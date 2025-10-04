Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Ευρωβόλεϊ γυναικών: Η Ελλάδα με Τσεχία, Αυστρία, Ουκρανία, Βουλγαρία και Σερβία
Πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών που θα διεξαχθεί από τις 21 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026 σε Τουρκία (θα φιλοξενήσει και την τελική φάση), Τσεχία, Αζερμπαϊτζάν, Σουηδία
Η κλήρωση αφήνει ελπίδες διάκρισης της Εθνικής γυναικών σ' έναν όμιλο που η Σερβία είναι το φαβορί (αλλά βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο και προέρχεται από την παταγώδη αποτυχία στις Φιλιππίνες), αλλά μας φέρνει και παλιούς γνώριμους.
Για μία ακόμη φορά (τρίτη συνεχόμενη) η Ελλάδα θα βρεθεί μαζί με την Τσεχία του Γιάννη Αθανασόπουλου, ο οποίος θα είναι ο οικοδεσπότης καθώς οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Μπρνο, ενώ σ' αυτήν την τέταρτη συνεχόμενη συμμετοχή μας θα βρούμε για τρίτη φορά τη Βουλγαρία. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε κερδίσει ούτε την Τσεχία, ούτε τη Βουλγαρία (από το 2019 όταν και επιστρέψαμε στη γιορτή του Ευρωπαϊκού βόλεϊ).
Πριν την κλήρωση οι τέσσερις διοργανώτριες ανακοίνωσαν ποιες ομάδες επιλέγουν με την Τουρκία να παίρνει την Λετονία, την Τσεχία την Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν την Πορτογαλία και την Σουηδία το Μαυροβούνιο.
Στο πρώτο κομμάτι της κλήρωσης συμμετείχε η Άισα Αμπντουλαζίμοβα, η αρχηγός του Αζερμπαϊτζάν (πρώην αθλήτρια του Γιάννη Αθανασόπουλου) που έστειλε την Πολωνία στην Τουρκία και την Ιταλία στην Σουηδία (του Λορέντσο Μιτσέλι).
Για το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας «υπεύθυνη» ήταν η Άνα Χάακ (η μεγάλη αδελφή της Μπέλα), ενώ την Τσεχία εκπροσώπησε η κεντρική Μαγκνταλένα Γεχλάροβα και την Τουρκία η νεαρή πασαδόρος Οζντεμίρ Ντιλάιη οποία έστειλε την Εθνική μας στον Β' όμιλο
Αναλυτικά οι τέσσερις όμιλοι του Ευρωβόλεϊ 2026 (προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου):
Α' όμιλος (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία)
Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία
Β' όμιλος (Μπρνο, Τσεχία)
Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Βουλγαρία, ΕΛΛΑΔΑ
Γ' όμιλος (Μπακού, Αζερμπαϊτζάν)
Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία
Δ' όμιλος (Γκέτεμποργκ, Σουηδία)
Σουηδία, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία, Σλοβακία, Κροατία
