Το παιδί που νίκησε τον θάνατο και παίζει ποδόσφαιρο: Η ιστορία του 11χρονου άσου της Μποταφόγκο, Μπερνάντο Λόπεζ

Ο Λόπεζ παραλίγο να πεθάνει σε ηλικία μόλις ενός έτους, λόγω ενός ατυχήματος, που του άφησε εγκαύματα στο σώμα και το πρόσωπο - Η αγάπη για το ποδόσφαιρο και το όνειρό του