Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της Ραφαέλας-Αικατερίνης έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς εκτιμάται ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο