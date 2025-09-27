Bundesliga: Εύκολα το «5 στα 5» η Μπάγερν με ντοπιέτα του...100αρη Κέιν, 4-0 τη Βέρντερ - Δείτε τα γκολ

Ο Άγγλος πέτυχε κι ένα ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 100 γκολ σε 104 ματς με τη Μπάγερν και έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 πιο γρήγορα από οποιονδήποτε