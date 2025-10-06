Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Η Μπαρτσελόνα αντιμέτωπη μ' ένα νέο οικονομικό σκάνδαλο που αφορά τη μεταγραφή του Μάλκομ
Η Μπαρτσελόνα αντιμέτωπη μ' ένα νέο οικονομικό σκάνδαλο που αφορά τη μεταγραφή του Μάλκομ
Η αστυνομία της Καταλονίας ερευνά τους μπλαουγκράνα για ύποπτες προμήθειες 10 εκατ. ευρώ στη μεταγραφή του Μάλκομ το 2018, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανή φοροδιαφυγή - Η κατηγορία αφορά την περίοδο που ήταν πρόεδρο
Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα El Periodico, η οικονομική αστυνομία της Καταλωνίας μετά από έρευνες αρκετών μηνών είναι έτοιμη να απαγγείλει κατηγορίες κατά της Μπαρτσελόνα για σοβαρές παρατυπίες που αφορούν τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Μάλκομ από τη Μπορντό η οποία κόστισε 41 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ο σύλλογος φέρεται να κατέβαλε 10 εκατομμύρια ευρώ σε προμήθειες προς την εταιρεία Business Futbol España (BFE) μεταξύ 2018 και 2020 για υπηρεσίες «διαμεσολάβησης» που, όπως επισημαίνεται, δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ ή υπερτιμολογήθηκαν σημαντικά, ενώ στο πόρισμα αμφισβητείται τόσο η αναγκαιότητα όσο και η πραγματική παροχή αυτών των υπηρεσιών.
Ο φάκελος έχει ήδη φτάσει στην Εισαγγελία και όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν ο πρώην πρόεδρος Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου και αρκετά πρώην στελέχη της διοίκησης του —μεταξύ αυτών οι Όσκαρ Γκράου, Τζόρντι Μέστρε, Ινάθιο Μέστρε, Φρανθίσκο Σρέντερ και Τζόρντι Μόιξ— κατηγορούμενοι ότι έλαβαν αποφάσεις χωρίς την έγκριση της διοίκησης, αποκρύπτοντας κρίσιμες πληροφορίες για τις συναλλαγές. Όλοι τους κατηγορούνται για απιστία και κακοδιαχείριση.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο τροποποιήθηκε η προμήθεια του παίκτη: από τα 10 εκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά συμφωνηθεί, μόνο 1,5 εκατ. καταβλήθηκαν απευθείας στον Μάλκομ, ενώ 8,4 εκατ. κατέληξαν στην BFE. Αυτή η αλλαγή μείωσε σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση, οδηγώντας σε χαμηλότερη είσπραξη φόρων για το ισπανικό Δημόσιο.
Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, η σημερινή διοίκηση υπό τον Ζοάν Λαπόρτα προχώρησε σε προληπτική φορολογική τακτοποίηση, με στόχο να αποφύγει πρόστιμα και ποινικές συνέπειες.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ο σύλλογος φέρεται να κατέβαλε 10 εκατομμύρια ευρώ σε προμήθειες προς την εταιρεία Business Futbol España (BFE) μεταξύ 2018 και 2020 για υπηρεσίες «διαμεσολάβησης» που, όπως επισημαίνεται, δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ ή υπερτιμολογήθηκαν σημαντικά, ενώ στο πόρισμα αμφισβητείται τόσο η αναγκαιότητα όσο και η πραγματική παροχή αυτών των υπηρεσιών.
Ο φάκελος έχει ήδη φτάσει στην Εισαγγελία και όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν ο πρώην πρόεδρος Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου και αρκετά πρώην στελέχη της διοίκησης του —μεταξύ αυτών οι Όσκαρ Γκράου, Τζόρντι Μέστρε, Ινάθιο Μέστρε, Φρανθίσκο Σρέντερ και Τζόρντι Μόιξ— κατηγορούμενοι ότι έλαβαν αποφάσεις χωρίς την έγκριση της διοίκησης, αποκρύπτοντας κρίσιμες πληροφορίες για τις συναλλαγές. Όλοι τους κατηγορούνται για απιστία και κακοδιαχείριση.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο τροποποιήθηκε η προμήθεια του παίκτη: από τα 10 εκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά συμφωνηθεί, μόνο 1,5 εκατ. καταβλήθηκαν απευθείας στον Μάλκομ, ενώ 8,4 εκατ. κατέληξαν στην BFE. Αυτή η αλλαγή μείωσε σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση, οδηγώντας σε χαμηλότερη είσπραξη φόρων για το ισπανικό Δημόσιο.
Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, η σημερινή διοίκηση υπό τον Ζοάν Λαπόρτα προχώρησε σε προληπτική φορολογική τακτοποίηση, με στόχο να αποφύγει πρόστιμα και ποινικές συνέπειες.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα