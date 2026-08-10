Από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά

Την ίδια ώρα πραγματοποιείται έρευνα στα αιολικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία μετά από εισαγγελική παραγγελία στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ)