Γιαννακόπουλος: Προσπάθησα να πάρω τον Γιόκιτς φέτος, θα το κάνω του χρόνου, ήταν λάθος που κατέβηκε το λάβαρο του Μποντίρογκα

Η σχέση που έχει κρατήσει με εμένα, με την μητέρα μου, με την υπόλοιπη οικογένεια… Ήταν κάτι που πάντα είχα στο μυαλό μου, ότι σε κάποιο σημείο αν είμαι υγιής και στο μπάσκετ, θα ήθελα να το δω να γίνεται. Είμαι πολύ τυχερός, ακόμα υγίης, ακόμα ζωντανός, ακόμα έχω τον Παναθηναϊκό. Και αυτή την σεζόν τι βλέπω; Βλέπω την επιστροφή του Ζέλικο, την επιστροφή του Διαμαντίδη, την επιστροφή του Μπατίστ, ο Αλβέρτης που είναι ο GOAT μου πάντα είναι εκεί. Μία ομάδα που στα χαρτιά δείχνει ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί. Η Μακάμπι του Γκέρσον είναι η μόνη ομάδα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τον φετινό Παναθηναϊκό.Δεν βάζω προσδοκίες. Λέω ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι που θα τρελάνει τους οπαδούς. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, χτύπα ξύλο. Φέτος είχαμε τρομερό ρόστερ. Πρέπει να είσαι τυχερός».«Θέλετε να αναφέρω μόνο έναν; Θα έλεγα δύο. Κοιτάξτε, ο Κώστας Σλούκας είναι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικός αρχηγός, πραγματικός επαγγελματίας, πραγματικός ηγέτης.Αλλά, από την άλλη, νομίζω πως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι ευλογημένος να έχει έναν άνθρωπο και αθλητή σαν τον Χουάντσο. Το μυαλό του δουλεύει σε διαφορετικό επίπεδο.Έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά και υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι φιλάνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, χαρούμενος, βλέπει πάντα τη θετική πλευρά, θέλει να βοηθάει τους πάντες. Πανέξυπνος άνθρωπος με καλή καρδιά. Τι άλλο θέλετε; Και το μπάσκετ που παίζει είναι τρομερό».«Ο ρόλος του Διαμαντίδη στην ομάδα αποτελεί απόφαση του προπονητή. Δεν θα βρίσκεται στο επιχειρηματικό κομμάτι. Θα αποτελεί μέρος ολόκληρης της οικογένειας που βρίσκεται στο παρκέ.Δεν γνωρίζω εάν θα κάθεται στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι θα βρίσκεται εκεί, αλλά θα αποτελεί μέρος αυτού του αγωνιστικού συνόλου.Η σχέση μου με τον Δημήτρη; Βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνήθως συμβαίνει να βρισκόμαστε στο ίδιο θέρετρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.Πάντοτε θα φάμε μαζί ένα βραδινό ή ένα μεσημεριανό και μπορεί να παίξουμε μερικές ρακέτες. Φυσικά, φοβάται πάντοτε να έρθει να παίξει μπάσκετ μαζί μου, επειδή γνωρίζει ότι θα χάσει (σ.σ. γέλια)».«Έχω μια προσωπική σχέση με τον Ζέλικο, η οποία είναι τέτοια ώστε η σχέση που είχε εκείνος με τον πατέρα μου να μην μπορεί να επηρεάσει τη σχέση που έχει μαζί μου. Η δική μας σχέση ήταν ήδη εξαιρετική.Αυτό που την επηρέασε και την έκανε ακόμη πιο δυνατή είναι εκείνο που σας ανέφερα προηγουμένως. Δεν τον ενδιέφερε πού θα διεξαγόταν το τουρνουά. Δεν τον ενδιέφερε πότε θα γινόταν ή οτιδήποτε άλλο.Θα ακύρωνε τα πάντα προκειμένου να έρθει στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”. Αυτό είναι κάτι που θα σέβομαι μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω.Ο Ζέλικο βρίσκεται στην καρδιά μου. Βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται εκεί για πάντα».«Εντάξει, σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο που ήταν αφιερωμένο στον Παναθηναϊκό μπορεί να ίσχυε. Εάν, όμως, μιλάμε για ολόκληρο το σπίτι, τότε υπερέβαλα.Δεν θα τον αγαπούσα και τόσο πολύ! (σ.σ. γέλια)».«Η ταχύτητα είναι επικίνδυνη, όπως και οι στροφές στο Μόντε Κάρλο. Ευτυχώς δεν ζω εκεί. Δύο από τα τρακαρίσματα που είχαμε έγιναν ανάμεσα στο Μεντόν και το Μόντε Κάρλο.Ήμουν φουλ ερωτευμένος, είχα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, οδηγούσα, φιλούσα εκείνη που καθόταν δίπλα μου και τελικά βρέθηκα εκτός δρόμου».«Γιατί πρέπει να επιμείνω σε μια λανθασμένη απόφαση; Προσπαθείς να ελιχθείς και είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί εύκολα να το κάνει. Προσπαθώ να ακούω πολλές γνώμες, επειδή δεν γνωρίζω τα πάντα. Είμαι ένας άνθρωπος που πείθεται εύκολα».«Ό,τι κι αν κάνουμε στη ζωή είναι αυτό που μας διαμορφώνει, αυτό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Παίρνουμε θετικές και αρνητικές αποφάσεις, κάνουμε σωστές επιλογές, κάνουμε λάθη. Οπότε δεν ξέρω αν πραγματικά μετανιώνω για πράγματα. Επιστρέφω σε αυτά και προσπαθώ να τα ξαναπαίξω στο μυαλό μου, για να δω τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά. Για παράδειγμα, είχα αφήσει κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού... Δεν θα το έκανα ξανά.»«Νομίζω ότι μπορείς να απαντήσεις μόνος σου. Η ζωή μας δεν είναι Big Brother. Δεν ντρέπομαι για τίποτα από όσα δημοσιεύω. Δεν ντρέπομαι για τίποτα που βγαίνει προς τα έξω. Αυτός είμαι εγώ. Σου αρέσω; Υπέροχα. Δεν σου αρέσω, φίλε, οκ, σταμάτα να με ακολουθείς.Φαντάσου ότι οι άνθρωποι σε κρίνουν στον σημερινό κόσμο επειδή ακούς μουσική. Δηλαδή, πού πάμε αυτή τη στιγμή; Έχω δει ανθρώπους και αυτό είναι κάτι που είναι ένα μήνυμα σε κάποιον σήμερα, το οποίο διάβασα σε μια ιστορία. Δεν θα πω ποιον. Υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν με το δάχτυλο λέγοντας αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, και δεν σκέφτονται καν: "Μήπως είμαι εγώ αυτός που το κάνει αυτό πριν δείξω με το δάχτυλο κάποιον;"».«Ο πατέρας μου βοηθούσε πολλούς, πολλούς ανθρώπους. Ήταν πάντα ένας ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Συνήθιζε να θυμάται τα ονόματα περίπου 600 ανθρώπων τότε που δούλευαν για εμάς. Σε ποιο σχολείο πήγαιναν τα παιδιά τους.Θυμόταν τα πάντα. Εγώ έχω φωτογραφική μνήμη με τους αριθμούς. Δεν ξεχνάω τους αριθμούς, ο πατέρας μου δεν ξεχνούσε ονόματα και πρόσωπα».«Ελπίζω να είναι περήφανος. Ελπίζω να είναι περήφανος. Η εταιρεία από όταν έφυγε, έχει τριπλασιαστεί σε λίγα χρόνια. Στον Παναθηναϊκό όλοι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, αλλά θα προτιμούσα να είναι περήφανος για μένα ως πατέρα, όπως τα δύο παιδιά μου είναι πολύ, πολύ, πολύ περήφανα για τον πατέρα τους.Και όταν τους βλέπω να λένε σ' αγαπώ, το εννοούν πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς τους. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι».«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που πήρα από τον πατέρα μου. Ένα σημαντικό πράγμα είναι ένα πολύ καθαρό όνομα που ανοίγει κάθε είδους πόρτα. Μόλις μου είπες μια ιστορία. Πόσοι άνθρωποι έχουν την πολυτέλεια να έχουν έναν πατέρα όπου κυκλοφορούν τόσες πολλές ιστορίες για το πόσο καλός άνθρωπος ήταν, πώς βοήθησε τους ανθρώπους γύρω του.Πηγαίνω σε εστιατόρια ή σε μέρη και μου λένε, όχι επειδή είναι Παναθηναϊκού, θα μπορούσαν να είναι Θύρα 7, αλλά μου λένε ότι ο μπαμπάς σου με βοήθησε εδώ ή ο μπαμπάς σου με βοήθησε εκεί. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε μηδενικά στην τράπεζα ή οποιαδήποτε κληρονομιά».«Είναι το ίδρυμα που έφτιαξα στο όνομα του πατέρα μου. Όπως σας είπα, ήταν ένα άτομο που βοηθούσε οποιονδήποτε. Οποιονδήποτε. Οποιονδήποτε. Οποιονδήποτε. Το κάνω λοιπόν κυρίως στη μνήμη του ονόματός του και όχι ως κάτι που δεν θα έκανα, ούτε καν για τον γιο μου. Δεν είναι κάτι για να το δείξω.Δεν είναι, δεν είναι μήνυμα σε κανέναν. Όλα τα πράγματα που έχει κάνει το ίδρυμα. Έχουν γίνει δημόσια γνωστά, τα περισσότερα. Αλλά δεν το κάνω αυτό για να στείλω μήνυμα σε κανέναν. Το κάνω αυτό απλώς στο όνομα του πατέρα μου».«Πηγαίνω στο νεκροταφείο σχεδόν κάθε Παρασκευή και κάνουμε μια συζήτηση. Αυτό που θα του έλεγα είναι ότι: όπως οι περισσότεροι πατέρες, είχε επίσης δίκιο σε πολλά, πολλά πράγματα.Αλλά θα έπρεπε επίσης να έχει κατά νου ότι δεν μπορούσα να τους καταλάβω σε εκείνη την ηλικία. Τώρα μπορώ να τον καταλάβω, και αυτό είναι ένα μήνυμα που θα ήθελα να περάσω στον γιο μου».«Είναι για ενήλικες αυτό το podcast; Πάντα υπάρχει κάποιος που έχει μεγαλύτερο π@@ς από εσένα, οπότε πρόσεχε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και σε εμένα, όχι ένα μήνυμα προς όλους τους άλλους».