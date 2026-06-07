Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη
ΕΛΛΑΔΑ
Χαμόγελο του Παιδιού εξαφάνιση ανηλίκου Θεσσαλονίκη

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της Ραφαέλας-Αικατερίνης έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς εκτιμάται ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 13χρονης Ραφαέλας-Αικατερίνης Α., η οποία εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση το Σάββατο 6 Ιουνίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς υπάρχουν λόγοι που ενδέχεται να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ραφαέλα-Αικατερίνη Α., 13 ετών, εξαφανίστηκε από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026.

Η ανήλικη έχει ύψος 1,70 μέτρα, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισής της δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί τι ρούχα φορούσε.

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 13χρονης από τη Θέρμη


Οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό της 13χρονης καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, μέσω της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

Παράλληλα, πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.
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