Ο Γιαννακόπουλος έγινε θέμα στις ΗΠΑ για τον Γιόκιτς: Τι γράφουν ESPN και Yahoo Sports

Τα αστρονομικά ποσά του συμβολαίου

«Ξέρω ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ξέρετε τα νούμερά του. Προσπάθησα να εξαγοράσω την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πουν “Ποιος; Ελλάδα; Τι; Αντίο” από την ομάδα του. Ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του».Τα οικονομικά δεδομένα εξηγούν και γιατί η συγκεκριμένη υπόθεση προκάλεσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ESPN, ο 31χρονος Γιόκιτς έχει δύο σεζόν και συνολικά 121,8 εκατ. δολάρια να απομένουν στο υπάρχον συμβόλαιό του, με τη δεύτερη να αποτελεί player option.Ο Σέρβος έχει ήδη δικαίωμα για τετραετή επέκταση ύψους 278 εκατ. δολαρίων, αλλά δεν έχει δεσμευτεί σε αυτή, καθώς περιμένοντας έως το 2027 θα μπορεί να διεκδικήσει το νέο πενταετές super max των 359,5 εκατ. δολαρίων.Μέσα σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα, η προοπτική να αφήσει το NBA για τον Παναθηναϊκό μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό, ωστόσο, δεν εμπόδισε την αποκάλυψη Γιαννακόπουλου να μετατραπεί σε είδηση στις ΗΠΑ και να βάλει το όνομα των «πράσινων» στην αμερικανική συζήτηση για το μέλλον ενός από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου.