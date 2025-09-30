Το παιδί που νίκησε τον θάνατο και παίζει ποδόσφαιρο: Η ιστορία του 11χρονου άσου της Μποταφόγκο, Μπερνάντο Λόπεζ
SPORTS
Ποδόσφαιρο παιδί Μποταφόγκο Βραζιλία Ατύχημα

Το παιδί που νίκησε τον θάνατο και παίζει ποδόσφαιρο: Η ιστορία του 11χρονου άσου της Μποταφόγκο, Μπερνάντο Λόπεζ

Ο Λόπεζ παραλίγο να πεθάνει σε ηλικία μόλις ενός έτους, λόγω ενός ατυχήματος, που του άφησε εγκαύματα στο σώμα και το πρόσωπο - Η αγάπη για το ποδόσφαιρο και το όνειρό του

Το παιδί που νίκησε τον θάνατο και παίζει ποδόσφαιρο: Η ιστορία του 11χρονου άσου της Μποταφόγκο, Μπερνάντο Λόπεζ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μία απίστευτη ιστορία που μοιάζει με σενάριο ταινίας έρχεται στο προσκήνιο από το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπου ο 11χρονος Μπερνάντο Λόπεζ πραγματοποιεί το όνειρό του, παίζοντας ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Μποταφόγκο, παρ' όλο που έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο, εξαιτίας ενός ατυχήματος που του συνέβη σε ηλικία μόλις ενός έτους. 

Σύμφωνα με την Marca,  το παιδί από την Santa Isabel του Sao Gonçalo, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, βίωσε σε ηλικία ενός έτους ένα ατύχημα που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, όταν κατά λάθος, χύθηκε καυτό νερό από μια τσαγιέρα πάνω του. Αυτό του προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και το σώμα, αναγκάζοντάς τον να παραμείνει επτά μήνες στο νοσοκομείο, λόγω των χειρουργικών επεμβάσεων και των μοσχευμάτων που χρειάστηκε.



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ίδιοι οι γιατροί δεν έδιναν πολλές πιθανότητες να επιβιώσει. Ωστόσο, παρά τις προβλέψεις, ο Λόπεζ τα κατάφερε και πήρε εξιτήριο, για να συνεχίσει τη ζωή του.

Βέβαια, το ατύχημα του προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στο πρόσωπο και στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά το μόνο που τον νοιάζει είναι το ποδόσφαιρο.

Η αγάπη για το ποδόσφαιρο και το όνειρό του

Από μικρός, έπαιζε τόσο στους δρόμους όσο και στα τοπικά πρωταθλήματα στη Βραζιλία.

Ο θείος του Ροντρίγκο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για ένα κοινωνικό πρόγραμμα που βοηθούσε τα στερημένα παιδιά της κοινότητας, ήταν αυτός που τον ενθάρρυνε περισσότερο να το κάνει. Μια υποστήριξη που αποδείχθηκε καθοριστική για να πείσει τον πατέρα του Λόπεζ να τον εγγράψει στη σχολή ποδοσφαίρου CT Menino de Ouro.


Κλείσιμο

Εκεί, ο νεαρός έκανε αυτό που αγαπάει και αμέσως άρχισε να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παιδιά. Σε ένα τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Nilton Santos, έδρα της Μποταφόγκο, του δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξει την αξία του και εκείνος την «άρπαξε από τα μαλλιά».

Η απόδοσή του ήταν εξαιρετική και του επέτρεψε να συμμετάσχει σε μία διαδικασία επιλογής για να κερδίσει μία θέση στην ακαδημία του βραζιλιάνικου συλλόγου. Ο Λόπεζ έλαβε κανονικά μέρος, έλαμψε και κέρδισε με την αξία του μία θέση στην ακαδημία.

Τώρα, ο νεαρός συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του μετά από τα πρώτα λεπτά που έπαιξε με τη φανέλα της Μποταφόγκο, κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα και ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο να παραμιλά.

Ειδήσεις σήμερα:

Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη

1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης