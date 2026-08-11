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Εθνική Ελλάδος μπάσκετ: Με Ντόρσεϊ και Καλάθη οι κλήσεις του Σπανούλη, εκτός οι Αντετοκούνμπο και Σλούκας
Εθνική Ελλάδος μπάσκετ: Με Ντόρσεϊ και Καλάθη οι κλήσεις του Σπανούλη, εκτός οι Αντετοκούνμπο και Σλούκας
Εκτός θα μείνουν επίσης και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νεοκλής Αβδάλας και Βαγγέλης Ζούγρης, καθώς τα κολέγιά τους δεν έδωσαν τη σχετική άδεια
Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστή τη λίστα των διεθνών για τις υποχρεώσεις του Αυγούστου, με την Ελλάδα να συνεχίζει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Παγκοασμίου Κυπέλλου 2027.
Στις απουσίες ξεχωρίζουν εκείνες των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Σλούκα, ενώ εκτός θα μείνουν και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νεοκλής Αβδάλας και Βαγγέλης Ζούγρης, καθώς τα κολέγιά τους δεν έδωσαν τη σχετική άδεια. Αντίθετα, επιστρέφει ο Νικ Καλάθης, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου (19:00) και τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί την Ισπανία στο Telekom Center Athens (31/8, 19:00). Προηγουμένως, θα τεστάρει τις δυνάμεις της σε δύο φιλικά με Πολωνία (22/8) και Κύπρο (24/8).
Την ερχόμενη Παρασκευή, 14/8, θα αρχίσει η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τις δύο επικείμενες αναμετρήσεις των προκριματικών του FIBA World Cup.
Η δεύτερη φάση αρχίζει με την Εθνική ομάδα να αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και στο T-Center την Ισπανία (31/8, 19.00), σε έναν όμιλο στον οποίο η εκκίνηση τη βρίσκει με ρεκόρ 3-3 από την πρώτη φάση.
Ο Βασίλη Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, στο πρόγραμμα της οποίας υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis.
** Στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής προστίθεται ο Γιώργος Λιμνιάτης, ενώ σε αυτή τη διαδικασία προπονήσεων και αγώνων δε θα είναι «παρών» ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος.
Κώστας Παπανικολάου
Νικ Καλάθης
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Θανάσης Αντετοκούνμπο
Ντίνος Μήτογλου
Στις απουσίες ξεχωρίζουν εκείνες των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Σλούκα, ενώ εκτός θα μείνουν και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νεοκλής Αβδάλας και Βαγγέλης Ζούγρης, καθώς τα κολέγιά τους δεν έδωσαν τη σχετική άδεια. Αντίθετα, επιστρέφει ο Νικ Καλάθης, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου (19:00) και τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί την Ισπανία στο Telekom Center Athens (31/8, 19:00). Προηγουμένως, θα τεστάρει τις δυνάμεις της σε δύο φιλικά με Πολωνία (22/8) και Κύπρο (24/8).
Την ερχόμενη Παρασκευή, 14/8, θα αρχίσει η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τις δύο επικείμενες αναμετρήσεις των προκριματικών του FIBA World Cup.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ
Η δεύτερη φάση αρχίζει με την Εθνική ομάδα να αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα (28/8, 19.00) και στο T-Center την Ισπανία (31/8, 19.00), σε έναν όμιλο στον οποίο η εκκίνηση τη βρίσκει με ρεκόρ 3-3 από την πρώτη φάση.
Ο Βασίλη Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, στο πρόγραμμα της οποίας υπάρχουν και δύο αγώνες στο Τ-Center, στις 22/8 Ελλάδα – Πολωνία Powered by Cosmote Telekom και στις 24/8 Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis.
** Στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής προστίθεται ο Γιώργος Λιμνιάτης, ενώ σε αυτή τη διαδικασία προπονήσεων και αγώνων δε θα είναι «παρών» ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος.
Κώστας Παπανικολάου
Νικ Καλάθης
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Θανάσης Αντετοκούνμπο
Ντίνος Μήτογλου
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Κώστας Αντετοκούνμπο
Βασίλης Τολιόπουλος
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Δημήτρης Μωραΐτης
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
Νίκος Ρογκαβόπουλος
Νάσος Μπαζίνας
Ομηρος Νετζήπογλου
Δημήτρης Φλιώνης
Αντώνης Καραγιαννίδης
Νίκος Περσίδης
Κώστας Αντετοκούνμπο
Βασίλης Τολιόπουλος
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Δημήτρης Μωραΐτης
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
Νίκος Ρογκαβόπουλος
Νάσος Μπαζίνας
Ομηρος Νετζήπογλου
Δημήτρης Φλιώνης
Αντώνης Καραγιαννίδης
Νίκος Περσίδης
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