Η απίστευτη επιχείρηση «φυγάδευσης» του Τραμπ από την Τουρκία: Τον έκρυψαν σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος
Η απίστευτη επιχείρηση «φυγάδευσης» του Τραμπ από την Τουρκία: Τον έκρυψαν σε κοντέινερ τροφοδοσίας και ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος
Το περίτεχνο σχέδιο που στήθηκε μέσα σε λίγες ώρες εξαιτίας αξιόπιστης απειλής από το Ιράν - Δημοσιογράφοι και στελέχη του Λευκού Οίκου χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία τους ως «αντιπερισπασμός»
Μια περίτεχνη επιχείρηση παραπλάνησης στήθηκε τον περασμένο μήνα στην Τουρκία για την ασφαλή αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη χώρα, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες έκριναν ως αξιόπιστη απειλή του Ιράν κατά του προέδρου των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο προεδρικό Air Force One, δίνοντας την εντύπωση ότι θα ταξίδευε με αυτό για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού επιστροφής του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, όμως, απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε τρίτο αεροπλάνο, με το οποίο πέταξε μυστικά στη Βρετανία.
Το σχέδιο, που καταρτίστηκε μέσα σε λίγες ώρες, γνωστοποιήθηκε μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο κύκλο κορυφαίων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με τον πρόεδρο, καθώς και αρκετά στελέχη του Λευκού Οίκου, δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε και χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά ως «αντιπερισπασμός» για την επιχείρηση.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Τραμπ επρόκειτο να αναχωρήσει από την Τουρκία στις 8 Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ.
Είχε γίνει ήδη γνωστό ότι δεν θα χρησιμοποιούσε για το πρώτο σκέλος της επιστροφής του το νεότερο Boeing 747-8 που του έχει δωρίσει το Κατάρ, αλλά ένα από τα παλαιότερα αεροσκάφη Air Force One. Ο ίδιος είχε αποδώσει τότε την αλλαγή σε λόγους... νοσταλγίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ήθελε να πετάξει με το παλαιότερο αεροσκάφος «για να θυμηθεί τα παλιά».
Mπροστά στις κάμερες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβηκε κανονικά στο παλαιότερο Air Force One από την αριστερή πλευρά του αεροσκάφους. Οι δημοσιογράφοι που τον συνόδευαν επιβιβάστηκαν επίσης και όλα έδειχναν ότι ο Τραμπ θα ταξίδευε μαζί τους, κάτι που όμως τελικά δεν συνέβη.
Από την άλλη πλευρά του αεροσκάφους είχε ανυψωθεί ένα κοντέινερ τροφοδοσίας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι New York Times, ο Τραμπ απομακρύνθηκε κρυφά μέσω αυτού και οδηγήθηκε σε τρίτο αεροσκάφος.
Σύμφωνα με την Washington Post, το αεροσκάφος που μετέφερε μυστικά τον Τραμπ στη Βρετανία ήταν ένα C-32A, η στρατιωτική εκδοχή του Boeing 757. Το αεροσκάφος πέταξε με το διακριτικό «Reach 18» ή «RCH18», αντί του «Air Force One», ενώ τα συστήματα που επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση της πορείας του κατά τη διάρκεια της πτήσης είχαν απενεργοποιηθεί.
Την ίδια ώρα, το παλαιότερο Boeing 747 που είχε αναχωρήσει από την Τουρκία με δημοσιογράφους και στελέχη του Λευκού Οίκου, αλλά χωρίς τον Τραμπ, εμφανιζόταν στα ραντάρ με το διακριτικό «AF1» κατά τη διάρκεια της πτήσης. Έτσι, το αεροσκάφος έδινε την εντύπωση ότι μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο, την ώρα που εκείνος ταξίδευε προς τη Βρετανία με το C-32A.
Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο προεδρικό Air Force One, δίνοντας την εντύπωση ότι θα ταξίδευε με αυτό για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού επιστροφής του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, όμως, απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε τρίτο αεροπλάνο, με το οποίο πέταξε μυστικά στη Βρετανία.
Το σχέδιο, που καταρτίστηκε μέσα σε λίγες ώρες, γνωστοποιήθηκε μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο κύκλο κορυφαίων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με τον πρόεδρο, καθώς και αρκετά στελέχη του Λευκού Οίκου, δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε και χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά ως «αντιπερισπασμός» για την επιχείρηση.
Quite a story: After an Iranian assassination threat, Trump was secretly switched to a different plane while leaving the NATO summit in Ankara.— Clash Report (@clashreport) August 11, 2026
He’d arrived in Türkiye on the new Qatar-gifted 747-8 (its first international presidential trip).
For departure, he publicly boarded…
Η «παράσταση» μπροστά στις κάμερες
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Τραμπ επρόκειτο να αναχωρήσει από την Τουρκία στις 8 Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ.
Είχε γίνει ήδη γνωστό ότι δεν θα χρησιμοποιούσε για το πρώτο σκέλος της επιστροφής του το νεότερο Boeing 747-8 που του έχει δωρίσει το Κατάρ, αλλά ένα από τα παλαιότερα αεροσκάφη Air Force One. Ο ίδιος είχε αποδώσει τότε την αλλαγή σε λόγους... νοσταλγίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ήθελε να πετάξει με το παλαιότερο αεροσκάφος «για να θυμηθεί τα παλιά».
Mπροστά στις κάμερες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβηκε κανονικά στο παλαιότερο Air Force One από την αριστερή πλευρά του αεροσκάφους. Οι δημοσιογράφοι που τον συνόδευαν επιβιβάστηκαν επίσης και όλα έδειχναν ότι ο Τραμπ θα ταξίδευε μαζί τους, κάτι που όμως τελικά δεν συνέβη.
Από την άλλη πλευρά του αεροσκάφους είχε ανυψωθεί ένα κοντέινερ τροφοδοσίας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι New York Times, ο Τραμπ απομακρύνθηκε κρυφά μέσω αυτού και οδηγήθηκε σε τρίτο αεροσκάφος.
Πώς «εξαφάνισαν» τον Τραμπ από τα ραντάρ
Σύμφωνα με την Washington Post, το αεροσκάφος που μετέφερε μυστικά τον Τραμπ στη Βρετανία ήταν ένα C-32A, η στρατιωτική εκδοχή του Boeing 757. Το αεροσκάφος πέταξε με το διακριτικό «Reach 18» ή «RCH18», αντί του «Air Force One», ενώ τα συστήματα που επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση της πορείας του κατά τη διάρκεια της πτήσης είχαν απενεργοποιηθεί.
Την ίδια ώρα, το παλαιότερο Boeing 747 που είχε αναχωρήσει από την Τουρκία με δημοσιογράφους και στελέχη του Λευκού Οίκου, αλλά χωρίς τον Τραμπ, εμφανιζόταν στα ραντάρ με το διακριτικό «AF1» κατά τη διάρκεια της πτήσης. Έτσι, το αεροσκάφος έδινε την εντύπωση ότι μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο, την ώρα που εκείνος ταξίδευε προς τη Βρετανία με το C-32A.
Μαζί με τον Τραμπ στο C-32A ταξίδεψε και ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος επιβιβάστηκε χωριστά από εξωτερική σκάλα, ώστε η παρουσία του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο να παραπέμπει σε μια συνηθισμένη κυβερνητική πτήση.
Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω τεταμένου κλίματος, καθώς μόλις μία νύχτα νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει εκ νέου πλήγματα κατά του Ιράν με εντολή του Τραμπ, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.
Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο παλαιότερο Air Force One δεν ενημερώθηκαν ποτέ ότι ο Τραμπ δεν ταξίδευε μαζί τους. Το ίδιο συνέβη και με ορισμένους υπαλλήλους του Λευκού Οίκου. Έτσι, χωρίς να το γνωρίζουν, αποτέλεσαν μέρος της επιχείρησης παραπλάνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά την απογείωση από την Τουρκία, οι δημοσιογράφοι έλαβαν οδηγία να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων στην καμπίνα Τύπου.
Το παλαιότερο Air Force One προσγειώθηκε στις 22:16 στη στρατιωτική βάση Mildenhall στην Αγγλία. Σαράντα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε να κατεβαίνει από αυτό, όπως θα συνέβαινε σε ένα απολύτως συνηθισμένο προεδρικό ταξίδι. Μόνο που, αυτή τη φορά, είχε φτάσει στη Βρετανία με διαφορετικό αεροπλάνο.
Μετά την προσγείωση του στρατιωτικού αεροσκάφους, ο Τραμπ μεταφέρθηκε οδικώς στο παλαιότερο Air Force One, επιβιβάστηκε σε αυτό από διαφορετική είσοδο και στη συνέχεια κατέβηκε από την επάνω αριστερή πόρτα μπροστά στους δημοσιογράφους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι μόλις είχε ολοκληρώσει την πτήση από την Τουρκία. Ακολούθως περπάτησε στον διάδρομο προς το αεροσκάφος που του έχει δωρίσει το Κατάρ και επέστρεψε με αυτό στην Ουάσινγκτον μαζί με τους δημοσιογράφους.
Πίσω από την εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση, όπως προαναφέραμε, βρισκόταν η εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών ότι υπήρχε αξιόπιστη ιρανική απειλή κατά του Τραμπ και του αεροσκάφους στο οποίο θα ταξίδευε. Η απειλή, σύμφωνα με πηγές των NYT, δεν αφορούσε αποκλειστικά το νέο αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ. Οι πληροφορίες έδειχναν ότι στόχος ήταν ο ίδιος ο Τραμπ, ανεξάρτητα από το αεροπλάνο που θα χρησιμοποιούσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε για την απειλή ενώ βρισκόταν ακόμη στην Τουρκία και μέσα σε λίγες ώρες οργανώθηκε η επιχείρηση αποχώρησής του. Στον περιορισμένο κύκλο των υψηλόβαθμων αξιωματούχων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό βρίσκονταν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την πτήση επιστροφής από τη Βρετανία στις ΗΠΑ, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ γιατί είχε χρησιμοποιηθεί το παλαιότερο Air Force One για το ταξίδι προς την Αγγλία. Μεταξύ άλλων, ο Aμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ήθελε οι στρατιώτες που βρίσκονταν στη βρετανική βάση να δουν το καινούργιο αεροσκάφος.
Όταν ρωτήθηκε γιατί είχε δοθεί στους δημοσιογράφους η εντολή να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα κατά την πτήση από την Τουρκία, είπε ότι δεν γνώριζε κάποια συγκεκριμένη απειλή, αλλά υποστήριξε ότι βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο του Ιράν. «Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα τους, πριν από εσάς», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Αλλά αν φύγω εγώ, φεύγετε κι εσείς. Σωστά;».
Η χρήση εικονικών αυτοκινητοπομπών ή πτήσεων δεν αποτελεί άγνωστη πρακτική για τη Secret Service, ιδιαίτερα όταν ο πρόεδρος βρίσκεται σε περιοχή όπου εκτιμάται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Ωστόσο, η επιχείρηση για τη μυστική αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία ξεχωρίζει για την έκταση της παραπλάνησης που χρησιμοποιήθηκε.
Όπως αναφέρει η Washington Post, μία από τις πιο χαρακτηριστικές ανάλογες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2000, κατά την επίσκεψη του Μπιλ Κλίντον στο Πακιστάν. Λόγω των σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλειά του, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος ταξίδεψε προς το Ισλαμαμπάντ με ένα λευκό αεροσκάφος χωρίς διακριτικά, ενώ ένα άλλο αεροπλάνο με τα επίσημα προεδρικά διακριτικά χρησιμοποιήθηκε ως «αντιπερισπασμός» και προσγειώθηκε πρώτο.
Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι και άλλες φορές τα τελευταία 30 χρόνια το Air Force One έχει χρησιμοποιηθεί ως «δόλωμα», είτε εξαιτίας συγκεκριμένων απειλών είτε όταν ο πρόεδρος επρόκειτο να μετακινηθεί σε περιοχή υψηλού κινδύνου. Το χαρακτηριστικό προεδρικό αεροσκάφος διαθέτει εξαιρετικά προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ωστόσο είναι ταυτόχρονα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο, πράγμα που σημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μεταφορά του προέδρου με διαφορετικό αεροσκάφος είναι η ασφαλέστερη επιλογή.
Οι New York Times υπενθυμίζουν, από την πλευρά τους, ότι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ο Τζορτζ Μπους μετακινήθηκε αρχικά σε στρατιωτική βάση και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ουάσινγκτον, έχοντας μαζί του μια περιορισμένη ομάδα δημοσιογράφων. Ωστόσο, ακόμη και σε ταξίδια προέδρων σε εμπόλεμες ζώνες, συνηθίζεται να υπάρχει δημοσιογραφική συνοδεία με κάποια γενική γνώση για το πού βρίσκεται ο πρόεδρος.
Ανάλογες τακτικές είχε χρησιμοποιήσει και ο ίδιος ο Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν πληροφορίες ότι το Ιράν εξακολουθούσε να επιδιώκει τη δολοφονία του. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Τραμπ μεταφερόταν με μυστικό αεροσκάφος χωρίς να ενημερώνονται τα μέσα ενημέρωσης, ενώ οι συνεργάτες του ταξίδευαν με το ιδιωτικό του αεροπλάνο.
