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Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στην 6η θέση ο Παπαστάμος, στην 7η ο Βλαχογιαννάκος στα 400μ μικτή, δείτε βίντεο
SPORTS
Απόστολος Παπαστάμος Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος Κολύμβηση Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κολύμβησης

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στην 6η θέση ο Παπαστάμος, στην 7η ο Βλαχογιαννάκος στα 400μ μικτή, δείτε βίντεο

Προσπάθησαν οι Έλληνες κολυμβητές για την καλύτερη δυνατή επίδοση στον τελικό του αγωνίσματος

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στην 6η θέση ο Παπαστάμος, στην 7η ο Βλαχογιαννάκος στα 400μ μικτή, δείτε βίντεο
Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέλαβε την 6η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος την 7η στον τελικό των 400μ. μικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Ο Παπαστάμος, πρωταθλητής Ευρώπης πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, έδωσε μάχη για να μπει στα μετάλλια. Μάλιστα στα 350μ. ήταν στην 4η θέση αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει την πρώτη τριάδα. 

Πήρε τελικά την 6η θέση με 4:14.99. Ο Βλαχογιαννάκος ήταν στην 7η θέση με 4:16.12.


Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε, για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Ιλια Μπορόντιν. Ο 23χρονος Ρώσος αγωνίζεται ως ανεξάρτητος αθλητής και νίκησε με 4:08.17.

Κατέρριψε μάλιστα και το ρεκόρ αγώνων που είχε ο Λάζλο Τσεχ από το 2008. Δεύτερος με 4:10.40 τερμάτισε ο Ιταλός Αλμπέρτο Ρατσέτι και τρίτος με 4:11.58 ο Βρετανός Μαξ Λίτσφιλντ.


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