Βίντεο: Ένταση και επεισόδια στη γενική συνέλευση της Μπενφίκα
Πολύωρη διακοπή στις εργασίες της γενικής συνέλευσης της Μπενφίκα λόγω της έντασης που προκλήθηκε όταν προσπάθησε να μιλήσει ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου Λουίς Φελίπε Βιέιρα
Η Μπενφίκα εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει μπει σε προεκλογική περίοδο με τη γενική συνέλευση των μελών για την ανάδειξη του νέου προέδρου να έχει οριστεί για το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, αλλά στη σημερινή διπλή συνέλευση (έγκριση οικονομικού απολογισμού και ψήφιση εκλογικού κανονισμού) που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Ντα Λουζ η κατάσταση ξέφυγε.
Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες οπαδοί της Μπενφίκα είχαν πάρει θέση στις κερκίδες του γηπέδου και όταν εμφανίστηκε στο βήμα ο πρώην πρόεδρος της ομάδας Λουίς Φελίπε Βιέιρα έγινε ο κακός χαμός.
Η πλειοψηφία των οπαδών σηκώθηκε από τις θέσεις τους και άρχισε να αποχωρεί ενώ πολλοί άρχισαν να αποδοκιμάζουν και να τραγουδούν συνθήματα εναντίον του Βιέιρια ο οποίος μάταια προσπαθούσε να μιλήσει, ενώ την ίδια ώρα κάποιοι υποστηρικτές του ζήτησαν τον λόγο από τους υπόλοιπους τα επεισόδια γενικεύτηκαν.
Η συνέλευση διεκόπη για αρκετές ώρες προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία με τον Βιέιρα να καταγγέλλει κλίμα τρομοκρατίας και να μιλά τελικά μετά από ώρες, αλλά για μόλις τρία λεπτά.
Η είδηση που βγήκε πάντως αφορά την καταψήφιση του οικονομικό απολογισμού από το 63.49% των μελών, γεγονός που δημιουργεί τεράστια πίεση στη νυν διοίκηση και τον παλαίμαχο άσο Ρουί Κόστα που είναι ο πρόεδρος...
Tensão na AG do Benfica.pic.twitter.com/ulnJ6pcOpD— Cabine Desportiva (@CabineSport) September 27, 2025
🚨 Relatório e Contas do Benfica foi chumbado com mais de 63% dos votos dos sócios presentes na AG. pic.twitter.com/7fHazSSqyu— Cabine Desportiva (@CabineSport) September 27, 2025
