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Η ανατριχιαστική ιστορία πίσω από τη διάσημη φωτογραφία: Η γυναίκα που κρύβεται στη στέγη και ο εισβολέας που καραδοκεί
Η ανατριχιαστική ιστορία πίσω από τη διάσημη φωτογραφία: Η γυναίκα που κρύβεται στη στέγη και ο εισβολέας που καραδοκεί
Η Μελόρα Ριβέρα είχε μόλις μετακομίσει στο σπίτι της στην Καλιφόρνια όταν ένας άνδρας έσπασε την πόρτα και την καταδίωξε μέχρι τη στέγη - Χρόνια αργότερα καταδικάστηκε σε 37 χρόνια φυλάκισης για σοβαρά εγκλήματα
Μια γυναίκα κουλουριασμένη στη στέγη και, λίγα μέτρα πίσω της, ένας άνδρας που έχει βγει από το παράθυρο και την αναζητά. Η φωτογραφία από το 2014 είχε προκαλέσει ανατριχίλα στις ΗΠΑ, αιχμαλωτίζοντας μια σκηνή που έμοιαζε βγαλμένη από ταινία τρόμου.
Η γυναίκα ήταν η 29χρονη τότε ηθοποιός και σεναριογράφος Μελόρα Ριβέρα, η οποία προσπαθούσε να ξεφύγει από έναν εισβολέα που την κυνηγούσε στο σπίτι της στο Βένις της Καλιφόρνιας, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου είχε μετακομίσει εκεί. Ο άνδρας ήταν ο Κρίστιαν Χικς, ένας άστεγος με βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Είχε σπάσει την εξώπορτα, είχε ακολουθήσει τη Ριβέρα μέχρι την κρεβατοκάμαρά της και τελικά είχε βγει πίσω της στη στέγη.
Ενώ η ίδια προσπαθούσε να κρυφτεί και μιλούσε στο τηλέφωνο με την Άμεση Δράση, blogger της περιοχής απαθανάτισε τη στιγμή που ο Χικς εμφανιζόταν πίσω της. Η εικόνα έκανε τον γύρο όχι μόνο των αμερικανικών, αλλά και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.
«Ένιωθα σαν να γινόμουν η πρωταγωνίστρια ενός θρίλερ. Ήταν τρομακτικό. Όλα μου τα ένστικτα μου έλεγαν ότι έπρεπε να φύγω από εκεί», είχε δηλώσει τότε η Ριβέρα στην Daily Mail.
Σύμφωνα με το βρετανικό site, η Ριβέρα κοιμόταν όταν άκουσε κάποιον να πειράζει το πόμολο της εξώπορτας. Η κρεβατοκάμαρά της βρισκόταν σε σοφίτα και ο θόρυβος την ξύπνησε. Αρχικά κοίταξε το κινητό της για να δει μήπως κάποιος γνωστός της είχε στείλει μήνυμα ότι θα περνούσε από το σπίτι.
Όταν κατέβηκε και κοίταξε από το παράθυρο, είδε έναν άνδρα να απομακρύνεται μιλώντας μόνος του. Θεώρησε ότι το περιστατικό είχε τελειώσει και σκέφτηκε να κάνει ένα ντους για να ετοιμαστεί για τη δουλειά της. Τελικά όμως, επέστρεψε στο κρεβάτι.
Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, ο άνδρας επέστρεψε. Αυτή τη φορά άρχισε να χτυπά με τον ώμο του την εξώπορτα, προσπαθώντας να τη σπάσει. «Κοιτούσα από την κρεβατοκάμαρά μου και έβλεπα την πόρτα να υποχωρεί με κάθε χτύπημα», περιέγραφε η Ριβέρα. «Δεν σταματούσε. Ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι να μπει μέσα».
Η 29χρονη κάλεσε αμέσως την Άμεση Δράση. Ενώ έδινε τη διεύθυνσή της, ένα μεγάλο κομμάτι της πόρτας έσπασε και είδε το χέρι του εισβολέα να περνά στο εσωτερικό για να την ξεκλειδώσει. Η Ριβέρα κατάλαβε ότι δεν είχε χρόνο για χάσιμο. Τα παράθυρα της κρεβατοκάμαράς της βρίσκονταν χαμηλά λόγω της κατασκευής του σπιτιού. Άνοιξε το τζάμι ενός από αυτά, κλώτσησε τη σίτα και σύρθηκε προς τη στέγη.
«Κυριολεκτικά σύρθηκα μέσα από το παράθυρο. Τη στιγμή που ο εισβολέας έβαζε το ένα πόδι στο σπίτι μου, εγώ έβαζα το ένα πόδι στη στέγη», είχε περιγράψει. Ο Χικς, όμως, δεν σταμάτησε. Ανέβηκε στην κρεβατοκάμαρα και την ακολούθησε βγαίνοντας από το ίδιο παράθυρο. «Καθώς σερνόμουν πάνω στη στέγη, είδα το κεφάλι του να ξεπροβάλλει από το παράθυρο. Τότε κατάλαβα ότι βρισκόταν στη στέγη μαζί μου».
Η γυναίκα ήταν η 29χρονη τότε ηθοποιός και σεναριογράφος Μελόρα Ριβέρα, η οποία προσπαθούσε να ξεφύγει από έναν εισβολέα που την κυνηγούσε στο σπίτι της στο Βένις της Καλιφόρνιας, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου είχε μετακομίσει εκεί. Ο άνδρας ήταν ο Κρίστιαν Χικς, ένας άστεγος με βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Είχε σπάσει την εξώπορτα, είχε ακολουθήσει τη Ριβέρα μέχρι την κρεβατοκάμαρά της και τελικά είχε βγει πίσω της στη στέγη.
Ενώ η ίδια προσπαθούσε να κρυφτεί και μιλούσε στο τηλέφωνο με την Άμεση Δράση, blogger της περιοχής απαθανάτισε τη στιγμή που ο Χικς εμφανιζόταν πίσω της. Η εικόνα έκανε τον γύρο όχι μόνο των αμερικανικών, αλλά και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.
«Ένιωθα σαν να γινόμουν η πρωταγωνίστρια ενός θρίλερ. Ήταν τρομακτικό. Όλα μου τα ένστικτα μου έλεγαν ότι έπρεπε να φύγω από εκεί», είχε δηλώσει τότε η Ριβέρα στην Daily Mail.
Ξύπνησε από κάποιον που προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα
Σύμφωνα με το βρετανικό site, η Ριβέρα κοιμόταν όταν άκουσε κάποιον να πειράζει το πόμολο της εξώπορτας. Η κρεβατοκάμαρά της βρισκόταν σε σοφίτα και ο θόρυβος την ξύπνησε. Αρχικά κοίταξε το κινητό της για να δει μήπως κάποιος γνωστός της είχε στείλει μήνυμα ότι θα περνούσε από το σπίτι.
Όταν κατέβηκε και κοίταξε από το παράθυρο, είδε έναν άνδρα να απομακρύνεται μιλώντας μόνος του. Θεώρησε ότι το περιστατικό είχε τελειώσει και σκέφτηκε να κάνει ένα ντους για να ετοιμαστεί για τη δουλειά της. Τελικά όμως, επέστρεψε στο κρεβάτι.
Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, ο άνδρας επέστρεψε. Αυτή τη φορά άρχισε να χτυπά με τον ώμο του την εξώπορτα, προσπαθώντας να τη σπάσει. «Κοιτούσα από την κρεβατοκάμαρά μου και έβλεπα την πόρτα να υποχωρεί με κάθε χτύπημα», περιέγραφε η Ριβέρα. «Δεν σταματούσε. Ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι να μπει μέσα».
Η 29χρονη κάλεσε αμέσως την Άμεση Δράση. Ενώ έδινε τη διεύθυνσή της, ένα μεγάλο κομμάτι της πόρτας έσπασε και είδε το χέρι του εισβολέα να περνά στο εσωτερικό για να την ξεκλειδώσει. Η Ριβέρα κατάλαβε ότι δεν είχε χρόνο για χάσιμο. Τα παράθυρα της κρεβατοκάμαράς της βρίσκονταν χαμηλά λόγω της κατασκευής του σπιτιού. Άνοιξε το τζάμι ενός από αυτά, κλώτσησε τη σίτα και σύρθηκε προς τη στέγη.
«Κυριολεκτικά σύρθηκα μέσα από το παράθυρο. Τη στιγμή που ο εισβολέας έβαζε το ένα πόδι στο σπίτι μου, εγώ έβαζα το ένα πόδι στη στέγη», είχε περιγράψει. Ο Χικς, όμως, δεν σταμάτησε. Ανέβηκε στην κρεβατοκάμαρα και την ακολούθησε βγαίνοντας από το ίδιο παράθυρο. «Καθώς σερνόμουν πάνω στη στέγη, είδα το κεφάλι του να ξεπροβάλλει από το παράθυρο. Τότε κατάλαβα ότι βρισκόταν στη στέγη μαζί μου».
Ήταν εκείνη ακριβώς η στιγμή που αποτυπώθηκε στη φωτογραφία που έγινε γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα.
Ένας περαστικός που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε σταμάτησε ένα περιπολικό με αστυνομικούς, ενώ η Ριβέρα παρέμενε σε ανοιχτή γραμμή με το 911. Σύντομα η περιοχή γέμισε αστυνομικούς και πυροσβέστες. Οι τελευταίοι έδωσαν στη Ριβέρα μια σκάλα για να κατέβει με ασφάλεια, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να πείσουν τον Χικς να εγκαταλείψει τη στέγη και τον συνέλαβαν.
Το περιστατικό διήρκεσε, σύμφωνα με την ίδια, περίπου 30 λεπτά. «Υπήρχαν έξι αστυνομικοί που σημάδευαν προς τα πάνω, ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω και ένα σωρό άνθρωποι παρακολουθούσαν από το πεζοδρόμιο. Κι εγώ ήμουν παγιδευμένη σε μια στέγη χωρίς παντελόνι. Ήταν τρελό», είχε περιγράψει.
Η ίδια θυμόταν ιδιαίτερα το παράξενο συναίσθημα του να σκέφτεσαι ότι κινδυνεύει η ζωή σου ενώ γύρω σου δεκάδες άνθρωποι παρακολουθούν. «Δεν προσπαθούσα να γίνω επεισόδιο του Law & Order. Δεν ήθελα να πεθάνω πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους», είχε πει χαρακτηριστικά.
Η Ριβέρα είχε εξομολογηθεί ότι όσο περίμενε την αστυνομία εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο να πηδήξει από τη στέγη για να γλιτώσει. «Αν η αστυνομία δεν είχε φτάσει όταν έφτασε, ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Σκεφτόμουν ότι ίσως χρειαζόταν να πηδήξω από τη στέγη», είχε δηλώσει. Μετά το περιστατικό, όπως έλεγε, το μυαλό της επέστρεφε ξανά και ξανά σε όλα τα διαφορετικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να είχε τελειώσει εκείνη η ημέρα.
Ο Κρίστιαν Χικς συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που επικαλείται η Daily Mail, κατέληξε σε συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές και καταδικάστηκε μόλις σε τρία χρόνια φυλάκισης.
Μετά την αποφυλάκισή του, ωστόσο, δεν άργησε να επιστρέψει στην εγκληματική δράση. Το 2018 συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διάρρηξη και σεξουαλική επίθεση. Έπειτα από νέα συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές, καταδικάστηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο φυλάκισης.
Η σοβαρότερη υπόθεση ήρθε το 2021, όταν συνελήφθη με κατηγορίες που περιλάμβαναν βιασμό και απαγωγή. Έπειτα από πολυετή δικαστική διαδικασία, ο Χικς καταδικάστηκε το 2023 σε 37 χρόνια φυλάκισης και θα μπορεί να εξεταστεί για αποφυλάκιση υπό όρους τον Σεπτέμβριο του 2043.
«Σκέφτηκα ότι ίσως χρειαστεί να πηδήξω»
Ένας περαστικός που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε σταμάτησε ένα περιπολικό με αστυνομικούς, ενώ η Ριβέρα παρέμενε σε ανοιχτή γραμμή με το 911. Σύντομα η περιοχή γέμισε αστυνομικούς και πυροσβέστες. Οι τελευταίοι έδωσαν στη Ριβέρα μια σκάλα για να κατέβει με ασφάλεια, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να πείσουν τον Χικς να εγκαταλείψει τη στέγη και τον συνέλαβαν.
Το περιστατικό διήρκεσε, σύμφωνα με την ίδια, περίπου 30 λεπτά. «Υπήρχαν έξι αστυνομικοί που σημάδευαν προς τα πάνω, ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω και ένα σωρό άνθρωποι παρακολουθούσαν από το πεζοδρόμιο. Κι εγώ ήμουν παγιδευμένη σε μια στέγη χωρίς παντελόνι. Ήταν τρελό», είχε περιγράψει.
Η ίδια θυμόταν ιδιαίτερα το παράξενο συναίσθημα του να σκέφτεσαι ότι κινδυνεύει η ζωή σου ενώ γύρω σου δεκάδες άνθρωποι παρακολουθούν. «Δεν προσπαθούσα να γίνω επεισόδιο του Law & Order. Δεν ήθελα να πεθάνω πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους», είχε πει χαρακτηριστικά.
Η Ριβέρα είχε εξομολογηθεί ότι όσο περίμενε την αστυνομία εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο να πηδήξει από τη στέγη για να γλιτώσει. «Αν η αστυνομία δεν είχε φτάσει όταν έφτασε, ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Σκεφτόμουν ότι ίσως χρειαζόταν να πηδήξω από τη στέγη», είχε δηλώσει. Μετά το περιστατικό, όπως έλεγε, το μυαλό της επέστρεφε ξανά και ξανά σε όλα τα διαφορετικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να είχε τελειώσει εκείνη η ημέρα.
Από τη διάρρηξη στην ποινή κάθειρξης 37 ετών
Ο Κρίστιαν Χικς συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που επικαλείται η Daily Mail, κατέληξε σε συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές και καταδικάστηκε μόλις σε τρία χρόνια φυλάκισης.
Μετά την αποφυλάκισή του, ωστόσο, δεν άργησε να επιστρέψει στην εγκληματική δράση. Το 2018 συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διάρρηξη και σεξουαλική επίθεση. Έπειτα από νέα συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές, καταδικάστηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο φυλάκισης.
Η σοβαρότερη υπόθεση ήρθε το 2021, όταν συνελήφθη με κατηγορίες που περιλάμβαναν βιασμό και απαγωγή. Έπειτα από πολυετή δικαστική διαδικασία, ο Χικς καταδικάστηκε το 2023 σε 37 χρόνια φυλάκισης και θα μπορεί να εξεταστεί για αποφυλάκιση υπό όρους τον Σεπτέμβριο του 2043.
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