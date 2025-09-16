Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
To βίντεο μέσα από το πούλμαν της πρωταθλήτριας Γερμανίας με τις ειρωνείες του Σρέντερ για τον Άταμαν
To βίντεο μέσα από το πούλμαν της πρωταθλήτριας Γερμανίας με τις ειρωνείες του Σρέντερ για τον Άταμαν
Ο MVP του EuroBasket 2025 δεν συμφώνησε με την επιλογή του Τούρκου κόουτς ως του κορυφαίου της διοργάνωση
Με σκληρό τρόπο και με πολλή ειρωνεία αναφέρθηκε ο Ντένις Σρέντερ στον Έργκιν Άταμαν κατά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς της Γερμανίας για την κατάκτηση του EuroBasket 2025.
Σύμφωνα με την BILD, όταν είχε μόλις γίνει γνωστό πως ο Έργκιν Άταμαν είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής του τουρνουά, ο Ντένις Σρούντερ, μέσα από το πούλμαν της ομάδας φώναξε: «Αταμάν, άντε εξαφανίσου από εδώ. Καλύτερος προπονητής; Ο κ@@@ς μου».
Φαίνεται λοιπόν πως ο MVP της διοργάνωσης δεν συμφώνησε με την επιλογή του Τούρκου κόουτς ως του κορυφαίου της διοργάνωσης και δεν θέλησε και να το κρύψει.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Σύμφωνα με την BILD, όταν είχε μόλις γίνει γνωστό πως ο Έργκιν Άταμαν είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής του τουρνουά, ο Ντένις Σρούντερ, μέσα από το πούλμαν της ομάδας φώναξε: «Αταμάν, άντε εξαφανίσου από εδώ. Καλύτερος προπονητής; Ο κ@@@ς μου».
@twitchclipz1481
#dennisschroder unter #Twitch | ATAMAN #dbb #eurobasket #basketball #dennisschroder #germany #fiba #fyp #foryoupage #mvp #franzwagner♬ Originalton - twitchclipz
Φαίνεται λοιπόν πως ο MVP της διοργάνωσης δεν συμφώνησε με την επιλογή του Τούρκου κόουτς ως του κορυφαίου της διοργάνωσης και δεν θέλησε και να το κρύψει.
Almanya’nın takım otobüsünde kutlama yaparken Twitch’te canlı yayın açan Alman milli basketbolcu Dennis Schröder, Ergin Ataman’ın EuroBasket’in en iyi koçu seçilmesine küfürlü sözlerle tepki gösterdi.— Daily Gurbetist (@dailygurbetist) September 15, 2025
"Ataman, defol git buradan! En İyi Koç mu? Kıçım!"
(BILD) pic.twitter.com/bBXzmyX7XB
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα