Το είπε και το έκανε ο Καντέρ: Κατέθεσε αίτηση για να γίνει ντραφτ στο WNBA
Το είπε και το έκανε ο Καντέρ: Κατέθεσε αίτηση για να γίνει ντραφτ στο WNBA
O Τούρκος πρώην άσος του NBA ενημέρωσε για την αίτησή του μέσω βίντεο στο Instagram
Είναι πλέον επίσημο. Ο Ενές Καντέρ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτηση για να γίνει ντραφτ το 2027 στο WNBA, δηλαδή το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στον κόσμο.
«Παρακαλώ αποδεχθείτε το παρόν επίσημο έγγραφο ως την επίσημη γραπτή ενημέρωσή μου προς την Women's National Basketball Association σχετικά με την οικειοθελή απόφασή μου να ενταχθώ στη δεξαμενή παικτών για το Draft του WNBA 2027», ανέφερε στην επιστολή του ο αθλητής.
Ο 34χρονος Τούρκος είχε γίνει ντραφ στο NBA το 2011 από τους Γιούτα Τζαζ και τώρα θέλει να κάνει το ίδιο και στο WNBA.
Εξηγώντας προ ημερών την κίνησή του είχε πει: «Ύστερα από προσεκτική σκέψη και αφού εξέτασα τους ισχύοντες κανονισμούς επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα υποψήφιος για το WNBA. Αν το μόνο που απαιτείται είναι να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ κάθε απαραίτητη προϋπόθεση, για ν' αγωνιστώ στο WNBA».
Ο Καντέρ Φρίντομ αναγνώρισε ότι η κίνησή του αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του δεν είναι να χλευάσει ή να προσβάλει κάποια κοινότητα. «Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή» σημείωσε.
«Παρακαλώ αποδεχθείτε το παρόν επίσημο έγγραφο ως την επίσημη γραπτή ενημέρωσή μου προς την Women's National Basketball Association σχετικά με την οικειοθελή απόφασή μου να ενταχθώ στη δεξαμενή παικτών για το Draft του WNBA 2027», ανέφερε στην επιστολή του ο αθλητής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο 34χρονος Τούρκος είχε γίνει ντραφ στο NBA το 2011 από τους Γιούτα Τζαζ και τώρα θέλει να κάνει το ίδιο και στο WNBA.
Εξηγώντας προ ημερών την κίνησή του είχε πει: «Ύστερα από προσεκτική σκέψη και αφού εξέτασα τους ισχύοντες κανονισμούς επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα υποψήφιος για το WNBA. Αν το μόνο που απαιτείται είναι να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ κάθε απαραίτητη προϋπόθεση, για ν' αγωνιστώ στο WNBA».
Ο Καντέρ Φρίντομ αναγνώρισε ότι η κίνησή του αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του δεν είναι να χλευάσει ή να προσβάλει κάποια κοινότητα. «Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή» σημείωσε.
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