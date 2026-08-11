Μαριέττα Χρουσαλά και Καλομοίρα: Οι κοινές διακοπές τους στη Μύκονο και ο ξέφρενος χορός τους
Μαριέττα Χρουσαλά και Καλομοίρα: Οι κοινές διακοπές τους στη Μύκονο και ο ξέφρενος χορός τους
Η τραγουδίστρια ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από την απόδρασή τους στο Νησί των Ανέμων
Μαζί έκαναν διακοπές η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά. Οι δύο φίλες και κουμπάρες ταξίδεψαν με τους συζύγους τους και τα παιδιά τους στη Μύκονο. Η τραγουδίστρια μάλιστα έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την απόδρασή τους στο Νησί των Ανέμων.
Η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά διασκέδασαν χορεύοντας ξέφρενα, φωτογραφήθηκαν με φίλους και έκαναν βόλτες με σκάφος. «Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Καλομοίρα και η Μαριέττα Χρουσαλά διασκέδασαν χορεύοντας ξέφρενα, φωτογραφήθηκαν με φίλους και έκαναν βόλτες με σκάφος. «Νύχτες στη Μύκονο. Πάντα υπέροχες, αλλά ακόμα καλύτερες με την ξεχωριστή κουμπάρα μου», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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