Νέα τρομακτικά βίντεο από τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, πάνω από 110 νεκροί, έρευνες για εγκλωβισμένους

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd — 🅽🅴🆁🅳🆈 🅲🅷🅾🅾 🅲🅷🅾🅾 (@Nerdy_Addict) August 10, 2026

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

NOW – 🇨🇴 Colombia's Chocó province was struck by a 7.4-magnitude earthquake — USGS pic.twitter.com/jxVwJQM2FC — Political Pen (@politicalpen_) August 10, 2026

Δήμαρχος Περέιρα: «Αυτό που μας συνέβη σήμερα είναι τραγικό»

Μαουρίτσιο Σαλαζάρ,

«Υπήρξε κατάρρευση σε ορισμένες περιοχές εδώ και φυσικά, κάποιοι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι. Ωστόσο, είμαστε ήδη εδώ με τον Στρατό, εργαζόμαστε για να τους απεγκλωβίσουμε και πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εκκενώσεις», δήλωσε ο κυβερνήτης.«Υπήρξαν ζημιές σε αρκετούς δήμους.Στη Ζαρζάλ, ένα άτομο πέθανε επίσης. Στη Μπουεναβεντούρα, υπάρχουν πολλές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στο Ριοφρίο και την Καλίμα-Ελ Νταριέν, υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές. Η κατάσταση είναι σοβαρή και εργαζόμαστε για αυτήν», δήλωσε ο κυβερνήτης.Από τον ισχυρό σεισμό, κτίρια κατέρρευσαν παγιδεύοντας πολλούς στα συντρίμμια. Σύμφωνα με αξιωματούχους και όσα ανέφεραν στο CBS ο αριθμός των τραυματιών αναφέρεται ως απροσδιόριστος.Ο σεισμός που έπληξε την Κολομβία σημειώθηκε σήμερα στις 7:34 το πρωί, τοπική ώρα (15:34 ώρα Ελλάδας) και έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στο Κάλι,τον Ισημερινό και τον Παναμά.Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, όπως αναφέρει το eltiempo.com, μιλώντας στο Caracol Radio επιβεβαίωσε τους 18 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες.«Αυτό που μας συνέβη σήμερα είναι τραγικό. Δεν γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή, την πραγματική έκταση των επιπτώσεων του σεισμού. Προς το παρόν, μπορώ να σας δώσω μόνο τον αριθμό των 18 νεκρών και δεκάδων τραυματιών», ανέφερε οενώ οι αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση των ζημιών και την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το αεροδρόμιο της Περέιρα, καθώς άνθρωποι τρέχουν να προφυλαχτούν από δοκάρια και κομμάτια της οροφής που πέφτουν στα κεφάλια τους θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.



Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον δύο νεκροί στη Μανιζάλες

🚨 ATENCIÓN MANIZALES 🚨 pic.twitter.com/HbggFqhhKh — Jorge Eduardo Rojas (@JorgeERojasG) August 10, 2026

Εκκενώνονται νοσοκομεία

Άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από τα συντρίμμια που πέφτουν από το κτίριο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

People flee falling debris in the early moments of a powerful earthquake in western Colombia, which brought down buildings across several cities and left others trapped in ‌the rubble, local authorities said https://t.co/TiNvh3JvkH pic.twitter.com/gznDv311x9 — Reuters (@Reuters) August 10, 2026

Οι πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anuncian las primeras medidas del Gobierno de Abelardo De La Espriella para atender la crisis en el país causada por el terremoto de 7.4. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/r1gmsBxVSM — Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026

Asocapitales: «Οι ισορροπίες θα αλλάξουν ραγδαία»

Πολίτες ψάχνουν στα συντρίμμια για τραυματίες

JUST IN: 7.4 M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar, Colombia, according to the USGS. pic.twitter.com/xg8QvfvKX1 — Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) August 10, 2026

Υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε κτίρια που κατέρρευσαν, ανεστάλη η λειτουργία 6 αεροδρομίων

Impresionantes imágenes desde el interior de una de las terminales del aeropuerto de Pereira 🇨🇴, en pleno sismo ocurrido el día de hoy. pic.twitter.com/EO6By8xxuD — Obstinado (@05t1n40) August 10, 2026

⚠️ BREAKING: A powerful M7.3-7.4 earthquake has struck western Colombia near Medellín.



The tremor hit at a depth of 120 km at 07:34 AM local time today.



Prolonged shaking was widely felt as building evacuations began.



Sismo - Colombia - Medellín - Antioquia - Temblor pic.twitter.com/cZgYjUqoii — GeoTechWar (@geotechwar) August 10, 2026

Colombia: Significant damage reported in Pereira following the powerful M7.2 earthquake earlier.



Buildings have collapsed, with reports of people trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/o1ZlmBiaP5 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026



Η στιγμή που καταρρέει ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού στη Μανιζάλες

Momento exacto en el que una imagen religiosa de la Catedral de #Manizales se desploma y se generan múltiples grietas tras #Terremoto de 7.4 en #Colombia pic.twitter.com/Ep6pjTW7og — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

#TERREMOTO Após o forte terremoto de magnitude 7.4 com epicentro em San José del Palmar, Chocó, várias regiões da Colômbia foram atingidas, sendo Manizales uma das cidades mais afetadas, onde a cúpula da Catedral Basílica Metropolitana desabou após o evento sísmico. pic.twitter.com/ksoT0hUyNC — Carlos Salas (@CarlosS08594935) August 10, 2026

«Το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε ζωές» λέει ο Χοσέ Μανουέλ Ρεστρέπο

Ρούμπιο: Η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να στηρίξει την Κολομβία

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

«Ανησυχούμε για μετασεισμούς, υπάρχουν τραυματίες»

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026

A powerful 7.4-magnitude earthquake struck near San José del Palmar, Colombia, causing a building in Cali to partially collapse. (terremoto) pic.twitter.com/AHjohUV9P0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2026

Αναστέλλονται τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια

Se suspenden las clases y las actividades académicas en los colegios y universidades. Se recomienda a la comunidad educativa mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer nuevas disposiciones. — Jorge Eduardo Rojas (@JorgeERojasG) August 10, 2026

Se habilitó un albergue temporal en el Coliseo Mayor para las personas que necesiten un lugar seguro. Quienes lo requieran pueden acudir a este espacio. — Jorge Eduardo Rojas (@JorgeERojasG) August 10, 2026



Έκτακτος συντονισμός από τον πρόεδρο της χώρας μετά τον σεισμό

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

«Οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές»

Παπαδόπουλος: «Ίσως οι επιπτώσεις να είναι περιορισμένες λόγω του βάθους της εστίας»

BREAKING: New Visuals shows the moment when building collapses due to Magnitude of 7.4 earthquake in Colombia.. pic.twitter.com/KEX5aQ0zbe — World Updates (@Updatesofwworld) August 10, 2026

🇨🇴 BREAKING: Death toll from the Colombia earthquake magnitude 7.4 reaches 47 people



Source: Mercury News, Las Vegas Sun / Writer: Oliverpic.twitter.com/a2lTs43n9u — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 10, 2026

Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia 🇨🇴 (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG — Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026

🔴🫨Fuerte terremoto de 7,4 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agosto



📍Así se vivió la situación en Quibdó, Chocó, departamento epicentro del movimiento telúrico.https://t.co/GkkZeAmrdn pic.twitter.com/FgXdtcbmQ5 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

Este reporte es desde #Pereira con el temblor de 6.6 Aquí se muestran varias caídas de infraestructuras. pic.twitter.com/WAhOfytDvc — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

Este fue uno de los edificios de la carrera 27 en #Bucaramanga tras el fuerte temblor en #Colombia Aquí se refleja el movimiento y que las piscinas se desbordaban tras el fuerte sismo. pic.twitter.com/KebbUY2zZl — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

Así quedó el aeropuerto de Quibdó tras el terremoto de 7.4 con epicentro en #Chocó pic.twitter.com/DUFiWVcecE — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

Se reportan afectaciones a edificaciones por el temblor en Manizales #TobiNews pic.twitter.com/IVBWPhZrBA — Tobi  👑 (@Tob1P4xao) August 10, 2026

