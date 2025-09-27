Bundesliga: Εύκολα το «5 στα 5» η Μπάγερν με ντοπιέτα του...100αρη Κέιν, 4-0 τη Βέρντερ - Δείτε τα γκολ
Bundesliga: Εύκολα το «5 στα 5» η Μπάγερν με ντοπιέτα του...100αρη Κέιν, 4-0 τη Βέρντερ - Δείτε τα γκολ
Ο Άγγλος πέτυχε κι ένα ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 100 γκολ σε 104 ματς με τη Μπάγερν και έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 πιο γρήγορα από οποιονδήποτε
Με συνποπτικές διαδικασίες η Μπάγερν ξεπέρασε με 4-0 το εμπόδιο της Βέρντερ στο Μόναχο και παραμένει επικεφαλής της Bundesliga με το απόλυτο των 15 βαθμών στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα
Σκόραρε δύο φορές ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε ήδη τα 15 γκολ στη σεζόν κι ακόμα δεν μπήκε ο Οκτώβριος! Ο Άγγλος πέτυχε κι ένα ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 100 γκολ σε 104 ματς με τη Μπάγερν και έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 πιο γρήγορα από οποιονδήποτε, σε σύλλογο των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Την προηγούμενη καλύτερη επίδοση μοιράζονταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ) και ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) πού έσπασαν το φράγμα των 100 σε 105 αγώνες όλων των διοργανώσεων!
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)
Μάιντς-Ντόρτμουντ 27/9
Βόλφσμπουργκ-Λειψία 27/9
Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 27/9
Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 27/9
Γκλάντμπαχ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27/9
Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9
Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9
Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα
Σκόραρε δύο φορές ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε ήδη τα 15 γκολ στη σεζόν κι ακόμα δεν μπήκε ο Οκτώβριος! Ο Άγγλος πέτυχε κι ένα ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 100 γκολ σε 104 ματς με τη Μπάγερν και έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 πιο γρήγορα από οποιονδήποτε, σε σύλλογο των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Την προηγούμενη καλύτερη επίδοση μοιράζονταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ) και ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) πού έσπασαν το φράγμα των 100 σε 105 αγώνες όλων των διοργανώσεων!
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)
Μάιντς-Ντόρτμουντ 27/9
Βόλφσμπουργκ-Λειψία 27/9
Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 27/9
Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 27/9
Γκλάντμπαχ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27/9
Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9
Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9
Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 15 -5αγ.
Ντόρτμουντ 10
Λειψία 9
Κολωνία 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6
Φράιμπουργκ 6
Στουτγκάρδη 6
Χοφενχάιμ 6
Ουνιόν Βερολίνου 6
Λεβερκούζεν 5
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Βέρντερ Βρέμης 4 -5αγ.
Αμβούργο 4
Άουγκσμπουργκ 3
Γκλάντμπαχ 2
Χαϊντενχάιμ 0
Ειδήσεις σήμερα:
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Ντόρτμουντ 10
Λειψία 9
Κολωνία 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6
Φράιμπουργκ 6
Στουτγκάρδη 6
Χοφενχάιμ 6
Ουνιόν Βερολίνου 6
Λεβερκούζεν 5
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Βέρντερ Βρέμης 4 -5αγ.
Αμβούργο 4
Άουγκσμπουργκ 3
Γκλάντμπαχ 2
Χαϊντενχάιμ 0
Ειδήσεις σήμερα:
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα