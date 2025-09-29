Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Ο Ζοζέ Μουρίνιο επιστρέφει στο Στάμφορντ Μπριτζ: «Η Τσέλσι είναι μέρος της ιστορίας μου, αλλά τώρα είμαι κόκκινος!»
Ο Ζοζέ Μουρίνιο επιστρέφει στο Στάμφορντ Μπριτζ: «Η Τσέλσι είναι μέρος της ιστορίας μου, αλλά τώρα είμαι κόκκινος!»
Ο Special One αντιμετωπίζει την Τσέλσι με τη Μπενφίκα, μιλά με συγκίνηση για το παρελθόν του στους «μπλε» αλλά δηλώνει αποφασισμένος να νικήσει ως «κόκκινος»
Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους του Champions League, αυτή τη φορά ως προπονητής της Μπενφίκα. Παραμονές της αναμέτρησης με την Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ, ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε σε συνέντευξη Τύπου για τη σπουδαιότητα της διοργάνωσης, τον ιδιαίτερο δεσμό του με τους «μπλε», αλλά και την προσωπική του εξέλιξη.
Ο Μουρίνιο εξέφρασε τη χαρά του που επιστρέφει στη διοργάνωση, τονίζοντας ότι, αν και τα χρόνια που έπαιξε τελικούς σε Europa και Conference League ήταν καλά, το Champions League παραμένει η κορυφή:
«Τα χρόνια που δεν συμμετείχα στο Champions League δεν ήταν άσχημα, γιατί έπαιξα στους τελικούς του Europa League και του Conference League. Προφανώς, το Champions League είναι η πιο σημαντική διοργάνωση, με τους πιο δυνατούς συλλόγους στην Ευρώπη, και για μένα σημαίνει πολλά, γιατί αν το να κερδίσεις ένα είναι όνειρο για όλους, το να κερδίσεις δύο είναι ακόμα πιο όμορφο. Είχα την τύχη να προπονήσω μεγάλες ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ίντερ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι, αλλά το ίδιο είναι και η Μπενφίκα. Το να προπονείς έναν μεγάλο σύλλογο συνεπάγεται τεράστιες ευθύνες και προσδοκίες, αλλά είναι το είδος της πρόκλησης που χρειάζομαι».
Η επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ είναι φορτισμένη συναισθηματικά για τον «Special One», ο οποίος δεν κρύβει τον δεσμό του με την Τσέλσι:
«Στο Στάμφορντ Μπριτζ κέρδισα τρία πρωταθλήματα Premier League, έγραψα ιστορία με την Τσέλσι. Η Τσέλσι ανήκει στην ιστορία μου και εγώ στην δική της, αλλά το ποδόσφαιρο είναι έτσι: εκείνοι θέλουν να κερδίσουν και θέλω να κερδίσω κι εγώ. Θα συνειδητοποιήσω πού βρίσκομαι πριν από τον αγώνα και μετά από αυτόν, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα νομίζω ότι έχω την ικανότητα να ξεχνάω και να ανταγωνίζομαι. Νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου εδώ. Αλλά δεν είμαι πλέον μπλε... Τώρα είμαι κόκκινος και θέλω να κερδίσω».
Ο Μουρίνιο υπογράμμισε ότι αισθάνεται καλύτερος και πιο ώριμος προπονητής σήμερα:
«Σήμερα είμαι καλύτερος από πριν. Νομίζω ότι ένας προπονητής είναι καλύτερος αφού έχει ζήσει πολλές εμπειρίες. Η κύρια διαφορά που βλέπω στον εαυτό μου είναι ότι ίσως στην αρχή ήμουν πιο εγωκεντρικός... Νιώθω σαν να είμαι πιο αλτρουιστής, σαν να είμαι στο ποδόσφαιρο για να βοηθήσω τους άλλους αντί για τον εαυτό μου. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους παίκτες, περισσότερο από το να σκέφτομαι τι θα συμβεί στη ζωή μου. Σκέφτομαι περισσότερο τον σύλλογο και την ευτυχία των οπαδών παρά εμένα».
