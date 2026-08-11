Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Μετά το «Marriage Story», ο 'Ανταμ Ντράιβερ και η Σκάρλετ Γιόχανσον συναντώνται στο αστυνομικό θρίλερ «Paper Tiger»
Μετά το «Marriage Story», ο 'Ανταμ Ντράιβερ και η Σκάρλετ Γιόχανσον συναντώνται στο αστυνομικό θρίλερ «Paper Tiger»
Η ταινία ακολουθεί δύο αδέρφια που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο στη Νέα Υόρκη του 1986, αλλά μπλέκονται σε ένα σχέδιο της ρωσικής μαφίας - Δείτε το τρέιλερ
Επτά χρόνια μετά το πολυβραβευμένο «Marriage Story», ο 'Ανταμ Ντράιβερ και η Σκάρλετ Γιόχανσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Paper Tiger».
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Γκρέι, ενώ το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνει ο Μάιλς Τέλερ. Η εταιρεία παραγωγής NEON έδωσε μια πρώτη γεύση από την πολυαναμενόμενη επανένωση των δύο χολιγουντιανών σταρ, δημοσιεύοντας το τρέιλερ.
Η ταινία διαδραματίζεται το 1986 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και ακολουθεί «δύο αδέρφια που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο αλλά μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο σχέδιο της ρωσικής μαφίας, η οποία τρομοκρατεί την οικογένειά τους και θέτει σε δοκιμασία τον δεσμό τους».
Δείτε το τρέιλερ
Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες όπου απέσπασε δεκάλεπτο παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ θα ανοίξει το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 25 Σεπτεμβρίου.
Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο.
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Γκρέι, ενώ το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνει ο Μάιλς Τέλερ. Η εταιρεία παραγωγής NEON έδωσε μια πρώτη γεύση από την πολυαναμενόμενη επανένωση των δύο χολιγουντιανών σταρ, δημοσιεύοντας το τρέιλερ.
Η ταινία διαδραματίζεται το 1986 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και ακολουθεί «δύο αδέρφια που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο αλλά μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο σχέδιο της ρωσικής μαφίας, η οποία τρομοκρατεί την οικογένειά τους και θέτει σε δοκιμασία τον δεσμό τους».
Δείτε το τρέιλερ
Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες όπου απέσπασε δεκάλεπτο παρατεταμένο χειροκρότημα, ενώ θα ανοίξει το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 25 Σεπτεμβρίου.
Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα