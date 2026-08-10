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Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ ο Μάρκος στα 200μ ελεύθερο, όγδοη με ρεκόρ η Ελλάδα στα 4Χ200μ
SPORTS
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κολύμβησης Δημητρης Μαρκος Κολύμβηση

Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ ο Μάρκος στα 200μ ελεύθερο, όγδοη με ρεκόρ η Ελλάδα στα 4Χ200μ

Ο 25χρονος πρωταθλητής κάλυψε το 200άρι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού σε 1:44.93, συντρίβοντας το δικό του ρεκόρ (1:46.28), το οποίο είχε πετύχει στις 28 Ιουλίου 2025, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης

Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ ο Μάρκος στα 200μ ελεύθερο, όγδοη με ρεκόρ η Ελλάδα στα 4Χ200μ
Το τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ του Δημήτρη Μάρκου σημάδεψε τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στον τελικό των 4Χ200μ. ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο 25χρονος πρωταθλητής αγωνίστηκε πρώτος και κάλυψε το 200άρι σε 1:44.93, συντρίβοντας το δικό του ρεκόρ (1:46.28), το οποίο είχε πετύχει στις 28 Ιουλίου 2025, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ενώ παράλληλα έγινε ο 11ος Ελληνας αθλητής που εξασφαλίζει πρόκριση για το Παγκόσμιο του 2027. Αν επαναλάβει ανάλογη επίδοση στο ατομικό αγώνισμα, ο Μάρκος είναι ικανός να διεκδικήσει μία σπουδαία διάκριση στο Παρίσι.



Σε έναν πάρα πολύ γρήγορο τελικό, οι Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Ανδρέας Βαζαίος που ακολούθησαν δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ψηλά την ελληνική ομάδα, που τερμάτισε όγδοη αλλά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με 7:08.15, βελτιώνοντας το 7:09.10 που είχε κάνει η ίδια τετράδα στις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο Παγκόσμιο της Ντόχα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μεγάλη Βρετανία, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων με 7:01.52. Η Γαλλία, που «επιστράτευσε» πρώτο τον Λεόν Μαρσάν, τερμάτισε δεύτερη με 7:02.23, αφήνοντας τρίτη «στη χεριά» τη Γερμανία, που έκανε 7:02.28.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών:


Κλείσιμο
1. Μεγάλη Βρετανία 7:01.52 (ρεκόρ αγώνων)

(Ρίτσαρντς, ΜακΜίλαν, Γκάι, Σκοτ)

2. Γαλλία 7:02.23

(Μαρσάν, Λαρζερόν, Κριστοφινί, Φουκς)

3. Γερμανία 7:02.28

(Μέρτενς, Σόργκιους, Μπάσχνιτ, Γιαν)

4. Ιταλία 7:02.82

5. Λιθουανία 7:03.53

6. Ουδέτερη ομάδα/Ρωσία 7:03.86

7. Ισραήλ 7:07.55

8. ΕΛΛΑΔΑ 7:08.15

(Μάρκος, Εγγλεζάκης, Στάμου, Βαζαίος)

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

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