Άγιος Δημήτριος: Τα σενάρια για τον θάνατο του αστυνομικού - Ήταν νεκρός για 10 ώρες πριν εντοπιστεί, στο υπηρεσιακό όχημα βρέθηκε μπουκάλι με αλκοόλ
Άγιος Δημήτριος: Τα σενάρια για τον θάνατο του αστυνομικού - Ήταν νεκρός για 10 ώρες πριν εντοπιστεί, στο υπηρεσιακό όχημα βρέθηκε μπουκάλι με αλκοόλ
Κλειδί οι τοξικολογικές εξετάσεις - Πνευμονικό οίδημα το επικρατέστερο σενάριο για τον θάνατό του
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, με τις Αρχές να προσπαθούν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη μακροσκοπική εξέταση που έκανε ο ιατροδικαστής, εκτίμησε ότι ο θάνατος του αστυνομικού προσδιορίζεται περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σορού του. Όσον αφορά στον θάνατο του, το πιθανότερο είναι να προήλθε από βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς υπήρχαν σημάδια υποξίας, δηλαδή ενδείξεις έλλειψης οξυγόνου στον οργανισμό.
Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών αφορά τα ευρήματα μέσα στο υπηρεσιακό όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι τζιν, από το οποίο είχε καταναλωθεί το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου.
Το εύρημα αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το εάν και κατά πόσο συνδέεται με τον θάνατο του αστυνομικού.
Το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται πλέον στις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο 38χρονος.
Οι εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του υπήρχαν αλκοόλ, φαρμακευτικές ουσίες ή άλλες ουσίες και, κυρίως, σε ποιες συγκεντρώσεις. Παράλληλα, τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θεωρείται καθοριστική για την πλήρη εικόνα των συνθηκών θανάτου.
Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρώσει οι αστυνομικοί από το σημείο.
Ο 38χρονος αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο. Το όχημα ήταν κλειδωμένο, ενώ στο εσωτερικό του πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο σημείο βρέθηκαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση του αστυνομικού φαίνεται πως έπαιξε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε ενεργό.
Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι το τηλέφωνο εξέπεμπε στίγμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο σημείο και τελικά ο 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό όχημα. Την εξαφάνισή του είχε δηλώσει η σύντροφός του το βράδυ της Δευτέρας, καθώς δεν είχε νέα του από το προηγούμενο βράδυ. Ο αστυνομικός επρόκειτο να παρουσιαστεί στην υπηρεσία του το πρωί, κάτι που δεν συνέβη.
Με τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του. Ο χρόνος θανάτου που προσδιορίζεται σε περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό, τα ευρήματα από τη σορό, το μπουκάλι με το τζιν που βρέθηκε στο αυτοκίνητο και κυρίως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να συνθέσουν την εικόνα της υπόθεσης.
Το βασικό ζητούμενο για τις Αρχές είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τον θάνατο του αστυνομικού και ποια ήταν η αιτία που οδήγησε στην κατάληξή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη μακροσκοπική εξέταση που έκανε ο ιατροδικαστής, εκτίμησε ότι ο θάνατος του αστυνομικού προσδιορίζεται περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σορού του. Όσον αφορά στον θάνατο του, το πιθανότερο είναι να προήλθε από βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς υπήρχαν σημάδια υποξίας, δηλαδή ενδείξεις έλλειψης οξυγόνου στον οργανισμό.
Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών αφορά τα ευρήματα μέσα στο υπηρεσιακό όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι τζιν, από το οποίο είχε καταναλωθεί το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου.
Το εύρημα αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το εάν και κατά πόσο συνδέεται με τον θάνατο του αστυνομικού.
Το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται πλέον στις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο 38χρονος.
Κλειδί οι τοξικολογικές εξετάσεις
Οι εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του υπήρχαν αλκοόλ, φαρμακευτικές ουσίες ή άλλες ουσίες και, κυρίως, σε ποιες συγκεντρώσεις. Παράλληλα, τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θεωρείται καθοριστική για την πλήρη εικόνα των συνθηκών θανάτου.
Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρώσει οι αστυνομικοί από το σημείο.
Ο 38χρονος αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο. Το όχημα ήταν κλειδωμένο, ενώ στο εσωτερικό του πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα
Στο σημείο βρέθηκαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση του αστυνομικού φαίνεται πως έπαιξε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε ενεργό.
Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι το τηλέφωνο εξέπεμπε στίγμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο σημείο και τελικά ο 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσιακό όχημα. Την εξαφάνισή του είχε δηλώσει η σύντροφός του το βράδυ της Δευτέρας, καθώς δεν είχε νέα του από το προηγούμενο βράδυ. Ο αστυνομικός επρόκειτο να παρουσιαστεί στην υπηρεσία του το πρωί, κάτι που δεν συνέβη.
Με τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του. Ο χρόνος θανάτου που προσδιορίζεται σε περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό, τα ευρήματα από τη σορό, το μπουκάλι με το τζιν που βρέθηκε στο αυτοκίνητο και κυρίως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να συνθέσουν την εικόνα της υπόθεσης.
Οι τελευταίες ώρες στο μικροσκόπιο
Το βασικό ζητούμενο για τις Αρχές είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τον θάνατο του αστυνομικού και ποια ήταν η αιτία που οδήγησε στην κατάληξή του.
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