Ο Τραμπ και αρκετοί συνεργάτες του βρίσκονται εδώ και χρόνια αντιμέτωποι με απειλές από το Ιράν, ιδιαίτερα μετά την εντολή που είχε δώσει κατά την πρώτη προεδρική θητεία του για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.
Ήδη κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, συνεργάτες του είχαν ενημερωθεί για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξακολουθούσε να επιδιώκει να πλήξει τον Τραμπ. Αυτό, όπως αναφέραμε παραπάνω, είχε οδηγήσει ακόμη και τότε στη χρήση αεροσκαφών-«δόλωμα» από την ομάδα ασφαλείας του υποψήφιου προέδρου.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ενισχύσει την προστασία του το καλοκαίρι του 2024 έπειτα από νέες πληροφορίες για σχέδια δολοφονίας του. Ακολούθησαν δύο διαφορετικές (και άσχετες με το Ιράν) απόπειρες εναντίον του, η πρώτη στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
Οι απειλές εναντίον του Τραμπ έχουν περιλάβει, μεταξύ άλλων, σχέδιο δολοφονίας επί πληρωμή από Ιρανό πράκτορας, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις εναντίον λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και social media στελεχών της προεκλογικής εκστρατείας του.
Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω τεταμένου κλίματος, καθώς μόλις μία νύχτα νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει εκ νέου πλήγματα κατά του Ιράν με εντολή του Τραμπ, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.
Οι δημοσιογράφοι που έμειναν στο «σκοτάδι»
Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο παλαιότερο Air Force One δεν ενημερώθηκαν ποτέ ότι ο Τραμπ δεν ταξίδευε μαζί τους. Το ίδιο συνέβη και με ορισμένους υπαλλήλους του Λευκού Οίκου. Έτσι, χωρίς να το γνωρίζουν, αποτέλεσαν μέρος της επιχείρησης παραπλάνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά την απογείωση από την Τουρκία, οι δημοσιογράφοι έλαβαν οδηγία να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων στην καμπίνα Τύπου.
Το παλαιότερο Air Force One προσγειώθηκε στις 22:16 στη στρατιωτική βάση Mildenhall στην Αγγλία. Σαράντα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε να κατεβαίνει από αυτό, όπως θα συνέβαινε σε ένα απολύτως συνηθισμένο προεδρικό ταξίδι. Μόνο που, αυτή τη φορά, είχε φτάσει στη Βρετανία με διαφορετικό αεροπλάνο.
Μετά την προσγείωση του στρατιωτικού αεροσκάφους, ο Τραμπ μεταφέρθηκε οδικώς στο παλαιότερο Air Force One, επιβιβάστηκε σε αυτό από διαφορετική είσοδο και στη συνέχεια κατέβηκε από την επάνω αριστερή πόρτα μπροστά στους δημοσιογράφους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι μόλις είχε ολοκληρώσει την πτήση από την Τουρκία. Ακολούθως περπάτησε στον διάδρομο προς το αεροσκάφος που του έχει δωρίσει το Κατάρ και επέστρεψε με αυτό στην Ουάσινγκτον μαζί με τους δημοσιογράφους.
«Αν φύγω εγώ, φεύγετε κι εσείς»
Πίσω από την εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση, όπως προαναφέραμε, βρισκόταν η εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών ότι υπήρχε αξιόπιστη ιρανική απειλή κατά του Τραμπ και του αεροσκάφους στο οποίο θα ταξίδευε. Η απειλή, σύμφωνα με πηγές των NYT, δεν αφορούσε αποκλειστικά το νέο αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ. Οι πληροφορίες έδειχναν ότι στόχος ήταν ο ίδιος ο Τραμπ, ανεξάρτητα από το αεροπλάνο που θα χρησιμοποιούσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε για την απειλή ενώ βρισκόταν ακόμη στην Τουρκία και μέσα σε λίγες ώρες οργανώθηκε η επιχείρηση αποχώρησής του. Στον περιορισμένο κύκλο των υψηλόβαθμων αξιωματούχων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό βρίσκονταν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την πτήση επιστροφής από τη Βρετανία στις ΗΠΑ, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ γιατί είχε χρησιμοποιηθεί το παλαιότερο Air Force One για το ταξίδι προς την Αγγλία. Μεταξύ άλλων, ο Aμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ήθελε οι στρατιώτες που βρίσκονταν στη βρετανική βάση να δουν το καινούργιο αεροσκάφος.