Στη Μανιζάλες, μια πόλη περίπου 190 μίλια δυτικά της Μπογκοτά,δήλωσε ο δήμαρχος Χόρχε Εντουάρντο Ρόχας σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε πως πάνω από δώδεκα κτίρια και περισσότερα από 20 σπίτια καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς.Μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ οι αρχές της πόλης Κάλι, αποφάσισαν την εκκένωση των νοσοκομείων γι' αυτό και στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης των ασθενών από τα κτίρια υπό το φόβο κατάρρευσής τους.Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε συντρίμμια να πέφτουν από ένα κτίριο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην Καλιφόρνια. Κομμάτια του κτιρίου έπεσαν πάνω σε ασθενοφόρα που ήταν σταθμευμένα έξω, καθώς ο κόσμος έτρεχε να σωθεί.Ο Υπουργός Εσωτερικών Ροντρίγκο Λάρα παρείχε λεπτομέρειες για τιςπου θα λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού.«Η Εθνική Κυβέρνηση, με επικεφαλής τους Υπουργούς Στέγασης και Εσωτερικών και τον αναπληρωτή διευθυντή της UNGRD (Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών), αντιμετωπίζει άμεσα αυτήν την κατάσταση από την έδρα της υπηρεσίας. Έχουμε επικοινωνήσει με τους κυβερνήτες και τους δημάρχους των πιο πληγέντων τμημάτων και δήμων. Τέσσερις ομάδες USAR (Αστική Έρευνα και Διάσωση) από την Μπογκοτά, το Ενβιγκάδο, το Γιοπάλ και το Μεδεγίν έχουν ενεργοποιηθεί για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», δήλωσε ο αξιωματούχος.Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Asocapitales (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Κολομβιανή Ένωση Πρωτευουσών ανέφερε ότι «οι ισορροπίες θα αλλάξουν ραγδαία καθώς προχωρούν οι προσπάθειες έρευνας, διάσωσης και επιθεώρησης υποδομών».Κόσμοςκαι προσπαθούσε να απομακρυνθεί έγκαιρα ενώ κομμάτια. Σκόνη κάλυψε τα πάντα ενώ μια γυναίκα - όπως φαίνεται σε βίντεο- στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί έπεσε στο οδόστρωμα ενώ λίγο πιο πέρα άλλες γυναίκες αγκαλιασμένες παρακολουθούν όσα εκτυλίσσονται γύρω τους σοκαρισμένες.Στα πρώτα βίντεο τα οποία καταγράφηκαν,για να δουν αν υπάρχουν τυχόν τραυματίες και να βοηθήσουν ενώ οιτην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας και άνθρωποισε αυτά από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα την Κολομβία. Ο δήμαρχος της πόλης Αλεχάντρο Έντερ δήλωσε ότι ζήτησε από ομάδες από την Μπογοτά και το Μεντεγίν να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Έκανε λόγο για «μεγάλες ζημιές», πουΗ κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμιαΗ λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.Σοβαρές ζημιές υπέστη και ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού ο οποίος μετά τη σεισμική δόνηση. Βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει έχει αποτυπώσει την στιγμή που ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού, κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης καταρρέει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ναός έχει υποστεί επίσης πολλές ρωγμές.Ο Αντιπρόεδρος της Κολομβίας Χοσέ Μανουέλ Ρεστρέπο ανέφερε, σύμφωνα με τo El Tiempo πως είναι «ήδη καθ' οδόν» για να συναντηθεί με τον Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα και να βοηθήσει στο «συντονιστικό έργο μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί».«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου εκφράζονται στις πληγείσες οικογένειες. Αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε ζωές, να διασώσουμε όσους παραμένουν παγιδευμένοι, να φροντίσουμε τους τραυματίες και να παραδώσουμε βοήθεια στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο».Η κυβέρνηση Τραμπ «τον σεισμό στην Κολομβία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. «Είναι έτοιμο να υποστηρίξει τον λαό της Κολομβίας», έγραψε στο X και προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες στην Κολομβία να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από την πρεσβεία στην Μπογκοτά.«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.Λιγότερα από μια ώρα μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, το USGS (United States Geological Survey - Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών) ανέφερε επίσης έναντης κλίμακας Ρίχτερ.Ο σεισμός στην Κολομβία έρχεται μετά από δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη γειτονική Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές καιΟι κάτοικοι της πόλης Μανιζάλες έχουν κληθεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τα άσκοπα ταξίδια.έχουν επίσης ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της πόλης στο X.«Ένα προσωρινό καταφύγιο έχει στηθεί στο Coliseo Mayor για άτομα που χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος. Όσοι το χρειάζονται μπορούν να πάνε σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε σε ξεχωριστή ανάρτηση.Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέλα, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότικαι θα μεταβεί στην περιοχή του σεισμού.«Έχω αναλάβει άμεσα την ηγεσία της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ. Έχω διατάξει την εγκατάσταση ενός Ενιαίου Σταθμού Επιχειρήσεων για τον συντονισμό της αντιμετώπισης των ζημιών και των πληγέντων. Έχω ζητήσει μια λεπτομερή αναφορά της κατάστασης και των πιο επειγουσών αναγκών. Επίσης, θα βρίσκομαι προσωπικά στην Περέιρα για να συνοδεύσω τους πληγέντες και να επιβεβαιώσω την ανταπόκριση της Κυβέρνησης. Δεν είστε μόνοι. Το Κράτος είναι παρόν και δρα» έγραψε στην ανάρτησή του.Ο Χουάν Ντιέγκο Πατίνο, κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Ριζαράλντα, δήλωσε στον τοπικό σταθμό Blu Radio ότι η Περέιρα, η πρωτεύουσα της περιοχής, υπέστη «σοβαρές ζημιές σε ορισμένα κτίρια» και πρόσθεσε: «Αυτό που μόλις συνέβη είναι πολύ σοβαρό. Οι εικόνες είναι πραγματικά, με τραυματίες και προσόψεις κτιρίων που έχουν καταρρεύσει».Ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μέσω ανάρτησής του, αναφέρθηκε στον σεισμό στην Κολομβία τονίζοντας πως ίσως οι επιπτώσεις του να είναι σχετικά περιορισμένες λόγω του εστιακού βάθους του το οποίο εντοπίζεται στα 115 χιλιόμετρα.«Μεγάλος σεισμός 7,4 στην Κολομβία. Αν και το επίκεντρο είναι στην ξηρά ίσως οι επιπτώσεις να είναι σχετικά περιορισμένες λόγω του σημαντικού βάθους της εστίας (περίπου 100 χλμ). Αναμένουμε νεότερα» έγραψε χαρακτηριστικά.