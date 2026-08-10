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Η ΑΕΚ παρουσίασε τη νέα της φανέλα για τη σεζόν 2026-27
Η ΑΕΚ παρουσίασε τη νέα της φανέλα για τη σεζόν 2026-27
Με κίτρινες και μαύρες ρίγες η νέα εμφάνιση της Ένωσης, θα φορεθεί για πρώτη φορά στον τελικό του Σούπερ Καπ
Η ΑΕΚ παρουσίασε τη νέα της φανέλα για τη σεζόν 2026-27 και την οποία θα φορά στους εντός έδρας αγώνα.
Η φανέλα θα φορεθεί για πρώτη φορά στον τελικό του Σούπερ Καπ που θα γίνει την Τετάρτη (12/8) στο Παγκρήτιο με αντίπαλο τον ΟΦΗ.
Με κίτρινες και μαύρες ρίγες η φετινή εμφάνιση, συνοδεύτηκε από το μήνυμα «New season, new goals», δηλαδή «νέα σεζόν, νέοι στόχοι».
Η φανέλα θα φορεθεί για πρώτη φορά στον τελικό του Σούπερ Καπ που θα γίνει την Τετάρτη (12/8) στο Παγκρήτιο με αντίπαλο τον ΟΦΗ.
Με κίτρινες και μαύρες ρίγες η φετινή εμφάνιση, συνοδεύτηκε από το μήνυμα «New season, new goals», δηλαδή «νέα σεζόν, νέοι στόχοι».
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