Προπονητής ΤΣΣΚΑ 1948: Η πίεση πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό, εμείς να απολαύσουμε το παιχνίδι
Προπονητής ΤΣΣΚΑ 1948: Η πίεση πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό, εμείς να απολαύσουμε το παιχνίδι
Ο Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ μίλησε για τη ρεβάνς της ομάδας του με τους «πράσινους» στη Σόφια
Πίεση στον Παναθηναϊκό θέλησε να βάλει ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ 1948, Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ εν όψει του αυριανού (11/8, 20:30) επαναληπτικού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
«Εμείς πρέπει να είμαστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Η πίεση πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό. Έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Εμείς πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και ν' απολαύσουμε το παιχνίδι. Έχουμε τη φιλοδοξία να δείχνουμε σε κάθε αγώνα τον καλύτερό μας εαυτό. Το παιχνίδι για μας πρέπει να είναι σχεδόν το ίδιο με το πρώτο. Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε πιο ενεργητικά και πιο επιθετικά» τόνισε αρχικά στις δηλώσεις του.
Όσο για την προετοιμασία του ματς: «Στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός είχε μία ολόκληρη εβδομάδα να προετοιμαστεί για τον αγώνα, οπότε έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούσε να δουλέψει αποκλειστικά πάνω στο δικό μας ματς.
Εμείς είχαμε να δουλέψουμε και για την αναμέτρηση με τη Λοκομοτίβ Σόφιας. Ελπίζω αύριο να μην είναι η μέρα των νέων παικτών του Παναθηναϊκού και να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση».
Για το αν έτοιμη η ομάδα του ακόμα και για πέναλτι: «Είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο. Το σημαντικό είναι να παρουσιαστούμε ψυχολογικά προετοιμασμένοι.
Στην Ελλάδα μας είχαν υποτιμήσει, αλλά τώρα περιμένω ένα πιο δύσκολο παιχνίδι».
«Εμείς πρέπει να είμαστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Η πίεση πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό. Έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Εμείς πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και ν' απολαύσουμε το παιχνίδι. Έχουμε τη φιλοδοξία να δείχνουμε σε κάθε αγώνα τον καλύτερό μας εαυτό. Το παιχνίδι για μας πρέπει να είναι σχεδόν το ίδιο με το πρώτο. Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε πιο ενεργητικά και πιο επιθετικά» τόνισε αρχικά στις δηλώσεις του.
Όσο για την προετοιμασία του ματς: «Στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός είχε μία ολόκληρη εβδομάδα να προετοιμαστεί για τον αγώνα, οπότε έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούσε να δουλέψει αποκλειστικά πάνω στο δικό μας ματς.
Εμείς είχαμε να δουλέψουμε και για την αναμέτρηση με τη Λοκομοτίβ Σόφιας. Ελπίζω αύριο να μην είναι η μέρα των νέων παικτών του Παναθηναϊκού και να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση».
Για το αν έτοιμη η ομάδα του ακόμα και για πέναλτι: «Είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο. Το σημαντικό είναι να παρουσιαστούμε ψυχολογικά προετοιμασμένοι.
Στην Ελλάδα μας είχαν υποτιμήσει, αλλά τώρα περιμένω ένα πιο δύσκολο παιχνίδι».
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