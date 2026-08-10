Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα: Ηγείται μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο

Είχε προηγηθεί η επίθεση Μαρινάκη

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Η συνέντευξη Τσίπρα

Παρουσιάζοντας το teaser της συνέντευξης, ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε ότι «ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε πως ο Αύγουστος δεν έχει ειδήσεις, αλλά με τη δημοσιογράφο Ελένη Στεργίου μάλλον τον διαψεύσαμε με μία διαφορετική αυγουστιάτικη συνέντευξη στην Αθήνα».

Στη συνέντευξή του ο πρώην πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, καταφέρεται κατά της ελληνικής Δικαιοσύνης και λέει ότι «έχουμε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», υποστηρίζει ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από pass και επιδόματα και κάνει λόγο για ανάγκη σύγκρουσης με ολιγοπώλια, καρτέλ και πρακτικές αισχροκέρδειας, δηλώνει ότι σήμερα «όχι μόνο ξέρει τι θέλει, αλλά και πώς να το κάνει», περιγράφει το πολιτικό ένστικτο ως το προσωπικό του «GPS» και μιλά για τις «σειρήνες» της πολιτικής, ανάμεσά τους τη ματαιοδοξία και τον ναρκισσισμό.

Στην κορυφή των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετεί την ακρίβεια, την οποία αναλύει σε τρεις βασικούς παράγοντες: στέγη, ενέργεια και τρόφιμα. Απορρίπτει την άποψη ότι πρόκειται αποκλειστικά για εισαγόμενο πρόβλημα και υποστηρίζει ότι «ένα πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται στην αισχροκέρδεια που υπάρχει στη χώρα μας, στα καρτέλ και κυρίως στα ολιγοπώλια και στην έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να συγκρουστεί με αυτά».

Για τα τρόφιμα προτείνει τη δημιουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Τιμών, με παρακολούθηση της διαδρομής κάθε προϊόντος «από το χωράφι στο ράφι» και έλεγχο των περιθωρίων κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας.

Κεντρική θέση στις προτάσεις του καταλαμβάνει η ενεργειακή πολιτική και ειδικότερα ο ρόλος της ΔΕΗ. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι υπάρχει ήδη σχέδιο ώστε η επιχείρηση να μετατραπεί από μια δημόσια επιχείρηση «εξυπηρέτησης της ωφέλειας των funds και των ιδιωτικών συμφερόντων» σε μια δημόσια επιχείρηση που «θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές»

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr, εξαπολύοντας προσωπική και πολιτική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό τόσο για τις αναφορές του περί σύγκρουσης με οικονομικά συμφέροντα όσο και για τις προγραμματικές θέσεις που παρουσίασε.Η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζει «αστείο» τον ισχυρισμό του κ. Τσίπρα ότι έχει συγκρουστεί και θα συνεχίσει να συγκρούεται με τα συμφέροντα και υποστηρίζει ότι ο επικεφαλής της ΕΛΑΣΚαι συνεχίζει, στρέφοντας τα πυρά του στη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ: «Η, δε, δήλωσή του ότι η ΕΛΑΣ θα είναι το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του, όταν αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού».Η παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ έρχεται μετά το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότιΣτην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στη στέγαση και στην ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται σύγκρουση με ολιγοπώλια, καρτέλ και πρακτικές αισχροκέρδειας, ενώ έθεσε και ζήτημα αλλαγής του ρόλου της ΔΕΗ.Το ΠΑΣΟΚ ξεκινά την ανακοίνωσή του με αιχμή για την προηγούμενη κυβερνητική θητεία του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι «μας ξανασυστήθηκε ως “συμβιβασμένος Μαδούρο” ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία γιατί μετά από μια τετραετία ως Πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον … μάθει».Παράλληλα, κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι υιοθετεί θέσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί από το ΠΑΣΟΚ. «Πιστός στην προσφιλή του τακτική του copy paste, αντέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΗ, την ακρίβεια και τη στέγαση», αναφέρει η ανακοίνωση.Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά ακόμη εξηγήσεις για άλλες πολιτικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας: «Αναμένουμε με ενδιαφέρον να μας εξηγήσει και την ταύτισή του με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων».«Ο κ. Τσίπρας μας ξανασυστήθηκε ως "συμβιβασμένος Μαδούρο" ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία γιατί μετά από μια τετραετία ως Πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον … μάθει.Πιστός στην προσφιλή του τακτική του copy paste, αντέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΗ, την ακρίβεια και τη στέγαση.Αναμένουμε με ενδιαφέρον να μας εξηγήσει και την ταύτιση του με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων.Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλα μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο. Η, δε, δήλωση του ότι η ΕΛΑΣ θα είναι το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του, όταν αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού.Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.»Νωρίτερα, στη συνέντευξη Τσίπρα είχε απαντήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος χαρακτήρισε «νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση» τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ότι δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα αλλά συγκρούστηκε μαζί τους.Ο κ. Μαρινάκης έθεσε σειρά ερωτημάτων για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων για τον Ποινικό Κώδικα, τη λειτουργία, όπως ανέφερε, άτυπου «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. «Το κακό για εκείνον είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.