Νίστρουπ για ΤΣΣΚΑ 1948: Θα πρέπει να σκοράρουμε, ο Λιβάι Γκαρσία ήταν ο κορυφαίος στις προπονήσεις μας

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κερδίσει αύριο Τρίτη (11/8, 20:30) στη Σόφια την ΤΣΣΚΑ 1948 για να μπει στα πλέι οφ του Conference League.

Το 1-1 στο ΟΑΚΑ στο πρώτο ματς δε δίνει άλλο περιθώριο, προκειμένου οι «πράσινοι» να συνεχίσουν τη φετινή τους ευρωπαϊκή περιπέτεια.



Στη συνέντευξη Τύπου, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε στο επιθετικό κομμάτι του αγώνα: «Θα πρέπει και να σκοράρουμε γκολ και να μην επιτρέψουμε στο αντίπαλο να μας κάνει ευκαιρίες. Στο πρώτο ματς, στα πρώτα 30 λεπτά ήμασταν καλοί. Τα υπόλοιπα 60 λεπτά με την ΤΣΣΚΑ δεν ήταν αποδεκτά για μένα.



Δεν ήμασταν καλοί. Είχαμε πολύ περισσότερο τη μπάλα, αλλά εκείνοι τη χρησιμοποίησαν πολύ καλύτερα από μας. Θα πρέπει να τα πάμε καλύτερα».



Για την ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και το πως η ρεβάνς είναι ένα κρίσιμο σημείο για τη σεζόν: «Νομίζω πως είμαστε εδώ όλοι για έναν λόγο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα. Όλοι γνωρίζουν την ιστορία του. Αν θες να πετύχεις όμως κάτι στο παρόν, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος εκεί.



Ο Παναθηναϊκός έχει στην ταυτότητά του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες, το προσωπικό, οι προπονητές εγώ, γνωρίζουμε τη σημασία του αυριανού αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την πρόκριση στο αυριανό παιχνίδι».



Για τους Ντέσερς, Λιβάι και Τεττέη, που είναι στην αποστολή: «Θεωρώ πως και οι τρεις αυτοί μπορούν να αγωνιστούν και γι' αυτό βρίσκονται στην αποστολή. Οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές μας έχουν κάνει τα πάντα για κείνους.



Ο Λιβάι Γκαρσία ήταν man of the match σε όλες μας τις προπονήσεις απ' όταν ήρθε».



Για τα συνεχή ματς που έχει η ΤΣΣΚΑ: «Έχω μεγάλο σεβασμό στο πως διαχειρίζεται η ΤΣΣΚΑ το γεγονός πως έχει και ματς πρωταθλήματος και ευρωπαϊκά. Αν εγώ επέλεγα, θα προτιμούσα τη δική μας κατάσταση, γιατί αυτή μου δίνει αρκετές προπονήσεις κι ένα ματς μόνο για να προετοιμαστώ».



Για τη πίεση λόγω μπάτζετ, τι γίνεται με τις μεταγραφές αλλά και την περίπτωση να φύγει αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός: «Η πίεση είναι μεγάλη και πρέπει να είναι. Γιατί είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού. Όταν υπέγραψα, ήξερα πως θα υπάρχουν προκριματικά, πως θα γίνουν αλλαγές.



Πιστεύω 110% σε όλους τους ποδοσφαιριστές μου. Όσο επιστρέφουν οι παίκτες από τους τραυματισμούς, τόσο θα μας βοηθάνε περισσότερο να βελτιωνόμαστε. Στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ακόμα και όταν είσαι το φαβορί, δεν σημαίνει κάτι αυτό.



Αν τα καταφέρουμε όλα καλά, αν δεν καταφέρουμε θα είμαι και πάλι εδώ για τον ''μεγάλο δρόμο''. Είμαι σίγουρος πως όλες οι επενδύσεις που έχουμε κάνει σε νεαρούς παίκτες, θα αποδώσουν, εκείνοι θα βελτιωθούν και θα γίνουμε καλύτερη ομάδα».



Φαν Ντρόνγκελεν: Να πάρουμε την πρόκριση»



Τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν: «Όλοι με βοήθησαν πολύ στην ομάδα. Μπορούσα έτσι να αφοσιωθώ στο ποδόσφαιρο. Χρειάζεται χρόνος για να γνωριστούμε. Χάσαμε κάποιους αμυντικούς από τραυματισμούς.



Προπονούμαστε μαζί, είμαστε στα αποδυτήρια μαζί, οπότε είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Και τα παιχνίδια θα βοηθήσουν».



Για την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη: «Όσα είπε ο κόουτς είναι όλα σωστά. Πρέπει όλοι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Μπορεί να είναι 90 λεπτά, 120, πέναλτι. Πρέπει να πάμε στο γήπεδο και να πάρουμε την πρόκριση».