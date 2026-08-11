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Τουλάχιστον 6 νεκροί και δέκα τραυματίες από τις επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Υεμένη Ερυθρά θάλασσα

Τουλάχιστον 6 νεκροί και δέκα τραυματίες από τις επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι φέρεται να έπληξαν δύο πλοία ενώ αυτά έπλεαν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν

Τουλάχιστον 6 νεκροί και δέκα τραυματίες από τις επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα
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Ένα πλοίο αποτέλεσε στόχο κοντά στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στα ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης, με την ακτοφυλακή να κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις που αποδίδονται στους φιλοϊρανούς Χούθι.

Οι αντάρτες εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αυτή τη στρατηγικής σημασία θαλάσσια οδό από τότε που ανακοίνωσαν, τον Ιούλιο, τον αποκλεισμό του σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα, μεσούσης της επανέναρξης εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Τέσσερις ναυτικοί του φορτηγού πλοίου Tihamah -τρεις Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος- έχασαν τη ζωή τους σε ένα πρώτο πλήγμα που «προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο και σημαντικές ζημιές», σύμφωνα με την ακτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Στη συνέχεια ένα δεύτερο πλήγμα στόχευσε το πλοίο καθώς οι διασώστες πραγματοποιούσαν επιχείρηση εκκένωσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη των δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί.

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είχε αναφέρει νωρίτερα ότι οι νεκροί ήταν τέσσερις, κατηγόρησε τους αντάρτες Χούθι ότι έπληξαν το φορτηγό πλοίο με «τρεις διαδοχικούς βαλλιστικούς πυραύλους καθώς αυτό διέσχιζε το στενό». Διευκρίνισε ότι το πλοίο μετέφερε τρόφιμα.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO και η εταιρία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard Tech ανέφεραν επίσης την επίθεση.

Σύμφωνα με μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στους Χούθι, οι ένοπλες δυνάμεις της οργάνωσης στόχευσαν ένα πλοίο που μετέφερε σαουδαραβικό στρατιωτικό εξοπλισμό.
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