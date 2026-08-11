Το άλμπουμ του Καραγκούνη από το Μουντιάλ με Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Στόιτσκοφ και Σακίρα: «Ποιοι είναι αυτοί δίπλα στον Γιώργο;» του γράφουν
Το άλμπουμ του Καραγκούνη από το Μουντιάλ με Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Στόιτσκοφ και Σακίρα: «Ποιοι είναι αυτοί δίπλα στον Γιώργο;» του γράφουν
Ο Γιώργος Καραγκούνης φωτογραφήθηκε και με τους Τζιάνι Ινφαντίνο και Αρσέν Βενγκέρ
Η παρουσία σε ένα Μουντιάλ είναι μια εμπειρία ζωής τόσο για τους ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν με τις εθνικές τους ομάδες όσο και για όσους φιλάθλους καταφέρνουν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τους αγώνες.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Γιώργος Καραγκούνης, ο οποίος παρακολούθησε αρκετά ματς του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.
Ο «τυπάρας», όμως, δεν έχασε την ευκαιρία να γεμίσει το άλμπουμ των αναμνήσεών του με θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ανεβάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.
Ο Γιώργος Καραγκούνης φωτογραφήθηκε, μεταξύ άλλων, με το «φαινόμενο» Ρονάλντο, τον Ροναλντίνιο, τον Καφού, τον Χρίστο Στόιτσκοφ, τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τον Αρσέν Βενγκέρ.
Για τελευταία φωτογραφία, δε, κράτησε τη φωτογραφία που τράβηξε έχοντας δίπλα του την Σακίρα.
«Όλοι ήθελαν να βγάλουν φωτο με GOAT George Karagounis», «ποιοι είναι αυτοί δίπλα στον Γιώργο;», «είσαι πραγματικός Πρέσβης ρε τυπάρα!!» ήταν μερικά από τα σχόλια για την ανάρτηση του Γιώργου Καραγκούνη με τις στιγμές από το Μουντιάλ 2026.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Γιώργος Καραγκούνης, ο οποίος παρακολούθησε αρκετά ματς του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.
Ο «τυπάρας», όμως, δεν έχασε την ευκαιρία να γεμίσει το άλμπουμ των αναμνήσεών του με θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ανεβάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.
Ο Γιώργος Καραγκούνης φωτογραφήθηκε, μεταξύ άλλων, με το «φαινόμενο» Ρονάλντο, τον Ροναλντίνιο, τον Καφού, τον Χρίστο Στόιτσκοφ, τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τον Αρσέν Βενγκέρ.
Για τελευταία φωτογραφία, δε, κράτησε τη φωτογραφία που τράβηξε έχοντας δίπλα του την Σακίρα.
«Όλοι ήθελαν να βγάλουν φωτο με GOAT George Karagounis», «ποιοι είναι αυτοί δίπλα στον Γιώργο;», «είσαι πραγματικός Πρέσβης ρε τυπάρα!!» ήταν μερικά από τα σχόλια για την ανάρτηση του Γιώργου Καραγκούνη με τις στιγμές από το Μουντιάλ 2026.
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