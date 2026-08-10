Από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά
Από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά
Την ίδια ώρα πραγματοποιείται έρευνα στα αιολικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία μετά από εισαγγελική παραγγελία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ)
Από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον Κουβαρά.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν μεγάλη ταλάντωση σε αγωγούς του δικτύου. Οι αγωγοί ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους προκαλώντας σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης, κοντά στο εγκαταλειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που μετέβη στο σημείο, διαπίστωσε ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα, που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά, η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από τον δυνατό αέρα. Σημειώνεται ότι τα καλώδια δεν είναι συνεστραμμένα, αλλά ελεύθερα, για αυτό από τον ισχυρό άνεμο ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους.
Μετά την παραπάνω διαπίστωση ο χώρος αποκλείστηκε και φυλάσσεται και αύριο θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή κατάσχεση της κολόνας και των άλλων υλικών και αυτοψία από πραγματογνώμονα για την επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία που θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά, που πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Από το πρωί εκδόθηκαν δύο μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής.
Την ίδια ώρα πραγματοποιείται έρευνα στα αιολικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία μετά από εισαγγελική παραγγελία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).
Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα.
Αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία αποτέλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, σε συνδυασμό με άλλα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.
Η φωτιά στη Βοιωτία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση και προκάλεσε σοβαρές συνέπειες, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να επεκταθεί η διερεύνηση σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.
Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα αιολικά πάρκα που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές εξαιτίας περιστατικών φωτιάς ή πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν μεγάλη ταλάντωση σε αγωγούς του δικτύου. Οι αγωγοί ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους προκαλώντας σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης, κοντά στο εγκαταλειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που μετέβη στο σημείο, διαπίστωσε ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα, που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά, η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από τον δυνατό αέρα. Σημειώνεται ότι τα καλώδια δεν είναι συνεστραμμένα, αλλά ελεύθερα, για αυτό από τον ισχυρό άνεμο ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους.
Μετά την παραπάνω διαπίστωση ο χώρος αποκλείστηκε και φυλάσσεται και αύριο θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή κατάσχεση της κολόνας και των άλλων υλικών και αυτοψία από πραγματογνώμονα για την επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία που θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά, που πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Από το πρωί εκδόθηκαν δύο μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής.
Την ίδια ώρα πραγματοποιείται έρευνα στα αιολικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία μετά από εισαγγελική παραγγελία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).
Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα.
Αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία αποτέλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, σε συνδυασμό με άλλα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.
Η φωτιά στη Βοιωτία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση και προκάλεσε σοβαρές συνέπειες, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να επεκταθεί η διερεύνηση σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.
Τι θα ερευνηθεί στα αιολικά πάρκαΣτο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η ΔΑΕΕ θα διερευνήσει εάν υπάρχουν και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες.
Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα αιολικά πάρκα που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές εξαιτίας περιστατικών φωτιάς ή πυρκαγιάς.
Για τη συγκέντρωση του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού πρόκειται να αναζητηθούν στοιχεία από τις συναρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες. Όπου κριθεί αναγκαίο, θα πραγματοποιούνται επίσης πραγματογνωμοσύνες και άλλες ανακριτικές πράξεις.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις και εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις και εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.
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