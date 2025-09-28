Κόντρα Σρέντερ - Αταμάν χωρίς τέλος: «Ακούγεσαι σαν να πονάς, ευτυχώς που ποτέ δεν θα γίνεις προπονητής μου» - Δείτε τις αναρτήσεις του Γερμανού