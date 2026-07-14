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Ελευσίνα – Οινόφυτα: Η κυβέρνηση βάζει ξανά στο κάδρο τη μεγάλη «παράκαμψη» της Αττικής
Ελευσίνα – Οινόφυτα: Η κυβέρνηση βάζει ξανά στο κάδρο τη μεγάλη «παράκαμψη» της Αττικής
Σήμα για τον νέο αυτοκινητόδρομο, δέσμευση Μητσοτάκη για την επέκταση του Μετρό στη Δυτική Αττική και εκκίνηση των έργων σε Μεταμόρφωση και Σκαραμαγκά
Στο προσκήνιο επαναφέρει η κυβέρνηση τον νέο οδικό άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα, ένα έργο που εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία παραμένει στον σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει στην υλοποίησή του.
Το πολιτικό σήμα έδωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά προανήγγειλε ότι η επόμενη μεγάλη οδική παρέμβαση θα είναι ο άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα. Στην ίδια εκδήλωση δεσμεύθηκε προσωπικά και για την προώθηση της επέκτασης του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, ενώ επιβεβαίωσε την έναρξη των παρεμβάσεων στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, σηματοδοτώντας την πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις μεγάλες υποδομές της Αττικής που όμως θα δώσουν ανάσα αλλά όχι οριστική λύση στο σύνθετο ζήτημα του κυκλοφοριακού.
Από τον Μάιο του 2023 βρίσκεται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο φάκελος για την κατασκευή του άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα μέσω του θεσμού των Πρότυπων Προτάσεων, τον οποίο έχει υποβάλει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για τον μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προτείνουν προς το Δημόσιο μεγάλα έργα υποδομής, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία και ωρίμανση της πρότασης. Η δημόσια αναφορά του πρωθυπουργού επαναφέρει το έργο στην κορυφή της ατζέντας του υπουργείου, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγάλες οδικές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.
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Το πολιτικό σήμα έδωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά προανήγγειλε ότι η επόμενη μεγάλη οδική παρέμβαση θα είναι ο άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα. Στην ίδια εκδήλωση δεσμεύθηκε προσωπικά και για την προώθηση της επέκτασης του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, ενώ επιβεβαίωσε την έναρξη των παρεμβάσεων στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, σηματοδοτώντας την πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις μεγάλες υποδομές της Αττικής που όμως θα δώσουν ανάσα αλλά όχι οριστική λύση στο σύνθετο ζήτημα του κυκλοφοριακού.
Από τον Μάιο του 2023 βρίσκεται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο φάκελος για την κατασκευή του άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα μέσω του θεσμού των Πρότυπων Προτάσεων, τον οποίο έχει υποβάλει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για τον μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προτείνουν προς το Δημόσιο μεγάλα έργα υποδομής, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία και ωρίμανση της πρότασης. Η δημόσια αναφορά του πρωθυπουργού επαναφέρει το έργο στην κορυφή της ατζέντας του υπουργείου, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγάλες οδικές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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