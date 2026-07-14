Πάτρα: Δίχρονο κοριτσάκι εγκλωβίστηκε μέσα σε ΙΧ, έσπασαν το τζάμι για να το βγάλουν

Η άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αστυνομίας είχε ως αποτέλεσμα τον ασφαλή απεγκλωβισμό του παιδιού, το οποίο παραδόθηκε σώο και καλά στην ανακουφισμένη μητέρα του