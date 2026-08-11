Ο Μπραντ Πιτ άρχισε να πίνει ξανά μετά από επτά χρόνια νηφαλιότητας: Μπορώ να πιω μερικά ποτήρια κρασί

Πίνω, αλλά με πολύ πιο συγκρατημένο τρόπο, διευκρίνισε ο ηθοποιός





Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε σταματήσει το ποτό μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης οινοποιείου, προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του μέσα από τις συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών.







Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, σημείωσε: «Μπορεί να χάσεις ένα όμορφο πρωινό αν έχεις πιει πολύ το προηγούμενο βράδυ και αυτό πλέον δεν του φαίνεται τόσο ενδιαφέρον. Τα πρωινά είναι ενδιαφέροντα και δεν θέλει άλλα από αυτά να περνούν χωρίς να τα ζει».



Η αποκάλυψη ότι ο Πιτ άρχισε να πίνει ξανά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές εντάσεις στην οικογενειακή του ζωή. Ο ηθοποιός βρίσκεται εδώ και χρόνια σε σκληρή νομική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί. Ο χωρισμός τους φαίνεται επίσης να έχει φέρει στην επιφάνεια τη διαταραγμένη σχέση του με ορισμένα από τα παιδιά τους.







Πέρυσι, η μεγαλύτερη βιολογική κόρη του πρώην ζευγαριού άλλαξε νομικά το όνομά της σε Σιλό Τζολί. Εκτός από τον Παξ, ο δίδυμος αδελφός της Βιβιέν, Νοξ, είναι το μόνο άλλο παιδί που δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει επίσημα στην αφαίρεση του επωνύμου του ηθοποιού.



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Σε δικαστικό έγγραφο του 2022, η Τζολί υποστήριξε ότι ο Πιτ έπινε κατά τη διάρκεια της πτήσης και ότι έριξε αλκοόλ πάνω στην ίδια και στα παιδιά. «Κάποια στιγμή έριξε μπίρα πάνω στην Τζολί, ενώ σε άλλη στιγμή έριξε μπίρα και κόκκινο κρασί πάνω στα παιδιά», αναφερόταν στο έγγραφο. Ο Πιτ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες σε σχέση με το φερόμενο περιστατικό, έπειτα από έρευνα του FBI.



Για το ταξίδι του προς τη νηφαλιότητα μίλησε ο Μπραντ Πιτ , περιγράφοντας τη σχέση που έχει σήμερα με το αλκοόλ.Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε σταματήσει το ποτό μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης οινοποιείου, προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του μέσα από τις συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών.Τώρα, στα 62 του, ο ηθοποιός δηλώνει ότι πίνει ξανά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι είναι πολύ πιο προσεκτικός με την κατανάλωση αλκοόλ. Σε εκτενή συνέντευξή του στο Esquire, ο Πιτ αποκάλυψε: «Ήμουν νηφάλιος για επτά χρόνια. Και μετά ξανάρχισα να πίνω. Αλλά με πολύ πιο συγκρατημένο τρόπο. Δυο φορές πήρα περισσότερο θάρρος απ' όσο έπρεπε και είπα στον εαυτό μου: “Ναι, όχι, αυτό δεν μου κάνει καλό”. Όχι σε μεγάλες ποσότητες». Ο Μπραντ Πιτ εξήγησε ότι πλέον μπορεί να πιει μερικά ποτήρια κρασί, αλλά δεν επιτρέπει στον εαυτό του να ξεπεράσει αυτό το όριο. «Ναι. Μπορώ να πιω μερικά. Αλλά δεν μπορώ να πιω πολύ. Πρέπει να το αντιμετωπίζω επαγγελματικά», πρόσθεσε.Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, σημείωσε: «Μπορεί να χάσεις ένα όμορφο πρωινό αν έχεις πιει πολύ το προηγούμενο βράδυ και αυτό πλέον δεν του φαίνεται τόσο ενδιαφέρον. Τα πρωινά είναι ενδιαφέροντα και δεν θέλει άλλα από αυτά να περνούν χωρίς να τα ζει».Η αποκάλυψη ότι ο Πιτ άρχισε να πίνει ξανά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές εντάσεις στην οικογενειακή του ζωή. Ο ηθοποιός βρίσκεται εδώ και χρόνια σε σκληρή νομική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί. Ο χωρισμός τους φαίνεται επίσης να έχει φέρει στην επιφάνεια τη διαταραγμένη σχέση του με ορισμένα από τα παιδιά τους.Τον περασμένο μήνα, η 18χρονη κόρη τους Βιβιέν ακολούθησε το παράδειγμα τριών μεγαλύτερων αδελφών της και κατέθεσε αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες προκειμένου να αφαιρέσει το επώνυμο Πιτ από το όνομά της. Η κόρη τους Ζαχάρα και ο γιος τους Μάντοξ έχουν επίσης δημοσιοποιήσει την πρόθεσή τους να αφαιρέσουν το επίθετο του ηθοποιού.Πέρυσι, η μεγαλύτερη βιολογική κόρη του πρώην ζευγαριού άλλαξε νομικά το όνομά της σε Σιλό Τζολί. Εκτός από τον Παξ, ο δίδυμος αδελφός της Βιβιέν, Νοξ, είναι το μόνο άλλο παιδί που δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει επίσημα στην αφαίρεση του επωνύμου του ηθοποιού.Ο Πιτ έχει εδώ και χρόνια μια περίπλοκη σχέση με το αλκοόλ, το οποίο φέρεται να συνδέεται με αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην οικογενειακή του ζωή. Ο γάμος του με την Τζολί κατέρρευσε μετά από ένα έντονο περιστατικό σε αεροπλάνο το 2016, κατά το οποίο ο ηθοποιός κατηγορήθηκε ότι άσκησε σωματική βία τόσο στη σύζυγό του όσο και σε δύο από τα παιδιά τους.Σε δικαστικό έγγραφο του 2022, η Τζολί υποστήριξε ότι ο Πιτ έπινε κατά τη διάρκεια της πτήσης και ότι έριξε αλκοόλ πάνω στην ίδια και στα παιδιά. «Κάποια στιγμή έριξε μπίρα πάνω στην Τζολί, ενώ σε άλλη στιγμή έριξε μπίρα και κόκκινο κρασί πάνω στα παιδιά», αναφερόταν στο έγγραφο. Ο Πιτ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες σε σχέση με το φερόμενο περιστατικό, έπειτα από έρευνα του FBI.

Πηγή από το περιβάλλον του Πιτ είχε δηλώσει τότε στο CNN: «Όλες οι πλευρές είχαν αυτές τις πληροφορίες εδώ και σχεδόν έξι χρόνια και είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες νομικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο εδώ και δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό πέρα από το να αποτελεί ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που έχει στόχο να προκαλέσει πόνο».



Έναν χρόνο μετά τον χωρισμό του από την Τζολί, ο Πιτ, ο οποίος είχε περιγράψει τον εαυτό του ως «επαγγελματία πότη», είχε σταματήσει να πίνει. «Μου αρέσει πάρα πολύ το κρασί, αλλά το παράκανα σε σημείο εξάντλησης», είχε δηλώσει στο GQ το 2017. «Έπρεπε να απομακρυνθώ για ένα διάστημα. Και, για να είμαι ειλικρινής, μπορούσα να πιω έναν Ρώσο κάτω από το τραπέζι με τη δική του βότκα. Ήμουν επαγγελματίας. Ήμουν καλός».



Για ενάμιση χρόνο, ο Πιτ συμμετείχε σε συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών, όπου μιλούσε σε άλλους άνδρες για τις άσχημες πτυχές του εαυτού του. «Έβλεπες όλους αυτούς τους άνδρες να κάθονται μαζί και να μιλούν με έναν τρόπο τόσο ανοιχτό και ειλικρινή, όπως δεν είχα ξανακούσει ποτέ», είχε δηλώσει στους New York Times. «Ήταν ένας ασφαλής χώρος, όπου υπήρχε ελάχιστη κριτική και, κατά συνέπεια, πολύ λιγότερη κριτική και προς τον ίδιο σου τον εαυτό».



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