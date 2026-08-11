Το ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Κουτσούμπα με την «Φάμπρικα» του Λάκη Χαλκιά σε συγκέντρωση του ΚΚΕ, δείτε βίντεο

«Σε μια συγκέντρωση του ΚΚΕ δεν ήταν δυνατόν να μην γίνει και ένα αφιέρωμα στον Λάκη Χαλκιά, και δεν είναι δυνατόν να μην σηκωνόταν ο σύντροφος Γραμματέας να το χορέψει» έγραψε ο χρήστης του TikTok που δημοσίευσε το βίντεο