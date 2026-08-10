Νέα τρομακτικά βίντεο από τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, πάνω από 110 νεκροί, έρευνες για εγκλωβισμένους
Η δόνηση είχε επίκεντρο την επαρχία Τσόκο και έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Μπογκοτά μέχρι και τα σύνορα με τη Βενεζουέλα - Φόβοι για μετασεισμούς - Εκκενώνονται νοσοκομεία - Έκτακτος συντονισμός από τον πρόεδρο της χώρας
Δεκάδες είναι οι νεκροί στην περιφέρεια Βάγιε δελ Κάουκα, όπου βρίσκεται το Κάλι, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια με τον κόσμο να απομακρύνεται από αυτά έντρομος.
Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή που το πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Κάλι καταρρέει μετά τη σεισμική δόνηση.
Σε ένα άλλο συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται η στιγμή που κομμάτια κτιρίου καταρρέουν και πέφτουν επάνω σε περαστικούς που είναι συγκεντρωμένοι στον δρόμο.
اخر التحديثات— ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@Aaaxxxx) August 10, 2026
عدد الوفيات 111 على الاقل
460 مصابا الى الان
تُظهر لقطات الفيديو اللحظة التي انهار فيها جزء من مستشفى جامعة كالي.
pic.twitter.com/DZTZh9RpkW https://t.co/TB1oI97qQp
🔴 #URGENTE | TRAGEDIA EN 🇨🇴 #COLOMBIA— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) August 10, 2026
Sube a 111 muertos por el sismo. Hay decenas de heridos y personas atrapadas entre los escombros. #Temblor #Terremoto #earthquake pic.twitter.com/1L0MbnknUh
Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τόνισε δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.
Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής.
Se reportan cientos de edificios caídos tras el sismo en #Colombia 🇨🇴 , la tragedia podría ser mucho mayor a la vivida hace unas semanas en Venezuela. pic.twitter.com/givqtljju4— Gurú Político (@guruchuirer) August 10, 2026
Τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματαΝωρίτερα, ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, επιβεβαίωσε έναν προκαταρκτικό απολογισμό 18 νεκρών και δεκάδων τραυματιών ενώ ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης Μανιζάλες, Χόρχε Εντουάρντο Ρόχας, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί.
H κυβερνήτης της Βάγιε δελ Κάουκα, Ντίλιαν Φραντσίσκα Τόρο δήλωσε στo El Tiempo πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τρία παιδιά.
«Υπήρξαν ζημιές σε αρκετούς δήμους. Στην Calima-El Darién, δυστυχώς χάσαμε τρία παιδιά όταν κατέρρευσε ένας τοίχος πάνω τους. Στη Ζαρζάλ, ένα άτομο πέθανε επίσης. Στη Μπουεναβεντούρα, υπάρχουν πολλές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στο Ριοφρίο και την Καλίμα-Ελ Νταριέν, υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές. Η κατάσταση είναι σοβαρή και εργαζόμαστε για αυτήν», δήλωσε ο κυβερνήτης.
Από τον ισχυρό σεισμό, κτίρια κατέρρευσαν παγιδεύοντας πολλούς στα συντρίμμια. Σύμφωνα με αξιωματούχους και όσα ανέφεραν στο CBS ο αριθμός των τραυματιών αναφέρεται ως απροσδιόριστος.
Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd— 🅽🅴🆁🅳🆈 🅲🅷🅾🅾 🅲🅷🅾🅾 (@Nerdy_Addict) August 10, 2026
BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026
Ο σεισμός που έπληξε την Κολομβία σημειώθηκε σήμερα στις 7:34 το πρωί, τοπική ώρα (15:34 ώρα Ελλάδας) και έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στο Κάλι, καθώς και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.
NOW – 🇨🇴 Colombia's Chocó province was struck by a 7.4-magnitude earthquake — USGS pic.twitter.com/jxVwJQM2FC — Political Pen (@politicalpen_) August 10, 2026
Δήμαρχος Περέιρα: «Αυτό που μας συνέβη σήμερα είναι τραγικό»Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, όπως αναφέρει το eltiempo.com, μιλώντας στο Caracol Radio επιβεβαίωσε τους 18 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες.
«Αυτό που μας συνέβη σήμερα είναι τραγικό. Δεν γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή, την πραγματική έκταση των επιπτώσεων του σεισμού. Προς το παρόν, μπορώ να σας δώσω μόνο τον αριθμό των 18 νεκρών και δεκάδων τραυματιών», ανέφερε ο Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση των ζημιών και την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.
Cali #Temblor edificio de 4 pisos y notaría. pic.twitter.com/GnXvYwZ8t4— Jessik (@TiestoLifee) August 10, 2026
Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το αεροδρόμιο της Περέιρα, καθώς άνθρωποι τρέχουν να προφυλαχτούν από δοκάρια και κομμάτια της οροφής που πέφτουν στα κεφάλια τους θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.
Δείτε βίντεο
#ATENCIÓN Imágenes aeropuerto Matecaña en Pereira.#Temblor #Sismo pic.twitter.com/dQwal8iZln— Enrique Bueno Lindo (@EbuenoLindo) August 10, 2026
Τουλάχιστον δύο νεκροί στη ΜανιζάλεςΣτη Μανιζάλες, μια πόλη περίπου 190 μίλια δυτικά της Μπογκοτά, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο δήμαρχος Χόρχε Εντουάρντο Ρόχας σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε πως πάνω από δώδεκα κτίρια και περισσότερα από 20 σπίτια καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς.
🚨 ATENCIÓN MANIZALES 🚨 pic.twitter.com/HbggFqhhKh— Jorge Eduardo Rojas (@JorgeERojasG) August 10, 2026
Εκκενώνονται νοσοκομείαΜετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ οι αρχές της πόλης Κάλι, αποφάσισαν την εκκένωση των νοσοκομείων γι' αυτό και στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης των ασθενών από τα κτίρια υπό το φόβο κατάρρευσής τους.
Άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από τα συντρίμμια που πέφτουν από το κτίριο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκηςΒίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε συντρίμμια να πέφτουν από ένα κτίριο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην Καλιφόρνια. Κομμάτια του κτιρίου έπεσαν πάνω σε ασθενοφόρα που ήταν σταθμευμένα έξω, καθώς ο κόσμος έτρεχε να σωθεί.
People flee falling debris in the early moments of a powerful earthquake in western Colombia, which brought down buildings across several cities and left others trapped in the rubble, local authorities said https://t.co/TiNvh3JvkH pic.twitter.com/gznDv311x9— Reuters (@Reuters) August 10, 2026
Οι πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησηςΟ Υπουργός Εσωτερικών Ροντρίγκο Λάρα παρείχε λεπτομέρειες για τις πρώτες ενέργειες που θα λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού.
«Η Εθνική Κυβέρνηση, με επικεφαλής τους Υπουργούς Στέγασης και Εσωτερικών και τον αναπληρωτή διευθυντή της UNGRD (Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών), αντιμετωπίζει άμεσα αυτήν την κατάσταση από την έδρα της υπηρεσίας. Έχουμε επικοινωνήσει με τους κυβερνήτες και τους δημάρχους των πιο πληγέντων τμημάτων και δήμων. Τέσσερις ομάδες USAR (Αστική Έρευνα και Διάσωση) από την Μπογκοτά, το Ενβιγκάδο, το Γιοπάλ και το Μεδεγίν έχουν ενεργοποιηθεί για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anuncian las primeras medidas del Gobierno de Abelardo De La Espriella para atender la crisis en el país causada por el terremoto de 7.4. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/r1gmsBxVSM— Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026
Asocapitales: «Οι ισορροπίες θα αλλάξουν ραγδαία»Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Asocapitales (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Κολομβιανή Ένωση Πρωτευουσών ανέφερε ότι «οι ισορροπίες θα αλλάξουν ραγδαία καθώς προχωρούν οι προσπάθειες έρευνας, διάσωσης και επιθεώρησης υποδομών».
Πολίτες ψάχνουν στα συντρίμμια για τραυματίεςΚόσμος έντρομος έβγαινε από τα κτίρια και προσπαθούσε να απομακρυνθεί έγκαιρα ενώ κομμάτια μπετό και γυαλιά έπεφταν στο δρόμο. Σκόνη κάλυψε τα πάντα ενώ μια γυναίκα - όπως φαίνεται σε βίντεο- στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί έπεσε στο οδόστρωμα ενώ λίγο πιο πέρα άλλες γυναίκες αγκαλιασμένες παρακολουθούν όσα εκτυλίσσονται γύρω τους σοκαρισμένες.
Στα πρώτα βίντεο τα οποία καταγράφηκαν, πολίτες σπεύδουν στα συντρίμμια των κτιρίων για να δουν αν υπάρχουν τυχόν τραυματίες και να βοηθήσουν ενώ οι αρχές παροτρύνουν όλους τους Κολομβιανούς να παραμείνουν ψύχραιμοι.
JUST IN: 7.4 M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar, Colombia, according to the USGS. pic.twitter.com/xg8QvfvKX1— Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) August 10, 2026
Υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε κτίρια που κατέρρευσαν, ανεστάλη η λειτουργία 6 αεροδρομίωνΤουλάχιστον 20 κτίρια κατέρρευσαν στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών που έπληξε σήμερα την Κολομβία. Ο δήμαρχος της πόλης Αλεχάντρο Έντερ δήλωσε ότι ζήτησε από ομάδες από την Μπογοτά και το Μεντεγίν να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Έκανε λόγο για «μεγάλες ζημιές», που αξιολογούνται με τη χρήση drones.
Η κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο Μπουέναβεντουρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.
Impresionantes imágenes desde el interior de una de las terminales del aeropuerto de Pereira 🇨🇴, en pleno sismo ocurrido el día de hoy. pic.twitter.com/EO6By8xxuD— Obstinado (@05t1n40) August 10, 2026
Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.
⚠️ BREAKING: A powerful M7.3-7.4 earthquake has struck western Colombia near Medellín.— GeoTechWar (@geotechwar) August 10, 2026
The tremor hit at a depth of 120 km at 07:34 AM local time today.
Prolonged shaking was widely felt as building evacuations began.
Sismo - Colombia - Medellín - Antioquia - Temblor pic.twitter.com/cZgYjUqoii
Colombia: Significant damage reported in Pereira following the powerful M7.2 earthquake earlier.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026
Buildings have collapsed, with reports of people trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/o1ZlmBiaP5
Σοβαρές ζημιές υπέστη και ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού ο οποίος μετά τη σεισμική δόνηση. Βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει έχει αποτυπώσει την στιγμή που ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού, κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης καταρρέει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ναός έχει υποστεί επίσης πολλές ρωγμές.
Η στιγμή που καταρρέει ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού στη Μανιζάλες
Momento exacto en el que una imagen religiosa de la Catedral de #Manizales se desploma y se generan múltiples grietas tras #Terremoto de 7.4 en #Colombia pic.twitter.com/Ep6pjTW7og— Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026
#TERREMOTO Após o forte terremoto de magnitude 7.4 com epicentro em San José del Palmar, Chocó, várias regiões da Colômbia foram atingidas, sendo Manizales uma das cidades mais afetadas, onde a cúpula da Catedral Basílica Metropolitana desabou após o evento sísmico. pic.twitter.com/ksoT0hUyNC— Carlos Salas (@CarlosS08594935) August 10, 2026
«Το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε ζωές» λέει ο Χοσέ Μανουέλ ΡεστρέποΟ Αντιπρόεδρος της Κολομβίας Χοσέ Μανουέλ Ρεστρέπο ανέφερε, σύμφωνα με τo El Tiempo πως είναι «ήδη καθ' οδόν» για να συναντηθεί με τον Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα και να βοηθήσει στο «συντονιστικό έργο μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί».
«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου εκφράζονται στις πληγείσες οικογένειες. Αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε ζωές, να διασώσουμε όσους παραμένουν παγιδευμένοι, να φροντίσουμε τους τραυματίες και να παραδώσουμε βοήθεια στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο».
Ρούμπιο: Η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να στηρίξει την ΚολομβίαΗ κυβέρνηση Τραμπ «παρακολουθεί στενά» τον σεισμό στην Κολομβία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. «Είναι έτοιμο να υποστηρίξει τον λαό της Κολομβίας», έγραψε στο X και προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες στην Κολομβία να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από την πρεσβεία στην Μπογκοτά.
The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow…— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026
«Ανησυχούμε για μετασεισμούς, υπάρχουν τραυματίες»«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.
Λιγότερα από μια ώρα μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, το USGS (United States Geological Survey - Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών) ανέφερε επίσης έναν μετασεισμό μεγέθους 5,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7— Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026
Ο σεισμός στην Κολομβία έρχεται μετά από δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη γειτονική Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και σκότωσαν περισσότερους από 5.000 ανθρώπους.
A powerful 7.4-magnitude earthquake struck near San José del Palmar, Colombia, causing a building in Cali to partially collapse. (terremoto) pic.twitter.com/AHjohUV9P0— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2026
Αναστέλλονται τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμιαΟι κάτοικοι της πόλης Μανιζάλες έχουν κληθεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τα άσκοπα ταξίδια. Τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια έχουν επίσης ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της πόλης στο X.
«Ένα προσωρινό καταφύγιο έχει στηθεί στο Coliseo Mayor για άτομα που χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος. Όσοι το χρειάζονται μπορούν να πάνε σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε σε ξεχωριστή ανάρτηση.
Se suspenden las clases y las actividades académicas en los colegios y universidades. Se recomienda a la comunidad educativa mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer nuevas disposiciones.— Jorge Eduardo Rojas (@JorgeERojasG) August 10, 2026
Se habilitó un albergue temporal en el Coliseo Mayor para las personas que necesiten un lugar seguro. Quienes lo requieran pueden acudir a este espacio.— Jorge Eduardo Rojas (@JorgeERojasG) August 10, 2026
Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέλα, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ηγείται της έκτακτης ανάγκης και θα μεταβεί στην περιοχή του σεισμού.
Έκτακτος συντονισμός από τον πρόεδρο της χώρας μετά τον σεισμό
«Έχω αναλάβει άμεσα την ηγεσία της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ. Έχω διατάξει την εγκατάσταση ενός Ενιαίου Σταθμού Επιχειρήσεων για τον συντονισμό της αντιμετώπισης των ζημιών και των πληγέντων. Έχω ζητήσει μια λεπτομερή αναφορά της κατάστασης και των πιο επειγουσών αναγκών. Επίσης, θα βρίσκομαι προσωπικά στην Περέιρα για να συνοδεύσω τους πληγέντες και να επιβεβαιώσω την ανταπόκριση της Κυβέρνησης. Δεν είστε μόνοι. Το Κράτος είναι παρόν και δρα» έγραψε στην ανάρτησή του.
He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026
Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado…
«Οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές»Ο Χουάν Ντιέγκο Πατίνο, κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Ριζαράλντα, δήλωσε στον τοπικό σταθμό Blu Radio ότι η Περέιρα, η πρωτεύουσα της περιοχής, υπέστη «σοβαρές ζημιές σε ορισμένα κτίρια» και πρόσθεσε: «Αυτό που μόλις συνέβη είναι πολύ σοβαρό. Οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές, με τραυματίες και προσόψεις κτιρίων που έχουν καταρρεύσει».
Παπαδόπουλος: «Ίσως οι επιπτώσεις να είναι περιορισμένες λόγω του βάθους της εστίας»Ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μέσω ανάρτησής του, αναφέρθηκε στον σεισμό στην Κολομβία τονίζοντας πως ίσως οι επιπτώσεις του να είναι σχετικά περιορισμένες λόγω του εστιακού βάθους του το οποίο εντοπίζεται στα 115 χιλιόμετρα.
«Μεγάλος σεισμός 7,4 στην Κολομβία. Αν και το επίκεντρο είναι στην ξηρά ίσως οι επιπτώσεις να είναι σχετικά περιορισμένες λόγω του σημαντικού βάθους της εστίας (περίπου 100 χλμ). Αναμένουμε νεότερα» έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε φωτογραφίες:
Δείτε βίντεο:
BREAKING: New Visuals shows the moment when building collapses due to Magnitude of 7.4 earthquake in Colombia.. pic.twitter.com/KEX5aQ0zbe— World Updates (@Updatesofwworld) August 10, 2026
Kolombiya'nın Cali kentinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremden korkutucu görüntüler.. #deprem #sondakika #earthquake #colombia— Spot_ (@spotmalumat) August 10, 2026
pic.twitter.com/qe4Nuhrgkz
🇨🇴 BREAKING: Death toll from the Colombia earthquake magnitude 7.4 reaches 47 people— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 10, 2026
Source: Mercury News, Las Vegas Sun / Writer: Oliverpic.twitter.com/a2lTs43n9u
Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia 🇨🇴 (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG— Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026
🔴🫨Fuerte terremoto de 7,4 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agosto— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026
📍Así se vivió la situación en Quibdó, Chocó, departamento epicentro del movimiento telúrico.https://t.co/GkkZeAmrdn pic.twitter.com/FgXdtcbmQ5
Este reporte es desde #Pereira con el temblor de 6.6 Aquí se muestran varias caídas de infraestructuras. pic.twitter.com/WAhOfytDvc— Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026
Este fue uno de los edificios de la carrera 27 en #Bucaramanga tras el fuerte temblor en #Colombia Aquí se refleja el movimiento y que las piscinas se desbordaban tras el fuerte sismo. pic.twitter.com/KebbUY2zZl— Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026
Así quedó el aeropuerto de Quibdó tras el terremoto de 7.4 con epicentro en #Chocó pic.twitter.com/DUFiWVcecE— Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026
Se reportan afectaciones a edificaciones por el temblor en Manizales #TobiNews pic.twitter.com/IVBWPhZrBA— Tobi 👑 (@Tob1P4xao) August 10, 2026
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