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Μετά το «Marriage Story», ο 'Ανταμ Ντράιβερ και η Σκάρλετ Γιόχανσον συναντώνται στο αστυνομικό θρίλερ «Paper Tiger»
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Άνταμ Ντράιβερ Σκάρλετ Γιόχανσον Ταινία Τρέιλερ

Μετά το «Marriage Story», ο 'Ανταμ Ντράιβερ και η Σκάρλετ Γιόχανσον συναντώνται στο αστυνομικό θρίλερ «Paper Tiger»

Η ταινία ακολουθεί δύο αδέρφια που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο στη Νέα Υόρκη του 1986, αλλά μπλέκονται σε ένα σχέδιο της ρωσικής μαφίας - Δείτε το τρέιλερ

Μετά το «Marriage Story», ο 'Ανταμ Ντράιβερ και η Σκάρλετ Γιόχανσον συναντώνται στο αστυνομικό θρίλερ «Paper Tiger»
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Επτά χρόνια μετά το πολυβραβευμένο «Marriage Story», ο 'Ανταμ Ντράιβερ και η Σκάρλετ Γιόχανσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Paper Tiger».

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Γκρέι, ενώ το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνει ο Μάιλς Τέλερ. Η εταιρεία παραγωγής NEON έδωσε μια πρώτη γεύση από την πολυαναμενόμενη επανένωση των δύο χολιγουντιανών σταρ, δημοσιεύοντας το τρέιλερ.

Η ταινία διαδραματίζεται το 1986 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και ακολουθεί «δύο αδέρφια που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο αλλά μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο σχέδιο της ρωσικής μαφίας, η οποία τρομοκρατεί την οικογένειά τους και θέτει σε δοκιμασία τον δεσμό τους».

Δείτε το τρέιλερ

Paper Tiger - Official Teaser Trailer - In Theaters November

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες όπου απέσπασε δεκάλεπτο παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ θα ανοίξει το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 25 Σεπτεμβρίου.

Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο.
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