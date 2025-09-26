Ιστορικός Χάρι Κέιν: Έφτασε τα 100 γκολ σε 104 αγώνες με τη Μπάγερν - Βίντεο

Ο Γερμανός σκόραρε κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης και έγινε ο πιο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα στα 100 γκολ στις μεγάλες νίκες - Το ρεκόρ ανήκε σε Ρονάλντο και Χάαλαντ