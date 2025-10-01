Euroleague, Μονακό - Ζάλγκιρις 84-89: Ο πρώην ερυθρόλευκος Μόουζες Ράιτ «εκτέλεσε» την ομάδα του Σπανούλη
Euroleague, Μονακό - Ζάλγκιρις 84-89: Ο πρώην ερυθρόλευκος Μόουζες Ράιτ «εκτέλεσε» την ομάδα του Σπανούλη

Η Ζάλγκιρις ήταν εντυπωσιακή μέσα στο Πριγκιπάτο και με πρωταγωνιστή τον Ράιτ προκάλεσε την πρώτη έκπληξη στη φετινή Euroleague

Euroleague, Μονακό - Ζάλγκιρις 84-89: Ο πρώην ερυθρόλευκος Μόουζες Ράιτ «εκτέλεσε» την ομάδα του Σπανούλη
«Βόμβα» στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Η Ζάλγκιρις πραγματοποίησε φοβερη εμφάνιση, διάβασε τη Μονακό και κατάφερε να φύγει με το διπλό (84-89) από το Πριγκιπάτο. Η ομάδα του Σπανούλη πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι Λιθουανοί άντεξαν.

Από την πλευρά των νικητών πρωταγωνιστής ήταν ο Ράιτ που είχε 21 πόντους με 6 ριμπάουντ ενώ ο Γουίλιαμς Γκος μέτρησε 14. Στον αντίποδα ο Τζέιμς είχε 24 πόντους, ο Τάις πρόσθεσε 17 και ο Μίροτιτς σταμάτησε στους 16 πόντους.



Η Ζάλγκιρις μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 12-20 στο 6' χάρη στον καλάθι του Ράιτ. Η Μονακό έφερε τη διαφορά στους 4 πόντους με τον Τζέιμς για το 16-20, ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ διαμόρφωσε το 20-27 στο τέλος της περιόδου.



Οι Λιθουανοί συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην ομάδα του Σπανούλη και να εντυπωσιάζοντας στις δύο μεριές του παρκέ και πηγαίνοντας στο ημίχρονο στο 35-45 χάρη στο δίποντο του Φρανσίσκο.

O Ράιτ έδωσε αέρα 13 πόντων για το 50-63 στο 27' της Ζάλγκιρις. Με τις βολές του Τάις έγινε το 62-69 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Ράιτ με τρίποντο έγραψε το 67-74 στο 33" και έφτασε τους 19 πόντους. Ο Τζέιμς μείωσε σε 82-88 στο 39' για τη Μονακό, ενώ ο Τζέιμς με κάρφωμα έκανε το 84-88. Η Ζάλγκιρις άντεξε και έφυγε με το διπλό 84-89.



Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-45, 60-67, 84-89

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η Ζάλγκιρις έκανε τη Μονακό να σουτάρει με 5/17 τρίποντα
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ράιτ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ εντυπωσίασε.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γουίλιαμς Γκος με 14 πόντους και Λο με 11 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στραζέλ με 2 πόντους και 1/5 σουτ δεν βοήθησε.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τζέιμς είχε 24 πόντους με 5 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το μπάσκετ που έπαιξε η Ζάλγκιρις.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εικόνα της Μονακό στο ματς.

Πηγή:www.gazzetta.gr

