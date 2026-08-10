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«Κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ο Κολοβέτσιος
SPORTS
Δημήτρης Κολοβέτσιος Παναθηναϊκός ΑΕΚ

«Κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ο Κολοβέτσιος

Ο  Δημήτρης Κολοβέτσιος αποσύρθηκε στα 34 του χρόνια έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννινα και ΑΕΛ 

«Κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ο Κολοβέτσιος
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Την απόφαση να «κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του» σε ηλικία 34 ετών γνωστοποίησε ο Δημήτρης Κολοβέτσιος. Ο Λαρισαίος σέντερ μπακ έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στην ΑΕΛ, ενώ ακολούθως φόρεσε τις φανέλες των ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, πριν... ξενιτευτεί στην Τουρκία για λογαριασμό της Καϊσερίσπορ.

Τελευταίος «σταθμός» στην καριέρα του ήταν μια άλλη τουρκική ομάδα, η Σακάριασπορ. Κατέγραψε συνολικά 447 συμμετοχές σε επίσημα παιχνίδια με απολογισμό 15 γκολ και μια ασίστ, ενώ πανηγύρισε με την ΑΕΚ την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας τη σεζόν 2015-16.

Σε ανάρτησή του στα social media ο -παλαίμαχος πλέον- άσος έγραψε: «"Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του". Με την συγκεκριμένη ανάρτηση ανακοινώνω το τέλος της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Ένα ιδιαίτερο ταξίδι που με συνέπεια, όρεξη και πολύ ιδρώτα φρόντιζα να συνεχίζω με την πάροδο των ετών. Είμαι ευγνώμων για ό,τι έζησα και ό,τι πήρα. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που συνυπήρξαμε και που συνεργαστήκαμε για το ομορφότερο άθλημα. Αποχωρώ γεμάτος εικόνες, συναισθήματα και εμπειρίες που καθόρισαν εμένα και όλη μου τη ζωή».

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