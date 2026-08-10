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Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ αλλά εκτός τελικού στα 50μ πεταλούδα ο Μπίλας, βίντεο
SPORTS
Κολύμβηση Στέργιος Μπίλας

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ αλλά εκτός τελικού στα 50μ πεταλούδα ο Μπίλας, βίντεο

Ο Στέργιος Μπίλας δεν κατάφερε να πάει τελικό στο Παρίσι

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ αλλά εκτός τελικού στα 50μ πεταλούδα ο Μπίλας, βίντεο
Παρότι σημείωσε νέο, και μάλιστα εντυπωσιακό, πανελλήνιο ρεκόρ, ο Στέργιος Μπίλας έμεινε οριακά εκτός του τελικού των 50μ. πεταλούδα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Ο κάτοχος του τίτλου από το 2024 τερμάτισε τέταρτος στην πρώτη ημιτελική σειρά με 22.79, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το 22.93 που είχε κάνει στον πρωινό προκριματικό, αλλά η επίδοση αυτή δεν ήταν αρκετή για να του δώσει το εισιτήριο για τον αυριανό (11/8) τελικό, αφού τον έφερε στην ένατη θέση.

Τέσσερα εκατοστά πιο γρήγοροι, ο Ούγγρος Κριστόφ Μίλακ και ο ουδέτερος (Λευκορώσος) Γκριγκόρι Πεκάρσκι, συμπλήρωσαν την οκτάδα με 22.75.



Ο Ρώσος Εγκόρ Κορνέφ, που αγωνίζεται επίσης ως ουδέτερος, πέτυχε ρεκόρ αγώνων με 22.36 και πέρασε με την κορυφαία επίδοση, αφήνοντας δεύτερο τον Γάλλο πρωταθλητή κόσμου, Μαξίμ Γκρουσέ, που ακολούθησε με 22.49.

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