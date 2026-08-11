Ο Γιαννακόπουλος έγινε θέμα στις ΗΠΑ για τον Γιόκιτς: Τι γράφουν ESPN και Yahoo Sports
Ο Γιαννακόπουλος έγινε θέμα στις ΗΠΑ για τον Γιόκιτς: Τι γράφουν ESPN και Yahoo Sports
Η αποκάλυψη για τη «σοβαρή πρόταση» του Παναθηναϊκού στους Νάγκετς προκάλεσε αίσθηση στην άλλη άκρη του Ατλαντικού
Μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού έφτασαν οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Νίκολα Γιόκιτς, με την αποκάλυψη ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR επιχείρησε να αποκτήσει τον Σέρβο σούπερ σταρ να γίνεται θέμα σε μεγάλα αμερικανικά αθλητικά μέσα. Το ESPN αφιέρωσε ξεχωριστό δημοσίευμα στην υπόθεση, ενώ στο θέμα στάθηκε εκτενώς και το Yahoo Sports, μεταφέροντας στο κοινό του NBA την πρόθεση του ισχυρού άνδρα των «πράσινων» να επανέλθει για τον τρεις φορές MVP.
Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στους «Euro Insiders» δεν έμεινε εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Η αναφορά του στον Νίκολα Γιόκιτς και, κυρίως, η αποκάλυψη ότι είχε ήδη καταθέσει σοβαρή πρόταση για την απόκτησή του προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση στις ΗΠΑ.
Το θέμα πέρασε άμεσα στην αμερικανική αθλητική επικαιρότητα, καθώς αφορά έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του NBA και το ενδεχόμενο –όσο δύσκολο κι αν φαντάζει– να εγκαταλείψει κάποια στιγμή το Ντένβερ για την Ευρώπη.
Το αμερικανικό δίκτυο παρουσίασε αναλυτικά την αποκάλυψη ότι έγινε πρόταση στους Ντένβερ Νάγκετς για την εξαγορά της τελευταίας εγγυημένης σεζόν του συμβολαίου του Σέρβου, αλλά και την πρόθεση του Γιαννακόπουλου να επιχειρήσει ξανά να τον φέρει στην Αθήνα όταν θα μπορεί να βγει στην αγορά ως ελεύθερος.
Στο ίδιο δημοσίευμα το ESPN παραθέτει τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι ο Γιόκιτς μπορεί να γίνει unrestricted free agent το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον δεν ενεργοποιήσει την επιλογή που διαθέτει για την επόμενη σεζόν. Παράλληλα, σημειώνει ότι από τον Ιούλιο του 2027 θα μπορεί να υπογράψει με τους Νάγκετς πενταετή επέκταση 359,5 εκατ. δολαρίων, η οποία, σύμφωνα με το δίκτυο, θα αποτελεί το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA.
Το αμερικανικό μέσο εστίασε ιδιαίτερα στην πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επανέλθει, εφόσον ο Σέρβος σταρ βρεθεί στην αγορά των ελεύθερων παικτών, μεταφέροντας έτσι την υπόθεση στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από το μέλλον του Γιόκιτς.
Η αναφορά δεν περιορίστηκε, πάντως, μόνο στα δύο μέσα, καθώς η υπόθεση αναπαράχθηκε και από άλλα αμερικανικά αθλητικά δίκτυα και ιστοσελίδες, δείγμα της εντύπωσης που προκάλεσε στις ΗΠΑ η προοπτική μιας κίνησης που, υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες του NBA, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη.
«Ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Είναι ο Γιόκιτς. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε», είπε.
Στη συνέχεια εξήγησε ότι επιχείρησε να εξαγοράσει την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του Σέρβου:
Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στους «Euro Insiders» δεν έμεινε εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Η αναφορά του στον Νίκολα Γιόκιτς και, κυρίως, η αποκάλυψη ότι είχε ήδη καταθέσει σοβαρή πρόταση για την απόκτησή του προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση στις ΗΠΑ.
Το θέμα πέρασε άμεσα στην αμερικανική αθλητική επικαιρότητα, καθώς αφορά έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του NBA και το ενδεχόμενο –όσο δύσκολο κι αν φαντάζει– να εγκαταλείψει κάποια στιγμή το Ντένβερ για την Ευρώπη.
Ξεχωριστό θέμα στο ESPN για Παναθηναϊκό και ΓιόκιτςΤο ESPN έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις δηλώσεις Γιαννακόπουλου, δημοσιεύοντας αυτοτελές ρεπορτάζ για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να αποκτήσει τον Γιόκιτς.
