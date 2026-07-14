Πάτρα: Δίχρονο κοριτσάκι εγκλωβίστηκε μέσα σε ΙΧ, έσπασαν το τζάμι για να το βγάλουν
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Αυτοκίνητο

Πάτρα: Δίχρονο κοριτσάκι εγκλωβίστηκε μέσα σε ΙΧ, έσπασαν το τζάμι για να το βγάλουν

Η άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας είχε ως αποτέλεσμα τον ασφαλή απεγκλωβισμό του παιδιού, το οποίο παραδόθηκε σώο και καλά στην ανακουφισμένη μητέρα του

Πάτρα: Δίχρονο κοριτσάκι εγκλωβίστηκε μέσα σε ΙΧ, έσπασαν το τζάμι για να το βγάλουν
4 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (13/7) στην Πάτρα, όταν ένα δίχρονο κοριτσάκι εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας tempo24.news η μητέρα του παιδιού αδυνατούσε να ανοίξει το όχημα, καθώς οι κλειδαριές φέρεται να παρουσίασαν βλάβη, αφήνοντας το μικρό κορίτσι εγκλωβισμένο στο εσωτερικό.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν αρχικά να ανοίξουν τις πόρτες χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, έσπασαν με ιδιαίτερη προσοχή το παράθυρο του οχήματος, ώστε να μην τραυματιστεί το παιδί.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το δίχρονο απεγκλωβίστηκε σώο, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε στην ανακουφισμένη μητέρα του.
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