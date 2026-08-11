Δημοσίευμα «βόμβα» από την Ιταλία: Ο Μέσι σταματάει επ' αόριστον μετά τον θάνατο του πατέρα του
Δημοσίευμα «βόμβα» από την Ιταλία: Ο Μέσι σταματάει επ' αόριστον μετά τον θάνατο του πατέρα του
Μετά την κηδεία του πατέρα του, ο Pulga επέλεξε να παραμείνει στην Αργεντινή δίπλα στη μητέρα, τα αδέλφια, τη σύζυγο και τα παιδιά του
Σύμφωνα με το Footmercato, αλλά και τον αργεντίνικο Τύπο, ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να αναστείλει επ’ αόριστον την ποδοσφαιρική του καριέρα προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά του μετά τον πρόσφατο χαμό του πατέρα του, Χόρχε.
Ο Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών στο Ροζάριο ύστερα από μάχη που έδινε επί μήνες με μια ασθένεια, υπήρξε ο στυλοβάτης, ο πρώτος σύμβουλος κι ο μάνατζερ του Αργεντινού σούπερ σταρ σε όλη του την ποδοσφαιρική διαδρομή.
Η απώλειά του προκάλεσε βαθύτατη θλίψη στον θρύλο της Αλμπισελέστε, ο οποίος διέκοψε άμεσα τις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι προκειμένου να γυρίσει στη γενέτειρά του.
Μετά την κηδεία του πατέρα του, ο Μέσι επέλεξε να παραμείνει στην Αργεντινή δίπλα στη μητέρα, τα αδέλφια, τη σύζυγο και τα παιδιά του, βάζοντας πλέον το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα.
Ο ίδιος δεν έχει ορίσει την ημερομηνία της επιστροφής του στις ΗΠΑ και δεν έχει ακόμα διευκρινίσει αν θα συνεχίσει να παίζει για την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, καθώς χρειάζεται χρόνο μακριά από τη δραση για να διαχειριστεί το πένθος του.
Ο Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών στο Ροζάριο ύστερα από μάχη που έδινε επί μήνες με μια ασθένεια, υπήρξε ο στυλοβάτης, ο πρώτος σύμβουλος κι ο μάνατζερ του Αργεντινού σούπερ σταρ σε όλη του την ποδοσφαιρική διαδρομή.
Η απώλειά του προκάλεσε βαθύτατη θλίψη στον θρύλο της Αλμπισελέστε, ο οποίος διέκοψε άμεσα τις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι προκειμένου να γυρίσει στη γενέτειρά του.
Μετά την κηδεία του πατέρα του, ο Μέσι επέλεξε να παραμείνει στην Αργεντινή δίπλα στη μητέρα, τα αδέλφια, τη σύζυγο και τα παιδιά του, βάζοντας πλέον το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα.
Ο ίδιος δεν έχει ορίσει την ημερομηνία της επιστροφής του στις ΗΠΑ και δεν έχει ακόμα διευκρινίσει αν θα συνεχίσει να παίζει για την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, καθώς χρειάζεται χρόνο μακριά από τη δραση για να διαχειριστεί το πένθος του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα