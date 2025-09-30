Euroleague: Πρώτη ιστορική νίκη για τη Ντουμπάι BC, 89-76 την Παρτίζαν - Δείτε βίντεο

Η Ντουμπάι BC ήταν κυρίαρχη απέναντι στην Παρτίζαν, επικρατώντας με 89-76 στην πρώτη συμμετοχή της στη EuroLeague. Η ομάδα από το Εμιράτο διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα από την έναρξη του αγώνα, δίχως να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα, ο Τζάστιν Άντερσον εκτόξευσε τη διαφορά στο +22, κάνοντας το 80-58 στο 34’ για τη Ντουμπάι BC, που ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι Ντάβις Μπέρτανς (20π., 4ασ.), Ντζάναν Μούσα (19π., 5ασ., 4ριμπ.) και Φίλιπ Πετρούσεφ (14π., 8ριμπ.) ξεχώρισαν για τους νικητές.







Ντουμπάι BC - Παρτίζαν: Το ματς

Η Ντουμπάι BC βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά όταν ο Ντουέιν Μπέικον ευστόχησε σε τρίποντο για το 22-12 στο 7’. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 28-18, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα απέναντι στην Παρτίζαν.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και, παρά την πίεση των Σέρβων, πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 47-40. Σε αυτό το διάστημα, η Ντουμπάι BC βρήκε λύσεις πίσω από τα 6,75 μέτρα, ευστοχώντας σε 7/9 τρίποντα (77,8%), μοίρασε 11 ασίστ για μόλις τέσσερα λάθη και είχε ως πρώτους σκόρερ τους Μούσα και Μπέρτανς, με 12 πόντους έκαστος.

Από την πλευρά της, η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε τις δεύτερες ευκαιρίες με 9 επιθετικά ριμπάουντ και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Οσετκόφσκι (10 π.) και Πάρκερ (9 π.). Στη συνέχεια, οι Σέρβοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η Ντουμπάι BC διατήρησε το προβάδισμα και προηγήθηκε με 68-56 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Μάλιστα, ο Τζάστιν Άντερσον εκτόξευσε τη διαφορά στο +22, κάνοντας το 80-58 στο 34’ για την Ντουμπάι BC που έφτασε στη νίκη με 89-76.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-56, 89-76.