Όταν ρωτήθηκε γιατί είχε δοθεί στους δημοσιογράφους η εντολή να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα κατά την πτήση από την Τουρκία, είπε ότι δεν γνώριζε κάποια συγκεκριμένη απειλή, αλλά υποστήριξε ότι βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο του Ιράν. «Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα τους, πριν από εσάς», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Αλλά αν φύγω εγώ, φεύγετε κι εσείς. Σωστά;».
Το παρελθόν της Secret Service στις επιχειρήσεις παραπλάνησης
Η χρήση εικονικών αυτοκινητοπομπών ή πτήσεων δεν αποτελεί άγνωστη πρακτική για τη Secret Service, ιδιαίτερα όταν ο πρόεδρος βρίσκεται σε περιοχή όπου εκτιμάται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Ωστόσο, η επιχείρηση για τη μυστική αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία ξεχωρίζει για την έκταση της παραπλάνησης που χρησιμοποιήθηκε.
Όπως αναφέρει η Washington Post, μία από τις πιο χαρακτηριστικές ανάλογες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2000, κατά την επίσκεψη του Μπιλ Κλίντον στο Πακιστάν. Λόγω των σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλειά του, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος ταξίδεψε προς το Ισλαμαμπάντ με ένα λευκό αεροσκάφος χωρίς διακριτικά, ενώ ένα άλλο αεροπλάνο με τα επίσημα προεδρικά διακριτικά χρησιμοποιήθηκε ως «αντιπερισπασμός» και προσγειώθηκε πρώτο.
Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι και άλλες φορές τα τελευταία 30 χρόνια το Air Force One έχει χρησιμοποιηθεί ως «δόλωμα», είτε εξαιτίας συγκεκριμένων απειλών είτε όταν ο πρόεδρος επρόκειτο να μετακινηθεί σε περιοχή υψηλού κινδύνου. Το χαρακτηριστικό προεδρικό αεροσκάφος διαθέτει εξαιρετικά προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ωστόσο είναι ταυτόχρονα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο, πράγμα που σημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μεταφορά του προέδρου με διαφορετικό αεροσκάφος είναι η ασφαλέστερη επιλογή.
Οι New York Times υπενθυμίζουν, από την πλευρά τους, ότι μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ο Τζορτζ Μπους μετακινήθηκε αρχικά σε στρατιωτική βάση και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ουάσινγκτον, έχοντας μαζί του μια περιορισμένη ομάδα δημοσιογράφων. Ωστόσο, ακόμη και σε ταξίδια προέδρων σε εμπόλεμες ζώνες, συνηθίζεται να υπάρχει δημοσιογραφική συνοδεία με κάποια γενική γνώση για το πού βρίσκεται ο πρόεδρος.
Ανάλογες τακτικές είχε χρησιμοποιήσει και ο ίδιος ο Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν πληροφορίες ότι το Ιράν εξακολουθούσε να επιδιώκει τη δολοφονία του. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Τραμπ μεταφερόταν με μυστικό αεροσκάφος χωρίς να ενημερώνονται τα μέσα ενημέρωσης, ενώ οι συνεργάτες του ταξίδευαν με το ιδιωτικό του αεροπλάνο.
Οι απειλές της Τεχεράνης κατά του Τραμπ
Ο Τραμπ και αρκετοί συνεργάτες του βρίσκονται εδώ και χρόνια αντιμέτωποι με απειλές από το Ιράν, ιδιαίτερα μετά την εντολή που είχε δώσει κατά την πρώτη προεδρική θητεία του για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.
Ήδη κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, συνεργάτες του είχαν ενημερωθεί για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξακολουθούσε να επιδιώκει να πλήξει τον Τραμπ. Αυτό, όπως αναφέραμε παραπάνω, είχε οδηγήσει ακόμη και τότε στη χρήση αεροσκαφών-«δόλωμα» από την ομάδα ασφαλείας του υποψήφιου προέδρου.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ενισχύσει την προστασία του το καλοκαίρι του 2024 έπειτα από νέες πληροφορίες για σχέδια δολοφονίας του. Ακολούθησαν δύο διαφορετικές (και άσχετες με το Ιράν) απόπειρες εναντίον του, η πρώτη στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
Οι απειλές εναντίον του Τραμπ έχουν περιλάβει, μεταξύ άλλων, σχέδιο δολοφονίας επί πληρωμή από Ιρανό πράκτορας, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις εναντίον λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και social media στελεχών της προεκλογικής εκστρατείας του.
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