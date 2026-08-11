ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης, επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Ζάκυνθο στην περιοχή Ελιές, καίει σε δασική έκταση
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Ζάκυνθος Πυρκαγιά

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Ζάκυνθο στην περιοχή Ελιές, καίει σε δασική έκταση

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Βολίμες», αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Ζάκυνθο στην περιοχή Ελιές, καίει σε δασική έκταση
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Ζάκυνθο σε δασική περιοχή, σημαίνοντας συναγερμό το μεσημέρι στην περιοχή Ελιές.  Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο μέχρι να επιτευχθεί η κατάσβεσή της. 

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. 

Αρχικά για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Ωστόσο λίγο αργότερα στάλθηκε νέο μήνυμα για εκκένωση. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ελιές Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς Βολίμες», έγραφε το μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

Στο σημείο αρχικά έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιήσαν ρίψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. 

Κλείσιμο

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Ζάκυνθο στην περιοχή Ελιές, καίει σε δασική έκταση
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Ζάκυνθο στην περιοχή Ελιές, καίει σε δασική έκταση
Πηγή: imerazante.gr

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές ώρες στη Ζάκυνθο είχε ξεσπάσει άλλη μια φωτιά στην περιοχή του Μαραθιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης