Πέθανε ο σπουδαίος διανοούμενος, Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και παρεμβατικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής διανόησης - Είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία ενώ τον απασχόλησε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού σε συνδυασμό με την επίδραση που άσκησαν το Βυζάντιο και η ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης