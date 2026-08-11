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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τους τελικούς Τεντόγλου, Στεφανίδη και τα Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν, Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τους τελικούς Τεντόγλου, Στεφανίδη και τα Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν, Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948
Ποδόσφαιρο, στίβος και κολύμβηση στο σημερινό πρόγραμμα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον
Γεμάτο είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με ποδόσφαιρο, στίβο και κολύμβηση να ξεχωρίζουν.
Το πρόγραμμα ξεκινά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο Απόστολος Σίσκος, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο θα αγωνιστεί στις 11:36, ενώ αργότερα οι Άννα Ντουντουνάκη, Άννα Αυγούστα Βλάχου και Γεωργία Δαμασιώτη θα ριχτούν στη μάχη για τα προκριματικά των 50μ. πεταλούδα.
Στο ποδόσφαιρο, κρίσιμη ημέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν μια θέση στα playoffs του Champions League και Conference League αντίστοιχα.
Στις 20:30, η Ναϊμέγκεν υποδέχεται το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με το ματς να μεταδίδεται απευθείας από τη συχνότητα του Mega και το Cosmote Sport1. Την ίδια ώρα, οι Πράσινοι τίθενται αντιμέτωποι με την ΤΣΣΚΑ 1948, με την αναμέτρηση να παίζει live στο ΣΚΑΪ.
Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με τους τελικούς της Κατερίνας Στεφανίδη και του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να ξεκινά την προσπάθειά της στις 21:00 (EPT2 Sport). Αντίστοιχα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αγωνίζεται στις 22:15 (ΕΡΤ Sports1).
Αναλυτικά όλες οι επιλογές στις αθλητικές μεταδόσεις:
12:33: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Ύψος (Προκριματικός Μέρλος, Μίτα)
12:35: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία (Προκριματικός Παυλίδης)
13:00: Novasports Prime | Γιουβέντους – Παλέρμο (Calcio Italiano Only in Perth)
13:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 110 μ. εμπ. (Προκριματικός Ρούμτσιος)
14:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία (Προκριματικός Παυλίδης)
14:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 800 μ. (Προκριματικός Δεσπολλάρη)
Το πρόγραμμα ξεκινά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο Απόστολος Σίσκος, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο θα αγωνιστεί στις 11:36, ενώ αργότερα οι Άννα Ντουντουνάκη, Άννα Αυγούστα Βλάχου και Γεωργία Δαμασιώτη θα ριχτούν στη μάχη για τα προκριματικά των 50μ. πεταλούδα.
Στο ποδόσφαιρο, κρίσιμη ημέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν μια θέση στα playoffs του Champions League και Conference League αντίστοιχα.
Στις 20:30, η Ναϊμέγκεν υποδέχεται το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με το ματς να μεταδίδεται απευθείας από τη συχνότητα του Mega και το Cosmote Sport1. Την ίδια ώρα, οι Πράσινοι τίθενται αντιμέτωποι με την ΤΣΣΚΑ 1948, με την αναμέτρηση να παίζει live στο ΣΚΑΪ.
Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με τους τελικούς της Κατερίνας Στεφανίδη και του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να ξεκινά την προσπάθειά της στις 21:00 (EPT2 Sport). Αντίστοιχα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αγωνίζεται στις 22:15 (ΕΡΤ Sports1).
Αναλυτικά όλες οι επιλογές στις αθλητικές μεταδόσεις:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
12:33: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Ύψος (Προκριματικός Μέρλος, Μίτα)
12:35: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία (Προκριματικός Παυλίδης)
13:00: Novasports Prime | Γιουβέντους – Παλέρμο (Calcio Italiano Only in Perth)
13:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 110 μ. εμπ. (Προκριματικός Ρούμτσιος)
14:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία (Προκριματικός Παυλίδης)
14:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 800 μ. (Προκριματικός Δεσπολλάρη)
14:40: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. εμπ. (Προκριματικός Λεβαντίνος)
20:30: ΣΚΑΪ | ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός (UEFA Conference League)
20:30: MEGA | Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός (UEFA Champions League)
21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2η Ημέρα βράδυ
21:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Επί Κοντώ (Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου)
23:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. Ημιτελικός Φρανκς
20:30: ΣΚΑΪ | ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός (UEFA Conference League)
20:30: MEGA | Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός (UEFA Champions League)
21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2η Ημέρα βράδυ
21:05: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Επί Κοντώ (Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου)
23:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. Ημιτελικός Φρανκς
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