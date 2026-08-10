Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Αραούχο από την Μπαρτσελόνα
Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Αραούχο από την Μπαρτσελόνα
Οι «reds» απέκτησαν τον Ουρουγουανό στόπερ με τη μορφή δανεισμού από τους Καταλανούς
Παίκτης της Λίβερπουλ είναι με κάθε επισημότητα ο Ρόναλντ Αραούχο.
Ο 27χρονος διεθνής Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός ανακοινώθηκε ως παίκτης των «reds», μια και αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα για τη σεζόν, που έρχεται.
Ο Αραούχο πέρυσι αγωνίστηκε 38 ματς με τους Καταλανούς έχοντας σκοράρει και τέσσερα γκολ.
Ο 27χρονος διεθνής Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός ανακοινώθηκε ως παίκτης των «reds», μια και αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα για τη σεζόν, που έρχεται.
Ο Αραούχο πέρυσι αγωνίστηκε 38 ματς με τους Καταλανούς έχοντας σκοράρει και τέσσερα γκολ.
We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance 🙌🔴 pic.twitter.com/RGfTzawvqR— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026
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