Euroleague: Σεφτέ στις νίκες για τη Μονακό του Σπανούλη, 103-80 τη Ντουμπάι BC -Βίντεο

Κορυφαίος των νικητών ο Νίκολα Μίροτιτς με 19 πόντους - Η Μονακό είχε 27 ασίστ 

Η Μονακό ξέσπασε στην πρωτάρα Ντουμπάι BC την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από τη Ζαλγκίρις και έγραψε στο Πριγκιπάτο την πρώτη φετινή νίκη της στη Euroleague. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη συνέτριψε με 103-81 την ομάδα των Εμιράτων, για τη 2η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τη στην πρώτη εφετινή ήττα της.

Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές 

«Κλειδί» της επιτυχίας των Μονεγάσκων τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, το ρεσιτάλ δημιουργίας με 27 ασίστ(!) και η φυσικά η άμυνα της τρίτης περιόδου, όταν περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 13 πόντους και έγραψαν στο 30΄ το μη αναστρέψιμο +20 (79-59).

Κορυφαίος των νικητών ο Νίκολα Μίροτιτς με 19 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ντάνιελ Τάις, 14 ο Μάικ Τζέιμς και 12 ο Άλφα Ντιαλό. Από την Ντουμπάι ξεχώρισε ο Μφιουντού Καμπενγκέλε με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 50-46, 79-59, 103-81

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά 


