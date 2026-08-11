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Λευκάδα: Ανήλικος έκλεψε από Δανό τουρίστα δαχτυλίδι με πολύτιμους λίθους αξίας 12.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Λευκάδα Δαχτυλίδι Κλοπή Τουρίστας

Λευκάδα: Ανήλικος έκλεψε από Δανό τουρίστα δαχτυλίδι με πολύτιμους λίθους αξίας 12.000 ευρώ

Τελικά εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον κάτοχό του - Σχηματίστηκε δικογραφία

Λευκάδα: Ανήλικος έκλεψε από Δανό τουρίστα δαχτυλίδι με πολύτιμους λίθους αξίας 12.000 ευρώ
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
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Εξιχνιάστηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Απολλωνίων, υπόθεση κλοπής από τουριστικό κατάλυμα, η οποία σημειώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα, σε περιοχή της Λευκάδας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι ο 17χρονος μπήκε σε τουριστικό κατάλυμα ενός τουρίστα από τη Δανία και αφαίρεσε ένα δαχτυλίδι με πολύτιμους λίθους αξίας 12.000 ευρώ.

Βρέθηκα κι άλλα χρυσαφικά στην κατοχή του

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν χρυσαφικά, μεταξύ των οποίων και το δαχτυλίδι, το οποίο αποδόθηκε στον κάτοχό του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
11 ΣΧΟΛΙΑ

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