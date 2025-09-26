Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Ιστορικός Χάρι Κέιν: Έφτασε τα 100 γκολ σε 104 αγώνες με τη Μπάγερν - Βίντεο
Ο Γερμανός σκόραρε κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης και έγινε ο πιο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα στα 100 γκολ στις μεγάλες νίκες - Το ρεκόρ ανήκε σε Ρονάλντο και Χάαλαντ
Μόνο ο Κέιν τέτοια ρεκόρ στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Ο Χάρι Κέιν, με τα φοβερά και τρομερά του κατορθώματα στην Μπάγερν Μονάχου έγραψε μοναδική, ποδοσφαιρική ιστορία.
Έφτασε στα 100 γκολ ταχύτερα από κάθε άλλον στις μεγάλες ευρωπαϊκές Λίγκες, έχοντας χρειαστεί 104 παιχνίδια για να πιάσει τη φοβερή επίδοση.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Σίτι, είχαν πιάσει την 100άρα σε 105 ματς και ο Κέιν δεν θα άφηνε ανεκμετάλλευτη την τεράστια ευκαιρία.
Στο ματς με τη Βέρντερ Βρέμης κι αφού πρώτα είχε χάσει δυο τετ-α-τετ και μια πολύ μεγάλη φάση προ κενής εστίας, κέρδισε πέναλτι στο 45’, το εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0 της Μπάγερν, ενώ, στο 65’ με tap-in έπειτα από προσπάθεια του Ντίας έκανε το 3-0 και έφτασε στο ρεκόρ.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ του 100στάρη Κέιν
Harry Kane has become the fastest player to reach 💯 goals for one club in Europe's top 5 leagues this century! 🤯#FCBSVW pic.twitter.com/9gbuhgKEfw— Flashscore.com (@Flashscorecom) September 26, 2025
