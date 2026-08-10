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Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ρεύμα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Σκιάθου
Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ρεύμα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Σκιάθου
Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας, υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στον Βόλο
Σοβαρά τραυματίστηκε 52χρονη τουρίστρια στην Σκιάθο, όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού.
Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας, υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Άμεσα μεταφέρθηκε μεταφέρθηκε στο Πολυϊατρείο Σκιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για την εκτίμηση της κατάστασής της και της έκτασης των τραυμάτων.
Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της, λίγο μετά τις 18:00, στο Νοσοκομείο του Βόλου.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η 52χρονη βρέθηκε εκτεθειμένη στο ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε το αεροσκάφος κατά την απογείωσή του.
Το αεροδρόμιο της Σκιάθου («Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης») είναι παγκοσμίως διάσημο επειδή ο διάδρομος προσγείωσης βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε δημόσιο δρόμο και παραλία, με αποτέλεσμα τα αεροπλάνα να περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από τα κεφάλια των θεατών.
Στο νησί τα αεροπλάνα περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από παραλίες όπως τα «Ξυστά» στον Άγιο Στέφανο, λίγο πριν προσγειωθούν στο αεροδρόμιο. Οι εικόνες είναι θεαματικές, αποτελούν «δόλωμα» για βίντεο και φωτογραφίες, ωστόσο δεν παύουν να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τους ανυποψίαστους τουρίστες.
Η πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος κόσμου, την ίδια στιγμή όμως εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια όσων επιλέγουν να βρεθούν σε τόσο μικρή απόσταση από τις μηχανές των αεροσκαφών. Τον Σεπτέμβριο του 2025 βίντεο έδειχνε κόσμο να προσπαθεί να κρατηθεί από κάπου για να μην πέσει, την ώρα που ο δυνατός αέρας από το αεροσκάφος παρέσερνε τα πάντα στο πέρασμά του. Σε ένα χαρακτηριστικό καρέ, τουρίστας έτρεχε μέσα στο νερό για να περισώσει τη βαλίτσα του που είχε καταλήξει στη θάλασσα.
Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας, υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Άμεσα μεταφέρθηκε μεταφέρθηκε στο Πολυϊατρείο Σκιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για την εκτίμηση της κατάστασής της και της έκτασης των τραυμάτων.
Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της, λίγο μετά τις 18:00, στο Νοσοκομείο του Βόλου.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η 52χρονη βρέθηκε εκτεθειμένη στο ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε το αεροσκάφος κατά την απογείωσή του.
Το αεροδρόμιο της Σκιάθου («Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης») είναι παγκοσμίως διάσημο επειδή ο διάδρομος προσγείωσης βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε δημόσιο δρόμο και παραλία, με αποτέλεσμα τα αεροπλάνα να περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από τα κεφάλια των θεατών.
Plane spotting στην Σκιάθο
Στο νησί τα αεροπλάνα περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από παραλίες όπως τα «Ξυστά» στον Άγιο Στέφανο, λίγο πριν προσγειωθούν στο αεροδρόμιο. Οι εικόνες είναι θεαματικές, αποτελούν «δόλωμα» για βίντεο και φωτογραφίες, ωστόσο δεν παύουν να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τους ανυποψίαστους τουρίστες.
Η πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος κόσμου, την ίδια στιγμή όμως εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια όσων επιλέγουν να βρεθούν σε τόσο μικρή απόσταση από τις μηχανές των αεροσκαφών. Τον Σεπτέμβριο του 2025 βίντεο έδειχνε κόσμο να προσπαθεί να κρατηθεί από κάπου για να μην πέσει, την ώρα που ο δυνατός αέρας από το αεροσκάφος παρέσερνε τα πάντα στο πέρασμά του. Σε ένα χαρακτηριστικό καρέ, τουρίστας έτρεχε μέσα στο νερό για να περισώσει τη βαλίτσα του που είχε καταλήξει στη θάλασσα.
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