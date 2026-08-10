Σάλος στις ΗΠΑ για τα data centers, απρόσμενη συμμαχία δεξιάς και αριστεράς ενάντια στις τεράστιες εγκαταστάσεις

«Humans First» και ο φόβος ότι ο άνθρωπος θα γίνει περιττός

Όταν οι περιβαλλοντιστές συναντούν τη δεξιά

Η σκιά του Unabomber στη σύγχρονη αντιτεχνολογική συζήτηση

Η αντίδραση περνά πλέον στην κεντρική πολιτική

Το «Data Center Alley» δείχνει την κλίμακα της αλλαγής

Ο Άλεν, πρώην τεχνικός σε περιοδείες συγκροτημάτων και καλλιτεχνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη θεολογία, μπήκε στον κύκλο του Μπάνον μετά την πανδημία και εξελίχθηκε σε έναν ιδιότυπο «προφήτη» της αντιτεχνολογικής δεξιάς. Στις δημόσιες εμφανίσεις του συνδυάζει τον πολιτικό λαϊκισμό με δυστοπικές προβλέψεις για έναν κόσμο στον οποίο η AI και τα ρομπότ θα υποκαταστήσουν σταδιακά τον άνθρωπο.Το 2025 το Center for AI Safety επιστράτευσε τον Άλεν ως σύμβουλο σε μια διακομματική πρωτοβουλία για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, με το σύνθημα «Humans First».Η λογική της πρωτοβουλίας ήταν να μεταφέρει τη συζήτηση για τους κινδύνους της AI έξω από τον στενό κύκλο ερευνητών και τεχνολόγων και να κινητοποιήσει απλούς πολίτες ώστε να απαιτήσουν πολιτικούς περιορισμούς και δικλίδες ασφαλείας.Στις ομιλίες του ο Άλεν χρησιμοποιεί εξαιρετικά φορτισμένη γλώσσα, παρουσιάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη ως δυνητική απειλή για την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση. «Ακόμη και αν δημιουργούσαν μηχανές πιο έξυπνες από εσένα, ακόμη και αν δημιουργούσαν μηχανές πιο ισχυρές από εσένα, θα έπρεπε να συνεχίσεις να μάχεσαι», είπε σε εκδήλωση στην Τζόρτζια, καταλήγοντας στο σύνθημα ότι σε μια «εποχή των μηχανών» πρέπει να προηγούνται οι άνθρωποι.Η ρητορική του φτάνει συχνά στα όρια της συνωμοσιολογίας. Έχει παρομοιάσει τα data centers με «νευρώνες του Αντίχριστου», ενώ στο βιβλίο του Dark Aeon: Transhumanism and the War Against Humanity περιγράφει την τεχνολογία ως μέρος μιας πολύ ευρύτερης απειλής για την ανθρώπινη αυτονομία.Παρά την ακραία ρητορική ορισμένων προσώπων, μεγάλο μέρος της αντίδρασης στα data centers ξεκινά από πολύ πιο συγκεκριμένες ανησυχίες.Στην κομητεία Τρουπ της Τζόρτζια, για παράδειγμα, ο περιβαλλοντικός ακτιβιστής Γκέιτζ Μπέιλι άρχισε να ερευνά ένα σχεδιαζόμενο data center όταν διαπίστωσε ότι υπήρχαν ελάχιστες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με το πόσο ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό θα κατανάλωνε. Συγκέντρωσε στοιχεία, υπέβαλε αιτήματα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και τελικά δημιούργησε ομάδα στο Facebook με χιλιάδες μέλη.Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των κινημάτων είναι ότι συχνά η πολιτική ταυτότητα περνά σε δεύτερη μοίρα. Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικανοί, περιβαλλοντιστές και συντηρητικοί κάτοικοι εμφανίζονται μαζί σε τοπικές κινητοποιήσεις, με κοινό αίτημα να έχουν μεγαλύτερο λόγο στις αποφάσεις για τις εγκαταστάσεις.Η έκταση της κινητοποίησης είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Wired, τα μέλη αμερικανικών ομάδων στο Facebook που αντιτίθενται στα data centers αυξήθηκαν από λιγότερα από 100.000 τον Δεκέμβριο σε περισσότερα από 500.000 μέχρι τον Ιούλιο.Το κοινό σημείο δεν είναι πάντοτε μόνο το περιβάλλον. Πολλοί από όσους αντιτίθενται στις εγκαταστάσεις εμφανίζονται ταυτόχρονα δύσπιστοι απέναντι στην ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, ο φόβος για αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικού, την κατανάλωση νερού ή την αλλαγή του τοπίου συναντά τον φόβο για απώλεια θέσεων εργασίας, μαζική επιτήρηση και υπερβολική ισχύ των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας.Το δημοσίευμα καταγράφει και μια πολύ πιο σκοτεινή πτυχή της αντιτεχνολογικής κουλτούρας: την επανεμφάνιση αναφορών στον Τεντ Καζίνσκι, τον Unabomber.Ο Άλεν έχει αναφέρει ότι η γνωριμία του με το μανιφέστο του Καζίνσκι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 αποτέλεσε καθοριστική στιγμή στη διαμόρφωση της σκέψης του. Το Wired επισημαίνει ωστόσο ρητά ότι ο Καζίνσκι, ο οποίος πραγματοποίησε βομβιστικές επιθέσεις με θύματα, δεν αποτελεί πρόσωπο προς μίμηση. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι ορισμένες από τις επικρίσεις του για τη σχέση τεχνολογίας και ανθρώπινης αυτονομίας έχουν επανέλθει στη δημόσια συζήτηση, ακόμη και έξω από τους ακραίους πολιτικούς χώρους.Η αντίθεση στην ανεξέλεγκτη τεχνολογική ανάπτυξη δεν αποτελεί, άλλωστε, αποκλειστικά δεξιό φαινόμενο. Ερευνητές όπως η Τίμνιτ Γκέμπρου και ο Εμίλ Τόρες προσεγγίζουν την AI από την αριστερά, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξή της μπορεί να ενισχύσει υφιστάμενες ανισότητες και την εξουσία των ήδη ισχυρών. Παράλληλα, η κριτική αποκτά και θρησκευτικές διαστάσεις, με τη δημόσια συζήτηση να περιστρέφεται ολοένα περισσότερο γύρω από την ανάγκη η τεχνολογία να παραμένει στην υπηρεσία του ανθρώπου.Η υπόθεση των data centers δεν περιορίζεται πια σε τοπικές διαμαρτυρίες. Το τελευταίο διάστημα προσωπικότητες της αμερικανικής δεξιάς, όπως ο Τάκερ Κάρλσον και ο Ματ Γουόλς, έχουν δημοσιεύσει βίντεο αμφισβητώντας συγκεκριμένα projects.Η Νάνσι Μέις, υποψήφια για κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, έχει ταχθεί υπέρ μορατόριουμ ενός έτους, ενώ ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις υπέγραψε νομοθεσία που, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει τη δυνατότητα των τοπικών αρχών να απορρίπτουν την ανάπτυξη data centers στις περιοχές τους.Ακόμη και το ίδιο το κίνημα «Humans First» δεν έμεινε ανεπηρέαστο από την πολιτική πόλωση. Μετά από δημόσια σύγκρουση με πρόσωπα της φιλο-AI πτέρυγας που βρίσκονται κοντά στον Λευκό Οίκο, η οργάνωση διασπάστηκε σε κομματικές γραμμές. Το συντηρητικό τμήμα κράτησε το όνομα, ενώ ο Τζο Άλεν αποχώρησε.Το πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα βρίσκεται στη Βόρεια Βιρτζίνια, στο αποκαλούμενο «Data Center Alley», τη μεγαλύτερη συγκέντρωση data centers στον κόσμο.Το Wired περιγράφει μια περιοχή όπου τα τεράστια κτίρια διαδέχονται το ένα το άλλο, νέα εργοτάξια εμφανίζονται παντού και ο συνεχής θόρυβος από τις εγκαταστάσεις γίνεται αισθητός ακόμη και στις γύρω κατοικημένες περιοχές. Η κλίμακα της κατασκευής δείχνει πόσο γρήγορα η ψηφιακή οικονομία μετατρέπεται σε πραγματική, φυσική υποδομή μέσα στις πόλεις και τα προάστια.Μήνες αργότερα, η «Humans First» σχεδίαζε εθνική ημέρα κινητοποιήσεων κατά των data centers με δράσεις σε σχεδόν 150 κομητείες και 42 Πολιτείες, μια ένδειξη ότι η αντίδραση έχει πλέον ξεπεράσει κατά πολύ τις μεμονωμένες τοπικές διαμαρτυρίες.Το ερώτημα που αναδύεται πλέον στις ΗΠΑ δεν είναι απλώς πόσα data centers χρειάζεται η επανάσταση της AI. Είναι ποιος θα αποφασίζει πού θα κατασκευάζονται, ποιος θα πληρώνει το ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος τους και μέχρι ποιο σημείο οι κοινωνίες είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν χώρο και πόρους σε μια τεχνολογία την οποία πολλοί πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με βαθιά καχυποψία.Σε μια χώρα όπου σχεδόν κάθε μεγάλο πολιτικό ζήτημα καταλήγει να χωρίζει Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς, τα data centers φαίνεται προς το παρόν να πετυχαίνουν κάτι ασυνήθιστο: να δημιουργούν αντιπάλους της ίδιας επένδυσης στις δύο άκρες του πολιτικού φάσματος.