Το αμερικανικό δίκτυο παρουσίασε αναλυτικά την αποκάλυψη ότι έγινε πρόταση στους Ντένβερ Νάγκετς για την εξαγορά της τελευταίας εγγυημένης σεζόν του συμβολαίου του Σέρβου, αλλά και την πρόθεση του Γιαννακόπουλου να επιχειρήσει ξανά να τον φέρει στην Αθήνα όταν θα μπορεί να βγει στην αγορά ως ελεύθερος.
Στο ίδιο δημοσίευμα το ESPN παραθέτει τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι ο Γιόκιτς μπορεί να γίνει unrestricted free agent το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον δεν ενεργοποιήσει την επιλογή που διαθέτει για την επόμενη σεζόν. Παράλληλα, σημειώνει ότι από τον Ιούλιο του 2027 θα μπορεί να υπογράψει με τους Νάγκετς πενταετή επέκταση 359,5 εκατ. δολαρίων, η οποία, σύμφωνα με το δίκτυο, θα αποτελεί το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA.
Η υπόθεση και στο Yahoo SportsΣτο θέμα στάθηκε και το Yahoo Sports, το οποίο επίσης παρουσίασε ως είδηση την αποκάλυψη ότι ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να εξαγοράσει το συμβόλαιο του Γιόκιτς από τους Νάγκετς.
Το αμερικανικό μέσο εστίασε ιδιαίτερα στην πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επανέλθει, εφόσον ο Σέρβος σταρ βρεθεί στην αγορά των ελεύθερων παικτών, μεταφέροντας έτσι την υπόθεση στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από το μέλλον του Γιόκιτς.
Η αναφορά δεν περιορίστηκε, πάντως, μόνο στα δύο μέσα, καθώς η υπόθεση αναπαράχθηκε και από άλλα αμερικανικά αθλητικά δίκτυα και ιστοσελίδες, δείγμα της εντύπωσης που προκάλεσε στις ΗΠΑ η προοπτική μιας κίνησης που, υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες του NBA, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη.
Τι αποκάλυψε ο ΓιαννακόπουλοςΟ ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είχε δηλώσει στη συνέντευξή του ότι ο παίκτης που ονειρεύεται να αποκτήσει είναι ο Νίκολα Γιόκιτς και επέμεινε ότι η προσπάθεια που έκανε δεν ήταν σε καμία περίπτωση αστείο.
«Ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Είναι ο Γιόκιτς. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε», είπε.
Στη συνέχεια εξήγησε ότι επιχείρησε να εξαγοράσει την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του Σέρβου:
«Ξέρω ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ξέρετε τα νούμερά του. Προσπάθησα να εξαγοράσω την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πουν “Ποιος; Ελλάδα; Τι; Αντίο” από την ομάδα του. Ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του».
Ο Σέρβος έχει ήδη δικαίωμα για τετραετή επέκταση ύψους 278 εκατ. δολαρίων, αλλά δεν έχει δεσμευτεί σε αυτή, καθώς περιμένοντας έως το 2027 θα μπορεί να διεκδικήσει το νέο πενταετές super max των 359,5 εκατ. δολαρίων.
Μέσα σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα, η προοπτική να αφήσει το NBA για τον Παναθηναϊκό μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό, ωστόσο, δεν εμπόδισε την αποκάλυψη Γιαννακόπουλου να μετατραπεί σε είδηση στις ΗΠΑ και να βάλει το όνομα των «πράσινων» στην αμερικανική συζήτηση για το μέλλον ενός από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου.
Τα αστρονομικά ποσά του συμβολαίουΤα οικονομικά δεδομένα εξηγούν και γιατί η συγκεκριμένη υπόθεση προκάλεσε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ESPN, ο 31χρονος Γιόκιτς έχει δύο σεζόν και συνολικά 121,8 εκατ. δολάρια να απομένουν στο υπάρχον συμβόλαιό του, με τη δεύτερη να αποτελεί player option.
Ο Σέρβος έχει ήδη δικαίωμα για τετραετή επέκταση ύψους 278 εκατ. δολαρίων, αλλά δεν έχει δεσμευτεί σε αυτή, καθώς περιμένοντας έως το 2027 θα μπορεί να διεκδικήσει το νέο πενταετές super max των 359,5 εκατ. δολαρίων.
Μέσα σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα, η προοπτική να αφήσει το NBA για τον Παναθηναϊκό μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό, ωστόσο, δεν εμπόδισε την αποκάλυψη Γιαννακόπουλου να μετατραπεί σε είδηση στις ΗΠΑ και να βάλει το όνομα των «πράσινων» στην αμερικανική συζήτηση για το μέλλον ενός από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου.
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