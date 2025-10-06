Η Μπαρτσελόνα αντιμέτωπη μ' ένα νέο οικονομικό σκάνδαλο που αφορά τη μεταγραφή του Μάλκομ

Η αστυνομία της Καταλονίας ερευνά τους μπλαουγκράνα για ύποπτες προμήθειες 10 εκατ. ευρώ στη μεταγραφή του Μάλκομ το 2018, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανή φοροδιαφυγή - Η κατηγορία αφορά την περίοδο που ήταν πρόεδρο