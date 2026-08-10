Φουρλάνι για τον τραυματισμό του: Η σεζόν μου τελειώνει εδώ
Φουρλάνι για τον τραυματισμό του: Η σεζόν μου τελειώνει εδώ
Ο Ιταλός χάλκινος Ολυμπιονίκης του μήκους τραυματίστηκε στον προκριματικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και δε θα αγωνιστεί ξανά στη σεζόν
Ο Ματία Φουρλάνι στάθηκε άτυχος στον προκριματικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
Ο τραυματισμός του στο δεξί πόδι τον έβγαλε εκτός αγώνα, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο τελευταίος στη σεζόν.
Το ανακοίνωσε ο ίδιος με μήνυμά του στα social media. Μάλιστα, είχε αποχωρήσει από το στάδιο σε αναπηρικό καροτσάκι.
Το μήνυμα του Φουρλάνι
«Πέρασαν πλέον δυόμισι μήνες από εκείνον τον τραυματισμό στην Κίνα. Σε αυτό το διάστημα, ο βασικός στόχος ήταν πρώτα απ’ όλα να αποκατασταθώ πλήρως και να επιστρέψω υγιής στον αγωνιστικό χώρο, πριν καν σκεφτώ τις επιδόσεις. Δουλέψαμε πολύ τόσο στην προπόνηση όσο και με το ιατρικό επιτελείο.
Αν δεν ήμουν απόλυτα βέβαιος και το τεστ στο Μόντε Κάρλο αποτέλεσε μια σημαντική επιβεβαίωση, δεν θα αγωνιζόμουν ποτέ γνωρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος υποτροπής.
Σήμερα αισθανόμουν καλά και μπήκα δυνατά, όμως προφανώς το σώμα μου δεν ήταν ακόμη έτοιμο να ανταποκριθεί σε τέτοιες εντάσεις και στις ταχύτητες που είχα συνηθίσει, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα υποτροπή.
Αυτούς τους μήνες πέρασα ίσως τις δυσκολότερες στιγμές μου μέχρι σήμερα. Νιώθω ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στις δυνατότητές μου, ένα συναίσθημα που το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο έντονο. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να δω καθαρά τον δρόμο μπροστά μου. Η σεζόν μου τελειώνει εδώ».
Ο τραυματισμός του στο δεξί πόδι τον έβγαλε εκτός αγώνα, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο τελευταίος στη σεζόν.
Το ανακοίνωσε ο ίδιος με μήνυμά του στα social media. Μάλιστα, είχε αποχωρήσει από το στάδιο σε αναπηρικό καροτσάκι.
Το μήνυμα του Φουρλάνι
«Πέρασαν πλέον δυόμισι μήνες από εκείνον τον τραυματισμό στην Κίνα. Σε αυτό το διάστημα, ο βασικός στόχος ήταν πρώτα απ’ όλα να αποκατασταθώ πλήρως και να επιστρέψω υγιής στον αγωνιστικό χώρο, πριν καν σκεφτώ τις επιδόσεις. Δουλέψαμε πολύ τόσο στην προπόνηση όσο και με το ιατρικό επιτελείο.
Αν δεν ήμουν απόλυτα βέβαιος και το τεστ στο Μόντε Κάρλο αποτέλεσε μια σημαντική επιβεβαίωση, δεν θα αγωνιζόμουν ποτέ γνωρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος υποτροπής.
Σήμερα αισθανόμουν καλά και μπήκα δυνατά, όμως προφανώς το σώμα μου δεν ήταν ακόμη έτοιμο να ανταποκριθεί σε τέτοιες εντάσεις και στις ταχύτητες που είχα συνηθίσει, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα υποτροπή.
Αυτούς τους μήνες πέρασα ίσως τις δυσκολότερες στιγμές μου μέχρι σήμερα. Νιώθω ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στις δυνατότητές μου, ένα συναίσθημα που το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο έντονο. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να δω καθαρά τον δρόμο μπροστά μου. Η σεζόν μου τελειώνει εδώ».
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