To βίντεο μέσα από το πούλμαν της πρωταθλήτριας Γερμανίας με τις ειρωνείες του Σρέντερ για τον Άταμαν
Eurobasket 2025 Ντένις Σρέντερ Εργκίν Αταμάν

Ο  MVP του EuroBasket 2025 δεν συμφώνησε με την επιλογή του Τούρκου κόουτς ως του κορυφαίου της διοργάνωση

Με σκληρό τρόπο και με πολλή ειρωνεία αναφέρθηκε ο Ντένις Σρέντερ στον Έργκιν Άταμαν κατά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς της Γερμανίας για την κατάκτηση του EuroBasket 2025.

Σύμφωνα με την BILD, όταν είχε μόλις γίνει γνωστό πως ο Έργκιν Άταμαν είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής του τουρνουά, ο Ντένις Σρούντερ, μέσα από το πούλμαν της ομάδας φώναξε: «Αταμάν, άντε εξαφανίσου από εδώ. Καλύτερος προπονητής; Ο κ@@@ς μου».

#dennisschroder unter #Twitch | ATAMAN #dbb #eurobasket #basketball #dennisschroder #germany #fiba #fyp #foryoupage #mvp #franzwagner

Φαίνεται λοιπόν πως ο MVP της διοργάνωσης δεν συμφώνησε με την επιλογή του Τούρκου κόουτς ως του κορυφαίου της διοργάνωσης και δεν θέλησε και να το κρύψει.




Πηγή:www.gazzetta.gr


