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Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο, δείτε βίντεο
Ο 37χρονος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος, τον αναζητούσε η σύντροφός του – Έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια - Το κινητό του παρέμενε ενεργό και έδινε στίγμα στην περιοχή
Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε αστυνομικός, γεννημένος το 1988, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο. Ο άνδρας αναζητούνταν από τη σύντροφό του, ενώ οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του.
Ο αστυνομικός έφερε εκδορές στην περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια, ενώ το συμβατικό υπηρεσιακό όχημα μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ήταν κλειδωμένο. Λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των αστυνομικών. Στο σημείο μετέβησαν ιατροδικαστής και αστυνομικοί από ποικίλες υπηρεσίες, όπως η Ασφάλεια και το ελληνικό "FBI", δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
Ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, είχε υπηρεσία σήμερα το πρωί, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε.
Σύμφωνα με τη σύντροφό του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν από την εξαφάνισή του δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους.
Όπως ανέφερε, αρχικά υπέθεσε ότι είχε φύγει για την υπηρεσία του, καθώς ήταν κάτι που έκανε συχνά και επέστρεφε στο σπίτι το επόμενο πρωί.
Δείτε βίντεο από το σημείο που εντοπίστηκε
Από την έρευνα προέκυψε ότι το τηλέφωνό του έδινε στίγμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου τελικά εντοπίστηκε ο αστυνομικός μέσα στο συμβατικό υπηρεσιακό όχημα.
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού. Το όχημα ήταν κλειδωμένο, ενώ ο αστυνομικός έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια.
Οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, ενώ στο σημείο και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ο αστυνομικός έφερε εκδορές στην περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια, ενώ το συμβατικό υπηρεσιακό όχημα μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ήταν κλειδωμένο. Λίγο πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των αστυνομικών. Στο σημείο μετέβησαν ιατροδικαστής και αστυνομικοί από ποικίλες υπηρεσίες, όπως η Ασφάλεια και το ελληνικό "FBI", δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
Τι ανέφερε η σύντροφός τουΗ σύντροφός του, μετέβη σήμερα περίπου στις 21:00 στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως και δήλωσε την εξαφάνισή του, αναφέροντας ότι δεν είχε νέα του από χθες, περίπου στις 22:30.
Ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, είχε υπηρεσία σήμερα το πρωί, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε.
Σύμφωνα με τη σύντροφό του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ πριν από την εξαφάνισή του δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους.
Όπως ανέφερε, αρχικά υπέθεσε ότι είχε φύγει για την υπηρεσία του, καθώς ήταν κάτι που έκανε συχνά και επέστρεφε στο σπίτι το επόμενο πρωί.
Δείτε βίντεο από το σημείο που εντοπίστηκε
Ενεργό το κινητό – Έδινε στίγμα στον Άγιο ΔημήτριοΚατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού παρέμενε ενεργό.
Από την έρευνα προέκυψε ότι το τηλέφωνό του έδινε στίγμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου τελικά εντοπίστηκε ο αστυνομικός μέσα στο συμβατικό υπηρεσιακό όχημα.
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού. Το όχημα ήταν κλειδωμένο, ενώ ο αστυνομικός έφερε εκδορές στον λαιμό και μελανιές στα χέρια.
Οι Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, ενώ στο σημείο και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
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