Το παιδί που νίκησε τον θάνατο και παίζει ποδόσφαιρο: Η ιστορία του 11χρονου άσου της Μποταφόγκο, Μπερνάντο Λόπεζ
Ο Λόπεζ παραλίγο να πεθάνει σε ηλικία μόλις ενός έτους, λόγω ενός ατυχήματος, που του άφησε εγκαύματα στο σώμα και το πρόσωπο - Η αγάπη για το ποδόσφαιρο και το όνειρό του
Μία απίστευτη ιστορία που μοιάζει με σενάριο ταινίας έρχεται στο προσκήνιο από το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όπου ο 11χρονος Μπερνάντο Λόπεζ πραγματοποιεί το όνειρό του, παίζοντας ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Μποταφόγκο, παρ' όλο που έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο, εξαιτίας ενός ατυχήματος που του συνέβη σε ηλικία μόλις ενός έτους.
Σύμφωνα με την Marca, το παιδί από την Santa Isabel του Sao Gonçalo, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, βίωσε σε ηλικία ενός έτους ένα ατύχημα που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, όταν κατά λάθος, χύθηκε καυτό νερό από μια τσαγιέρα πάνω του. Αυτό του προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και το σώμα, αναγκάζοντάς τον να παραμείνει επτά μήνες στο νοσοκομείο, λόγω των χειρουργικών επεμβάσεων και των μοσχευμάτων που χρειάστηκε.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ίδιοι οι γιατροί δεν έδιναν πολλές πιθανότητες να επιβιώσει. Ωστόσο, παρά τις προβλέψεις, ο Λόπεζ τα κατάφερε και πήρε εξιτήριο, για να συνεχίσει τη ζωή του.
Βέβαια, το ατύχημα του προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στο πρόσωπο και στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά το μόνο που τον νοιάζει είναι το ποδόσφαιρο.
Ο θείος του Ροντρίγκο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για ένα κοινωνικό πρόγραμμα που βοηθούσε τα στερημένα παιδιά της κοινότητας, ήταν αυτός που τον ενθάρρυνε περισσότερο να το κάνει. Μια υποστήριξη που αποδείχθηκε καθοριστική για να πείσει τον πατέρα του Λόπεζ να τον εγγράψει στη σχολή ποδοσφαίρου CT Menino de Ouro.
Εκεί, ο νεαρός έκανε αυτό που αγαπάει και αμέσως άρχισε να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παιδιά. Σε ένα τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Nilton Santos, έδρα της Μποταφόγκο, του δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξει την αξία του και εκείνος την «άρπαξε από τα μαλλιά».
Η απόδοσή του ήταν εξαιρετική και του επέτρεψε να συμμετάσχει σε μία διαδικασία επιλογής για να κερδίσει μία θέση στην ακαδημία του βραζιλιάνικου συλλόγου. Ο Λόπεζ έλαβε κανονικά μέρος, έλαμψε και κέρδισε με την αξία του μία θέση στην ακαδημία.
❤️🩹 This story is brutal. Bernardo Lopes is 11 years old and yesterday made his debut at the Botafogo Academy, with the U-11 team. At just one year old, he suffered a terrible domestic accident, spilling boiling water from his home's boiler all over his face and body.— Hotsport fc (@hotsportfc) September 30, 2025
Doctors… pic.twitter.com/NQCRHBVP2I
Η αγάπη για το ποδόσφαιρο και το όνειρό τουΑπό μικρός, έπαιζε τόσο στους δρόμους όσο και στα τοπικά πρωταθλήματα στη Βραζιλία.
#Tendencias | Cuando tenía un año, a Bernardo Lopes le cayó un recipiente con agua hirviendo que casi le cuesta la vida. Años más tarde, sigue luchando por cumplir su sueño: Ser un futbolista profesional.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 29, 2025
Visite nuestro sitio web 💻📲👉 https://t.co/GkB9E31ncF pic.twitter.com/BFzW1IAu17
Τώρα, ο νεαρός συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του μετά από τα πρώτα λεπτά που έπαιξε με τη φανέλα της Μποταφόγκο, κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα και ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο να παραμιλά.
