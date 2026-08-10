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Αναστάτωση σε κλινική εξωσωματικής στο Μιλάνο: Έβαλαν σε γυναίκα το έμβρυο άλλου ζευγαριού
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Έμβρυα Εμβρυολογικό εργαστήριο

Αναστάτωση σε κλινική εξωσωματικής στο Μιλάνο: Έβαλαν σε γυναίκα το έμβρυο άλλου ζευγαριού

Το λάθος φέρεται να έγινε καθώς το προσωπικό μπέρδεψε τη σειρά δύο γυναικών που επρόκειτο να υποβληθούν σε εμβρυομεταφορά την ίδια περίοδο

Αναστάτωση σε κλινική εξωσωματικής στο Μιλάνο: Έβαλαν σε γυναίκα το έμβρυο άλλου ζευγαριού
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Σοβαρό λάθος σημειώθηκε σε κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Μιλάνο, όταν γιατροί μετέφεραν στη μήτρα μιας γυναίκας το έμβρυο που ανήκε σε άλλο ζευγάρι.

Το περιστατικό έγινε στις 23 Ιουλίου στο νοσοκομείο San Raffaele. Μετά το συμβάν, οι αρμόδιες ιταλικές Αρχές αποφάσισαν να αναστείλουν για 15 ημέρες τη λειτουργία του εργαστηρίου Εμβρυολογίας.

Το λάθος φέρεται να έγινε καθώς το προσωπικό μπέρδεψε τη σειρά δύο γυναικών που επρόκειτο να υποβληθούν σε εμβρυομεταφορά την ίδια περίοδο. Έτσι, στη μία γυναίκα μεταφέρθηκε το έμβρυο που προοριζόταν για την άλλη.


Κατάλαβαν το λάθος λίγα λεπτά αργότερα

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το λάθος έγινε αντιληπτό από βιολόγο του κέντρου μόλις λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η γυναίκα και ο σύντροφός της ενημερώθηκαν αμέσως για όσα είχαν συμβεί και συμφώνησαν να γίνει ιατρική επέμβαση για την απομάκρυνση του εμβρύου από τη μήτρα, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η πιθανότητα εμφύτευσής του.

Το δεύτερο ζευγάρι, στο οποίο ανήκε το έμβρυο που είχε μεταφερθεί κατά λάθος στην πρώτη γυναίκα, δεν ενημερώθηκε αμέσως. Στη δεύτερη γυναίκα επρόκειτο να μεταφερθεί την επόμενη ημέρα ένα άλλο, δικό της έμβρυο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι υπεύθυνοι επέλεξαν να μην της αποκαλύψουν εκείνη τη στιγμή τι είχε συμβεί, ώστε να μην της προκαλέσουν έντονη ψυχολογική πίεση πριν από τη δική της εμβρυομεταφορά.


Τι είπε το νοσοκομείο

Το San Raffaele εξέφρασε «βαθιά λύπη» για το περιστατικό και ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε αμέσως εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί πώς έγινε το λάθος.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της Ιταλίας.

Κλείσιμο
Το νοσοκομείο ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν ήδη αλλάξει ορισμένες από τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο εργαστήριο, ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

Σύμφωνα με το San Raffaele, τέτοια λάθη είναι πολύ σπάνια και υπολογίζεται ότι συμβαίνουν περίπου μία φορά ανά 10.000 έως 12.000 κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Μετά το περιστατικό άνοιξε στην Ιταλία συζήτηση για τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων που ελέγχουν σε κάθε στάδιο εάν το σωστό έμβρυο αντιστοιχεί στη σωστή γυναίκα.

Ο Ερμάνο Γκρέκο, πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Αναπαραγωγής, ανέφερε ότι τέτοια περιστατικά είναι «πολύ σπάνια αλλά μπορούν να αποφευχθούν» και ζήτησε να γίνει υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου σε όλες τις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
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