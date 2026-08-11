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Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Γαυρολίμνη, αυτοκίνητο ντελαπάρισε στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων
Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Γαυρολίμνη, αυτοκίνητο ντελαπάρισε στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, διερευνά η τροχαία - Το ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο όχημα δεν φέρει σοβαρά τραύματα
Δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου στην εθνική οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, στο ύψος της Γαυρολίμνης. Σύμφωνα με το aixmi-news.gr οδηγός ενός Ι.Χ αυτοκίνητου που κινούνταν στην εθνική οδό με κατεύθυνση προς το Μεσολόγγι, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αφού αυτό προσέκρουσε στα στηθαία ασφαλείας, ντελαπάρισε και ακινητοποιήθηκε επάνω στο οδόστρωμα της παλαιάς Εθνικής οδού.
Διερχόμενοι οδηγοί, σταμάτησαν και απεγκλώβισαν τους δύο επιβάτες του οχήματος, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο όχημα δεν φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ η γυναίκα που τραυματίστηκε στο κεφάλι της έχει τις αισθήσεις της.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, διερευνά η τροχαία.
Να σημειωθεί ότι η εθνική οδός παρέμενε για αρκετό διάστημα κλειστή στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, έως ότου όχημα οδικής βοήθειας να μεταφέρει το τουμπαρισμένο αυτοκίνητο εκτός οδοστρώματος.
Δείτε φωτογραφίες:
Διερχόμενοι οδηγοί, σταμάτησαν και απεγκλώβισαν τους δύο επιβάτες του οχήματος, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο όχημα δεν φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ η γυναίκα που τραυματίστηκε στο κεφάλι της έχει τις αισθήσεις της.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, διερευνά η τροχαία.
Να σημειωθεί ότι η εθνική οδός παρέμενε για αρκετό διάστημα κλειστή στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, έως ότου όχημα οδικής βοήθειας να μεταφέρει το τουμπαρισμένο αυτοκίνητο εκτός οδοστρώματος.
Δείτε φωτογραφίες:
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